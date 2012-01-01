CryptoTradingFund (CTF) tokenomika

CryptoTradingFund (CTF) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par CryptoTradingFund (CTF), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
CryptoTradingFund (CTF) informācija

A community-driven innovative Framework where your Rewards actively serve you, generating passive income through blockchain purchases.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.ctftoken.com/
Tehniskais dokuments:
https://3cca1374-3ed3-4d3d-8356-c9e27385e8ac.usrfiles.com/ugd/3cca13_caa9fd9a093a4955bae234f53d655d29.pdf
Bloku pārlūks:
https://polygonscan.com/token/0x7B3bD12675c6B9d6993eB81283cb68E6eB9260b5

CryptoTradingFund (CTF) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos CryptoTradingFund (CTF) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 951.12K
$ 951.12K$ 951.12K
Kopējais apjoms:
$ 119.90M
$ 119.90M$ 119.90M
Apjoms apgrozībā:
$ 4.73M
$ 4.73M$ 4.73M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 24.12M
$ 24.12M$ 24.12M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.888
$ 1.888$ 1.888
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000555272760428229
$ 0.000555272760428229$ 0.000555272760428229
Pašreizējā cena:
$ 0.2012
$ 0.2012$ 0.2012

CryptoTradingFund (CTF) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

CryptoTradingFund (CTF) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CTF tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CTF tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CTF tokenomiku, uzzini CTF tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties CTF

Vēlies iekļaut CryptoTradingFund (CTF) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas CTF iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

CryptoTradingFund (CTF) cenas vēsture

CTF cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

CTF cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CTF? Mūsu CTF cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.