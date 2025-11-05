BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika CROSS cena šodien ir 0.11586 USD. Seko līdzi reāllaika CROSS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CROSS cenas tendenci MEXC.Reāllaika CROSS cena šodien ir 0.11586 USD. Seko līdzi reāllaika CROSS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CROSS cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par CROSS

CROSS Cenas informācija

Kas ir CROSS

CROSS Oficiālā tīmekļa vietne

CROSS Tokenomika

CROSS Cenas prognoze

CROSS Vēsture

CROSS iegādes rokasgrāmata

CROSS uz bezseguma valūtu konvertētājs

CROSS Tūlītējie darījumi

CROSS USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

CROSS logotips

CROSS kurss(CROSS)

1 CROSS uz USD reāllaika cena:

$0.11586
$0.11586$0.11586
-1.58%1D
USD
CROSS (CROSS) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:32:14 (UTC+8)

CROSS (CROSS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.11256
$ 0.11256$ 0.11256
24h zemākā
$ 0.12183
$ 0.12183$ 0.12183
24h augstākā

$ 0.11256
$ 0.11256$ 0.11256

$ 0.12183
$ 0.12183$ 0.12183

$ 0.4431755260236053
$ 0.4431755260236053$ 0.4431755260236053

$ 0.04656997751656906
$ 0.04656997751656906$ 0.04656997751656906

-2.09%

-1.58%

-14.14%

-14.14%

CROSS (CROSS) reāllaika cena ir $ 0.11586. Pēdējo 24 stundu laikā CROSS tika tirgots robežās no zemākās $ 0.11256 līdz augstākajai $ 0.12183, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CROSS visu laiku augstākā cena ir $ 0.4431755260236053, savukārt zemākā - $ 0.04656997751656906.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CROSS ir mainījies par -2.09% pēdējā stundā, par -1.58% pēdējo 24 stundu laikā un par -14.14% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

CROSS (CROSS) tirgus informācija

No.453

$ 38.84M
$ 38.84M$ 38.84M

$ 65.18K
$ 65.18K$ 65.18K

$ 115.86M
$ 115.86M$ 115.86M

335.22M
335.22M 335.22M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

33.52%

BSC

Pašreizējais CROSS tirgus maksimums ir $ 38.84M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 65.18K. CROSS apjoms apgrozībā ir 335.22M ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 115.86M.

CROSS (CROSS) cenas vēsture USD

Seko CROSS cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00186-1.58%
30 dienas$ -0.10874-48.42%
60 dienas$ -0.09561-45.22%
90 dienas$ -0.1949-62.72%
CROSS Cenas izmaiņas šodien

Šodien CROSS cena mainījās par $ -0.00186 (-1.58%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

CROSS 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.10874 (-48.42%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

CROSS 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, CROSS piedzīvoja izmaiņas $ -0.09561 (-45.22%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

CROSS 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.1949 (-62.72%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu CROSS (CROSS) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati CROSS cenas vēstures lapu.

Kas ir CROSS (CROSS)?

CROSS is a Layer 1 blockchain purpose-built for Web3 gaming. Its business model focuses on providing full-stack infrastructure for on-chain games and capturing value through gas fees, DEX trading, NFT transactions, and developer tools. The project’s vision is to create a scalable, performance-driven ecosystem that bridges Web2-scale gaming with Web3 ownership and token economies.

CROSS ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu CROSS ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt CROSS steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par CROSS mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu CROSS pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

CROSS cenas prognoze (USD)

Kāda būs CROSS (CROSS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu CROSS (CROSS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa CROSS prognozes.

Apskati CROSS cenas prognozi!

CROSS (CROSS) tokenomika

CROSS (CROSS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CROSS tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties CROSS (CROSS)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties CROSS? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties CROSS MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

CROSS uz vietējām valūtām

1 CROSS(CROSS) uz VND
3,048.8559
1 CROSS(CROSS) uz AUD
A$0.1784244
1 CROSS(CROSS) uz GBP
0.0880536
1 CROSS(CROSS) uz EUR
0.1007982
1 CROSS(CROSS) uz USD
$0.11586
1 CROSS(CROSS) uz MYR
RM0.4854534
1 CROSS(CROSS) uz TRY
4.8765474
1 CROSS(CROSS) uz JPY
¥17.72658
1 CROSS(CROSS) uz ARS
ARS$168.8914392
1 CROSS(CROSS) uz RUB
9.3835014
1 CROSS(CROSS) uz INR
10.2802578
1 CROSS(CROSS) uz IDR
Rp1,930.9992276
1 CROSS(CROSS) uz PHP
6.7940304
1 CROSS(CROSS) uz EGP
￡E.5.4813366
1 CROSS(CROSS) uz BRL
R$0.625644
1 CROSS(CROSS) uz CAD
C$0.1633626
1 CROSS(CROSS) uz BDT
14.123334
1 CROSS(CROSS) uz NGN
166.4653308
1 CROSS(CROSS) uz COP
$447.33546
1 CROSS(CROSS) uz ZAR
R.2.0321844
1 CROSS(CROSS) uz UAH
4.8753888
1 CROSS(CROSS) uz TZS
T.Sh.285.368973
1 CROSS(CROSS) uz VES
Bs25.83678
1 CROSS(CROSS) uz CLP
$109.60356
1 CROSS(CROSS) uz PKR
Rs32.7559392
1 CROSS(CROSS) uz KZT
60.722226
1 CROSS(CROSS) uz THB
฿3.7781946
1 CROSS(CROSS) uz TWD
NT$3.5823912
1 CROSS(CROSS) uz AED
د.إ0.4252062
1 CROSS(CROSS) uz CHF
Fr0.0938466
1 CROSS(CROSS) uz HKD
HK$0.9002322
1 CROSS(CROSS) uz AMD
֏44.322243
1 CROSS(CROSS) uz MAD
.د.م1.0786566
1 CROSS(CROSS) uz MXN
$2.1619476
1 CROSS(CROSS) uz SAR
ريال0.434475
1 CROSS(CROSS) uz ETB
Br17.7451176
1 CROSS(CROSS) uz KES
KSh14.9737464
1 CROSS(CROSS) uz JOD
د.أ0.08214474
1 CROSS(CROSS) uz PLN
0.4298406
1 CROSS(CROSS) uz RON
лв0.5132598
1 CROSS(CROSS) uz SEK
kr1.1110974
1 CROSS(CROSS) uz BGN
лв0.196962
1 CROSS(CROSS) uz HUF
Ft39.1942794
1 CROSS(CROSS) uz CZK
2.462025
1 CROSS(CROSS) uz KWD
د.ك0.03556902
1 CROSS(CROSS) uz ILS
0.3777036
1 CROSS(CROSS) uz BOB
Bs0.8005926
1 CROSS(CROSS) uz AZN
0.196962
1 CROSS(CROSS) uz TJS
SM1.0682292
1 CROSS(CROSS) uz GEL
0.3151392
1 CROSS(CROSS) uz AOA
Kz105.710664
1 CROSS(CROSS) uz BHD
.د.ب0.04367922
1 CROSS(CROSS) uz BMD
$0.11586
1 CROSS(CROSS) uz DKK
kr0.75309
1 CROSS(CROSS) uz HNL
L3.0494352
1 CROSS(CROSS) uz MUR
5.317974
1 CROSS(CROSS) uz NAD
$2.021757
1 CROSS(CROSS) uz NOK
kr1.1840892
1 CROSS(CROSS) uz NZD
$0.2050722
1 CROSS(CROSS) uz PAB
B/.0.11586
1 CROSS(CROSS) uz PGK
K0.4877706
1 CROSS(CROSS) uz QAR
ر.ق0.4217304
1 CROSS(CROSS) uz RSD
дин.11.8304646
1 CROSS(CROSS) uz UZS
soʻm1,379.2854936
1 CROSS(CROSS) uz ALL
L9.7449846
1 CROSS(CROSS) uz ANG
ƒ0.2073894
1 CROSS(CROSS) uz AWG
ƒ0.2073894
1 CROSS(CROSS) uz BBD
$0.23172
1 CROSS(CROSS) uz BAM
KM0.196962
1 CROSS(CROSS) uz BIF
Fr341.67114
1 CROSS(CROSS) uz BND
$0.150618
1 CROSS(CROSS) uz BSD
$0.11586
1 CROSS(CROSS) uz JMD
$18.5990058
1 CROSS(CROSS) uz KHR
465.3007116
1 CROSS(CROSS) uz KMF
Fr49.35636
1 CROSS(CROSS) uz LAK
2,518.6956018
1 CROSS(CROSS) uz LKR
රු35.3118108
1 CROSS(CROSS) uz MDL
L1.9626684
1 CROSS(CROSS) uz MGA
Ar524.2525968
1 CROSS(CROSS) uz MOP
P0.92688
1 CROSS(CROSS) uz MVR
1.784244
1 CROSS(CROSS) uz MWK
MK200.796966
1 CROSS(CROSS) uz MZN
MT7.409247
1 CROSS(CROSS) uz NPR
रु16.4358996
1 CROSS(CROSS) uz PYG
821.67912
1 CROSS(CROSS) uz RWF
Fr168.34458
1 CROSS(CROSS) uz SBD
$0.9535278
1 CROSS(CROSS) uz SCR
1.6417362
1 CROSS(CROSS) uz SRD
$4.46061
1 CROSS(CROSS) uz SVC
$1.013775
1 CROSS(CROSS) uz SZL
L2.0229156
1 CROSS(CROSS) uz TMT
m0.4066686
1 CROSS(CROSS) uz TND
د.ت0.34282974
1 CROSS(CROSS) uz TTD
$0.7855308
1 CROSS(CROSS) uz UGX
Sh403.65624
1 CROSS(CROSS) uz XAF
Fr66.15606
1 CROSS(CROSS) uz XCD
$0.312822
1 CROSS(CROSS) uz XOF
Fr66.15606
1 CROSS(CROSS) uz XPF
Fr11.93358
1 CROSS(CROSS) uz BWP
P1.56411
1 CROSS(CROSS) uz BZD
$0.2328786
1 CROSS(CROSS) uz CVE
$11.1190842
1 CROSS(CROSS) uz DJF
Fr20.50722
1 CROSS(CROSS) uz DOP
$7.4544324
1 CROSS(CROSS) uz DZD
د.ج15.1324746
1 CROSS(CROSS) uz FJD
$0.2641608
1 CROSS(CROSS) uz GNF
Fr1,007.4027
1 CROSS(CROSS) uz GTQ
Q0.8874876
1 CROSS(CROSS) uz GYD
$24.237912
1 CROSS(CROSS) uz ISK
kr14.71422

CROSS resurss

Dziļākai izpratnei par CROSS, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā CROSS vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par CROSS

Kāda ir CROSS (CROSS) vērtība šodien?
Reāllaika CROSS cena USD ir 0.11586 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CROSS uz USD cena?
Pašreizējā CROSS uz USD cena ir $ 0.11586. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir CROSS tirgus maksimums?
CROSS tirgus maksimums ir $ 38.84M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CROSS apjoms apgrozībā?
CROSS apjoms apgrozībā ir 335.22M USD.
Kāda bija CROSS vēsturiski augstākā cena?
CROSS sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.4431755260236053 USD apmērā.
Kāda bija CROSS vēsturiski zemākā cena?
CROSS sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.04656997751656906 USD.
Kāds ir CROSS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CROSS tirdzniecības apjoms ir $ 65.18K USD.
Vai CROSS šogad kāps augstāk?
CROSS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CROSS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:32:14 (UTC+8)

CROSS (CROSS) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

CROSS uz USD kalkulators

Summa

CROSS
CROSS
USD
USD

1 CROSS = 0.11586 USD

Tirgot CROSS

CROSS/USDT
$0.11586
$0.11586$0.11586
-1.67%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,350.00
$100,350.00$100,350.00

-2.74%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,169.44
$3,169.44$3,169.44

-9.63%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.11
$152.11$152.11

-5.80%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1460
$2.1460$2.1460

-5.96%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,350.00
$100,350.00$100,350.00

-2.74%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,169.44
$3,169.44$3,169.44

-9.63%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.11
$152.11$152.11

-5.80%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1460
$2.1460$2.1460

-5.96%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15683
$0.15683$0.15683

-4.33%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.4359
$1.4359$1.4359

+857.26%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.11519
$0.11519$0.11519

+650.91%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000295
$0.0000000000000000000000000295$0.0000000000000000000000000295

+327.53%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000238
$0.000000000238$0.000000000238

+176.74%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000826
$0.0000826$0.0000826

+101.46%