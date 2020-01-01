Coresky (CSKY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Coresky (CSKY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Coresky (CSKY) informācija

CoreSky is revolutionizing the Meme ecosystem through its "Meme Incubation Program," offering one-click Meme token creation and fostering high-potential projects through community voting mechanisms. Backed by a $50M market cap liquidity pool, the platform provides liquidity support and market cap incentives for top-tier Meme tokens.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.coresky.com/
Tehniskais dokuments:
https://coresky-1.gitbook.io/coresky-docs
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0x79A4BAA491FeCC00A3b81A281bD97ABca932F5F6

Coresky (CSKY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Coresky (CSKY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 142.20K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.22
Visu laiku zemākā cena:
Pašreizējā cena:
$ 0.0001422
Coresky (CSKY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Coresky (CSKY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CSKY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CSKY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CSKY tokenomiku, uzzini CSKY tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties CSKY

Vēlies iekļaut Coresky (CSKY) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas CSKY iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Coresky (CSKY) cenas vēsture

CSKY cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

CSKY cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CSKY? Mūsu CSKY cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.