BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Circle xStock cena šodien ir 110.13 USD. Seko līdzi reāllaika CRCLX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CRCLX cenas tendenci MEXC.Reāllaika Circle xStock cena šodien ir 110.13 USD. Seko līdzi reāllaika CRCLX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CRCLX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par CRCLX

CRCLX Cenas informācija

Kas ir CRCLX

CRCLX Oficiālā tīmekļa vietne

CRCLX Tokenomika

CRCLX Cenas prognoze

CRCLX Vēsture

CRCLX iegādes rokasgrāmata

CRCLX uz bezseguma valūtu konvertētājs

CRCLX Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Circle xStock logotips

Circle xStock kurss(CRCLX)

1 CRCLX uz USD reāllaika cena:

$110.13
$110.13$110.13
-3.42%1D
USD
Circle xStock (CRCLX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:31:43 (UTC+8)

Circle xStock (CRCLX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 109.42
$ 109.42$ 109.42
24h zemākā
$ 119.52
$ 119.52$ 119.52
24h augstākā

$ 109.42
$ 109.42$ 109.42

$ 119.52
$ 119.52$ 119.52

$ 258.3037707311062
$ 258.3037707311062$ 258.3037707311062

$ 108.7001141157051
$ 108.7001141157051$ 108.7001141157051

-0.14%

-3.42%

-19.12%

-19.12%

Circle xStock (CRCLX) reāllaika cena ir $ 110.13. Pēdējo 24 stundu laikā CRCLX tika tirgots robežās no zemākās $ 109.42 līdz augstākajai $ 119.52, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CRCLX visu laiku augstākā cena ir $ 258.3037707311062, savukārt zemākā - $ 108.7001141157051.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CRCLX ir mainījies par -0.14% pēdējā stundā, par -3.42% pēdējo 24 stundu laikā un par -19.12% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Circle xStock (CRCLX) tirgus informācija

No.1139

$ 8.77M
$ 8.77M$ 8.77M

$ 75.31K
$ 75.31K$ 75.31K

$ 8.77M
$ 8.77M$ 8.77M

79.60K
79.60K 79.60K

79,598.43328706
79,598.43328706 79,598.43328706

SOL

Pašreizējais Circle xStock tirgus maksimums ir $ 8.77M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 75.31K. CRCLX apjoms apgrozībā ir 79.60K ar kopējo apjomu 79598.43328706. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 8.77M.

Circle xStock (CRCLX) cenas vēsture USD

Seko Circle xStock cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -3.8998-3.42%
30 dienas$ -41.17-27.22%
60 dienas$ -3.16-2.79%
90 dienas$ -51.86-32.02%
Circle xStock Cenas izmaiņas šodien

Šodien CRCLX cena mainījās par $ -3.8998 (-3.42%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Circle xStock 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -41.17 (-27.22%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Circle xStock 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, CRCLX piedzīvoja izmaiņas $ -3.16 (-2.79%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Circle xStock 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -51.86 (-32.02%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Circle xStock (CRCLX) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Circle xStock cenas vēstures lapu.

Kas ir Circle xStock (CRCLX)?

Circle xStock (CRCLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. CRCLx tracks the price of Circle Internet Group (the underlying). CRCLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Circle Internet Group, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Circle xStock ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Circle xStock ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt CRCLX steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Circle xStock mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Circle xStock pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Circle xStock cenas prognoze (USD)

Kāda būs Circle xStock (CRCLX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Circle xStock (CRCLX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Circle xStock prognozes.

Apskati Circle xStock cenas prognozi!

Circle xStock (CRCLX) tokenomika

Circle xStock (CRCLX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CRCLX tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Circle xStock (CRCLX)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Circle xStock? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Circle xStock MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

CRCLX uz vietējām valūtām

1 Circle xStock(CRCLX) uz VND
2,898,070.95
1 Circle xStock(CRCLX) uz AUD
A$169.6002
1 Circle xStock(CRCLX) uz GBP
83.6988
1 Circle xStock(CRCLX) uz EUR
95.8131
1 Circle xStock(CRCLX) uz USD
$110.13
1 Circle xStock(CRCLX) uz MYR
RM461.4447
1 Circle xStock(CRCLX) uz TRY
4,635.3717
1 Circle xStock(CRCLX) uz JPY
¥16,849.89
1 Circle xStock(CRCLX) uz ARS
ARS$160,538.7036
1 Circle xStock(CRCLX) uz RUB
8,919.4287
1 Circle xStock(CRCLX) uz INR
9,771.8349
1 Circle xStock(CRCLX) uz IDR
Rp1,835,499.2658
1 Circle xStock(CRCLX) uz PHP
6,458.0232
1 Circle xStock(CRCLX) uz EGP
￡E.5,210.2503
1 Circle xStock(CRCLX) uz BRL
R$594.702
1 Circle xStock(CRCLX) uz CAD
C$155.2833
1 Circle xStock(CRCLX) uz BDT
13,424.847
1 Circle xStock(CRCLX) uz NGN
158,232.5814
1 Circle xStock(CRCLX) uz COP
$425,211.93
1 Circle xStock(CRCLX) uz ZAR
R.1,931.6802
1 Circle xStock(CRCLX) uz UAH
4,634.2704
1 Circle xStock(CRCLX) uz TZS
T.Sh.271,255.6965
1 Circle xStock(CRCLX) uz VES
Bs24,558.99
1 Circle xStock(CRCLX) uz CLP
$104,182.98
1 Circle xStock(CRCLX) uz PKR
Rs31,135.9536
1 Circle xStock(CRCLX) uz KZT
57,719.133
1 Circle xStock(CRCLX) uz THB
฿3,591.3393
1 Circle xStock(CRCLX) uz TWD
NT$3,405.2196
1 Circle xStock(CRCLX) uz AED
د.إ404.1771
1 Circle xStock(CRCLX) uz CHF
Fr89.2053
1 Circle xStock(CRCLX) uz HKD
HK$855.7101
1 Circle xStock(CRCLX) uz AMD
֏42,130.2315
1 Circle xStock(CRCLX) uz MAD
.د.م1,025.3103
1 Circle xStock(CRCLX) uz MXN
$2,055.0258
1 Circle xStock(CRCLX) uz SAR
ريال412.9875
1 Circle xStock(CRCLX) uz ETB
Br16,867.5108
1 Circle xStock(CRCLX) uz KES
KSh14,233.2012
1 Circle xStock(CRCLX) uz JOD
د.أ78.08217
1 Circle xStock(CRCLX) uz PLN
408.5823
1 Circle xStock(CRCLX) uz RON
лв487.8759
1 Circle xStock(CRCLX) uz SEK
kr1,056.1467
1 Circle xStock(CRCLX) uz BGN
лв187.221
1 Circle xStock(CRCLX) uz HUF
Ft37,255.8777
1 Circle xStock(CRCLX) uz CZK
2,340.2625
1 Circle xStock(CRCLX) uz KWD
د.ك33.80991
1 Circle xStock(CRCLX) uz ILS
359.0238
1 Circle xStock(CRCLX) uz BOB
Bs760.9983
1 Circle xStock(CRCLX) uz AZN
187.221
1 Circle xStock(CRCLX) uz TJS
SM1,015.3986
1 Circle xStock(CRCLX) uz GEL
299.5536
1 Circle xStock(CRCLX) uz AOA
Kz100,482.612
1 Circle xStock(CRCLX) uz BHD
.د.ب41.51901
1 Circle xStock(CRCLX) uz BMD
$110.13
1 Circle xStock(CRCLX) uz DKK
kr715.845
1 Circle xStock(CRCLX) uz HNL
L2,898.6216
1 Circle xStock(CRCLX) uz MUR
5,054.967
1 Circle xStock(CRCLX) uz NAD
$1,921.7685
1 Circle xStock(CRCLX) uz NOK
kr1,125.5286
1 Circle xStock(CRCLX) uz NZD
$194.9301
1 Circle xStock(CRCLX) uz PAB
B/.110.13
1 Circle xStock(CRCLX) uz PGK
K463.6473
1 Circle xStock(CRCLX) uz QAR
ر.ق400.8732
1 Circle xStock(CRCLX) uz RSD
дин.11,245.3743
1 Circle xStock(CRCLX) uz UZS
soʻm1,311,071.2188
1 Circle xStock(CRCLX) uz ALL
L9,263.0343
1 Circle xStock(CRCLX) uz ANG
ƒ197.1327
1 Circle xStock(CRCLX) uz AWG
ƒ197.1327
1 Circle xStock(CRCLX) uz BBD
$220.26
1 Circle xStock(CRCLX) uz BAM
KM187.221
1 Circle xStock(CRCLX) uz BIF
Fr324,773.37
1 Circle xStock(CRCLX) uz BND
$143.169
1 Circle xStock(CRCLX) uz BSD
$110.13
1 Circle xStock(CRCLX) uz JMD
$17,679.1689
1 Circle xStock(CRCLX) uz KHR
442,288.6878
1 Circle xStock(CRCLX) uz KMF
Fr46,915.38
1 Circle xStock(CRCLX) uz LAK
2,394,130.3869
1 Circle xStock(CRCLX) uz LKR
රු33,565.4214
1 Circle xStock(CRCLX) uz MDL
L1,865.6022
1 Circle xStock(CRCLX) uz MGA
Ar498,325.0344
1 Circle xStock(CRCLX) uz MOP
P881.04
1 Circle xStock(CRCLX) uz MVR
1,696.002
1 Circle xStock(CRCLX) uz MWK
MK190,866.303
1 Circle xStock(CRCLX) uz MZN
MT7,042.8135
1 Circle xStock(CRCLX) uz NPR
रु15,623.0418
1 Circle xStock(CRCLX) uz PYG
781,041.96
1 Circle xStock(CRCLX) uz RWF
Fr160,018.89
1 Circle xStock(CRCLX) uz SBD
$906.3699
1 Circle xStock(CRCLX) uz SCR
1,560.5421
1 Circle xStock(CRCLX) uz SRD
$4,240.005
1 Circle xStock(CRCLX) uz SVC
$963.6375
1 Circle xStock(CRCLX) uz SZL
L1,922.8698
1 Circle xStock(CRCLX) uz TMT
m386.5563
1 Circle xStock(CRCLX) uz TND
د.ت325.87467
1 Circle xStock(CRCLX) uz TTD
$746.6814
1 Circle xStock(CRCLX) uz UGX
Sh383,692.92
1 Circle xStock(CRCLX) uz XAF
Fr62,884.23
1 Circle xStock(CRCLX) uz XCD
$297.351
1 Circle xStock(CRCLX) uz XOF
Fr62,884.23
1 Circle xStock(CRCLX) uz XPF
Fr11,343.39
1 Circle xStock(CRCLX) uz BWP
P1,486.755
1 Circle xStock(CRCLX) uz BZD
$221.3613
1 Circle xStock(CRCLX) uz CVE
$10,569.1761
1 Circle xStock(CRCLX) uz DJF
Fr19,493.01
1 Circle xStock(CRCLX) uz DOP
$7,085.7642
1 Circle xStock(CRCLX) uz DZD
د.ج14,384.0793
1 Circle xStock(CRCLX) uz FJD
$251.0964
1 Circle xStock(CRCLX) uz GNF
Fr957,580.35
1 Circle xStock(CRCLX) uz GTQ
Q843.5958
1 Circle xStock(CRCLX) uz GYD
$23,039.196
1 Circle xStock(CRCLX) uz ISK
kr13,986.51

Circle xStock resurss

Dziļākai izpratnei par Circle xStock, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Circle xStock vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Circle xStock

Kāda ir Circle xStock (CRCLX) vērtība šodien?
Reāllaika CRCLX cena USD ir 110.13 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CRCLX uz USD cena?
Pašreizējā CRCLX uz USD cena ir $ 110.13. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Circle xStock tirgus maksimums?
CRCLX tirgus maksimums ir $ 8.77M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CRCLX apjoms apgrozībā?
CRCLX apjoms apgrozībā ir 79.60K USD.
Kāda bija CRCLX vēsturiski augstākā cena?
CRCLX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 258.3037707311062 USD apmērā.
Kāda bija CRCLX vēsturiski zemākā cena?
CRCLX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 108.7001141157051 USD.
Kāds ir CRCLX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CRCLX tirdzniecības apjoms ir $ 75.31K USD.
Vai CRCLX šogad kāps augstāk?
CRCLX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CRCLX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:31:43 (UTC+8)

Circle xStock (CRCLX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

CRCLX uz USD kalkulators

Summa

CRCLX
CRCLX
USD
USD

1 CRCLX = 110.13 USD

Tirgot CRCLX

CRCLX/USDT
$110.13
$110.13$110.13
-3.36%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,376.41
$100,376.41$100,376.41

-2.71%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,171.96
$3,171.96$3,171.96

-9.55%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.14
$152.14$152.14

-5.78%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1460
$2.1460$2.1460

-5.96%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,376.41
$100,376.41$100,376.41

-2.71%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,171.96
$3,171.96$3,171.96

-9.55%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.14
$152.14$152.14

-5.78%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1460
$2.1460$2.1460

-5.96%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15674
$0.15674$0.15674

-4.38%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.4300
$1.4300$1.4300

+853.33%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.11612
$0.11612$0.11612

+656.97%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000299
$0.0000000000000000000000000299$0.0000000000000000000000000299

+333.33%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000239
$0.000000000239$0.000000000239

+177.90%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000826
$0.0000826$0.0000826

+101.46%