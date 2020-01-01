Cros (CROS) tokenomika

Cros (CROS) tokenomika

Cros (CROS) informācija

Ethereum L2 and AI platform for in-game advertising. Connecting developers, advertisers, and 3 billion players (DePIN).

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.cros.world
Tehniskais dokuments:
https://docs.cros.world/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x5A59dD979754B09EA686ce93C98D4CE8bDCb43F2

Cros (CROS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Cros (CROS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 233.82K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 866.01M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 270.00K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.3732
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000196516724382098
Pašreizējā cena:
$ 0.00027
Cros (CROS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Cros (CROS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CROS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CROS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CROS tokenomiku, uzzini CROS tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties CROS

Vēlies iekļaut Cros (CROS) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas CROS iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Cros (CROS) cenas vēsture

CROS cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

CROS cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CROS? Mūsu CROS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.