Reāllaika Credia Layer cena šodien ir 0.03558 USD. Seko līdzi reāllaika CRED uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CRED cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par CRED

CRED Cenas informācija

Kas ir CRED

CRED Tehniskais dokuments

CRED Oficiālā tīmekļa vietne

CRED Tokenomika

CRED Cenas prognoze

CRED Vēsture

CRED iegādes rokasgrāmata

CRED uz bezseguma valūtu konvertētājs

CRED Tūlītējie darījumi

Credia Layer logotips

Credia Layer kurss(CRED)

1 CRED uz USD reāllaika cena:

$0.03558
$0.03558
-0.08%1D
USD
Credia Layer (CRED) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:31:51 (UTC+8)

Credia Layer (CRED) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.03164
$ 0.03164
24h zemākā
$ 0.04641
$ 0.04641
24h augstākā

$ 0.03164
$ 0.03164

$ 0.04641
$ 0.04641

$ 0.1034983633742532
$ 0.1034983633742532

$ 0.020007636566907613
$ 0.020007636566907613

0.00%

-0.08%

+77.90%

+77.90%

Credia Layer (CRED) reāllaika cena ir $ 0.03558. Pēdējo 24 stundu laikā CRED tika tirgots robežās no zemākās $ 0.03164 līdz augstākajai $ 0.04641, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CRED visu laiku augstākā cena ir $ 0.1034983633742532, savukārt zemākā - $ 0.020007636566907613.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CRED ir mainījies par 0.00% pēdējā stundā, par -0.08% pēdējo 24 stundu laikā un par +77.90% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Credia Layer (CRED) tirgus informācija

No.3731

$ 0.00
$ 0.00

$ 32.30K
$ 32.30K

$ 35.58M
$ 35.58M

0.00
0.00

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

0.00%

BSC

Pašreizējais Credia Layer tirgus maksimums ir $ 0.00, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 32.30K. CRED apjoms apgrozībā ir 0.00 ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 35.58M.

Credia Layer (CRED) cenas vēsture USD

Seko Credia Layer cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0000285-0.08%
30 dienas$ +0.01558+77.90%
60 dienas$ +0.01558+77.90%
90 dienas$ +0.01558+77.90%
Credia Layer Cenas izmaiņas šodien

Šodien CRED cena mainījās par $ -0.0000285 (-0.08%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Credia Layer 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.01558 (+77.90%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Credia Layer 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, CRED piedzīvoja izmaiņas $ +0.01558 (+77.90%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Credia Layer 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.01558 (+77.90%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Credia Layer (CRED) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Credia Layer cenas vēstures lapu.

Kas ir Credia Layer (CRED)?

Credia Layer is an AI-powered market intelligence layer for traders, turning on-chain, social, and market data into actionable trading signals. It helps users track capital flows, analyze sentiment, and identify emerging narratives through real-time rankings, AI heatmaps, and strategy insights.

Credia Layer ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Credia Layer ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt CRED steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Credia Layer mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Credia Layer pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Credia Layer cenas prognoze (USD)

Kāda būs Credia Layer (CRED) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Credia Layer (CRED) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Credia Layer prognozes.

Apskati Credia Layer cenas prognozi!

Credia Layer (CRED) tokenomika

Credia Layer (CRED) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CRED tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Credia Layer (CRED)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Credia Layer? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Credia Layer MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

Credia Layer resurss

Dziļākai izpratnei par Credia Layer, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Credia Layer vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Credia Layer

Kāda ir Credia Layer (CRED) vērtība šodien?
Reāllaika CRED cena USD ir 0.03558 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CRED uz USD cena?
Pašreizējā CRED uz USD cena ir $ 0.03558. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Credia Layer tirgus maksimums?
CRED tirgus maksimums ir $ 0.00 USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CRED apjoms apgrozībā?
CRED apjoms apgrozībā ir 0.00 USD.
Kāda bija CRED vēsturiski augstākā cena?
CRED sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.1034983633742532 USD apmērā.
Kāda bija CRED vēsturiski zemākā cena?
CRED sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.020007636566907613 USD.
Kāds ir CRED tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CRED tirdzniecības apjoms ir $ 32.30K USD.
Vai CRED šogad kāps augstāk?
CRED cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CRED cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:31:51 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

CRED uz USD kalkulators

Summa

CRED
CRED
USD
USD

1 CRED = 0.03558 USD

Tirgot CRED

CRED/USDT
$0.03558
$0.03558
-0.38%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

$100,382.60

$3,173.23

$152.23

$1.0003

$2.1476

$100,382.60

$3,173.23

$152.23

$2.1476

$0.15688

