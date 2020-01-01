Cratos (CRTS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Cratos (CRTS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Cratos (CRTS) informācija

CRATOS is a V2E (Vote to Earn) token used within the CRATOS app, a real-time voting platform that has secured a total number of 350,000 downloads and over 150,000 users by far. Users can earn tokens as a reward by their activities on the app. The vote result will be displayed immediately with the geographic data and being recorded into the blockchain.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.cratostoken.com
Tehniskais dokuments:
https://docs.google.com/presentation/d/1I9InoR32EY3k1O80I-2QToHxbVTWIqKmkuxcqufr0T4/edit?usp=sharing
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/address/0x678e840c640f619e17848045d23072844224dd37

Cratos (CRTS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Cratos (CRTS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 9.76M
$ 9.76M
Kopējais apjoms:
$ 100.00B
$ 100.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 49.30B
$ 49.30B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 19.79M
$ 19.79M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.014103
$ 0.014103
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000119408888085042
$ 0.000119408888085042
Pašreizējā cena:
$ 0.0001979
$ 0.0001979

Cratos (CRTS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Cratos (CRTS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CRTS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CRTS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CRTS tokenomiku, uzzini CRTS tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties CRTS

Vēlies iekļaut Cratos (CRTS) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas CRTS iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Cratos (CRTS) cenas vēsture

CRTS cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

CRTS cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CRTS? Mūsu CRTS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.