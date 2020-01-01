Crown by Third Time (CROWN2) tokenomika

Crown by Third Time (CROWN2) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Crown by Third Time (CROWN2), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Crown by Third Time (CROWN2) informācija

CROWN is the utility token of the Photo Finish™LIVE virtual horse racing ecosystem created by Third Time Entertainment, a development studio whose previous horse racing games have been downloaded nearly 15 million times worldwide. Players stake CROWN tokens to proportionally own racetracks and receive a percentage of race entry fees in the form of DERBY, the in-game virtual currency.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://thirdtimegames.com
Tehniskais dokuments:
https://cdn.photofinish.live/production/docs/CrownWhitepaper.pdf
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/GDfnEsia2WLAW5t8yx2X5j2mkfA74i5kwGdDuZHt7XmG

Crown by Third Time (CROWN2) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Crown by Third Time (CROWN2) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 21.14M
$ 21.14M$ 21.14M
Kopējais apjoms:
$ 250.00M
$ 250.00M$ 250.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 218.88M
$ 218.88M$ 218.88M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 24.15M
$ 24.15M$ 24.15M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.935
$ 1.935$ 1.935
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.0100394548203388
$ 0.0100394548203388$ 0.0100394548203388
Pašreizējā cena:
$ 0.0966
$ 0.0966$ 0.0966

Crown by Third Time (CROWN2) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Crown by Third Time (CROWN2) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CROWN2 tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CROWN2 tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CROWN2 tokenomiku, uzzini CROWN2 tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties CROWN2

Vēlies iekļaut Crown by Third Time (CROWN2) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas CROWN2 iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Crown by Third Time (CROWN2) cenas vēsture

CROWN2 cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

CROWN2 cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CROWN2? Mūsu CROWN2 cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.