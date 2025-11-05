BiržaDEX+
Reāllaika Circle Internet cena šodien ir 110.18 USD. Seko līdzi reāllaika CRCLON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CRCLON cenas tendenci MEXC.

Circle Internet logotips

Circle Internet kurss(CRCLON)

1 CRCLON uz USD reāllaika cena:

$110.17
$110.17
-3.58%1D
USD
Circle Internet (CRCLON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:31:36 (UTC+8)

Circle Internet (CRCLON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 109.25
$ 109.25
24h zemākā
$ 119.79
$ 119.79
24h augstākā

$ 109.25
$ 109.25

$ 119.79
$ 119.79

$ 157.6281918017911
$ 157.6281918017911

$ 108.2495922443734
$ 108.2495922443734

-0.16%

-3.58%

-18.47%

-18.47%

Circle Internet (CRCLON) reāllaika cena ir $ 110.18. Pēdējo 24 stundu laikā CRCLON tika tirgots robežās no zemākās $ 109.25 līdz augstākajai $ 119.79, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CRCLON visu laiku augstākā cena ir $ 157.6281918017911, savukārt zemākā - $ 108.2495922443734.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CRCLON ir mainījies par -0.16% pēdējā stundā, par -3.58% pēdējo 24 stundu laikā un par -18.47% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Circle Internet (CRCLON) tirgus informācija

No.1828

$ 1.75M
$ 1.75M

$ 62.59K
$ 62.59K

$ 1.75M
$ 1.75M

15.91K
15.91K

15,906.98984548
15,906.98984548

ETH

Pašreizējais Circle Internet tirgus maksimums ir $ 1.75M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 62.59K. CRCLON apjoms apgrozībā ir 15.91K ar kopējo apjomu 15906.98984548. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.75M.

Circle Internet (CRCLON) cenas vēsture USD

Seko Circle Internet cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -4.0905-3.58%
30 dienas$ -37.42-25.36%
60 dienas$ -3.75-3.30%
90 dienas$ +30.18+37.72%
Circle Internet Cenas izmaiņas šodien

Šodien CRCLON cena mainījās par $ -4.0905 (-3.58%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Circle Internet 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -37.42 (-25.36%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Circle Internet 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, CRCLON piedzīvoja izmaiņas $ -3.75 (-3.30%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Circle Internet 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +30.18 (+37.72%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Circle Internet (CRCLON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Circle Internet cenas vēstures lapu.

Kas ir Circle Internet (CRCLON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Circle Internet ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Circle Internet ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt CRCLON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Circle Internet mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Circle Internet pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Circle Internet cenas prognoze (USD)

Kāda būs Circle Internet (CRCLON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Circle Internet (CRCLON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Circle Internet prognozes.

Apskati Circle Internet cenas prognozi!

Circle Internet (CRCLON) tokenomika

Circle Internet (CRCLON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CRCLON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Circle Internet (CRCLON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Circle Internet? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Circle Internet MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

CRCLON uz vietējām valūtām

Circle Internet resurss

Dziļākai izpratnei par Circle Internet, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Circle Internet vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Circle Internet

Kāda ir Circle Internet (CRCLON) vērtība šodien?
Reāllaika CRCLON cena USD ir 110.18 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CRCLON uz USD cena?
Pašreizējā CRCLON uz USD cena ir $ 110.18. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Circle Internet tirgus maksimums?
CRCLON tirgus maksimums ir $ 1.75M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CRCLON apjoms apgrozībā?
CRCLON apjoms apgrozībā ir 15.91K USD.
Kāda bija CRCLON vēsturiski augstākā cena?
CRCLON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 157.6281918017911 USD apmērā.
Kāda bija CRCLON vēsturiski zemākā cena?
CRCLON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 108.2495922443734 USD.
Kāds ir CRCLON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CRCLON tirdzniecības apjoms ir $ 62.59K USD.
Vai CRCLON šogad kāps augstāk?
CRCLON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CRCLON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:31:36 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

