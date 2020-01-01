Cryptify AI (CRAI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Cryptify AI (CRAI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Cryptify AI (CRAI) informācija

Cryptify AI uses AI and Big Data to optimize influencer marketing, linking campaigns to real results and helping businesses maximize ROI.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://cryptify.ai/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0xddbcdd8637d5cedd15eeee398108fca05a71b32b

Cryptify AI (CRAI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Cryptify AI (CRAI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 2.07M
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 965.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.15M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.01445
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.001781023793941884
Pašreizējā cena:
$ 0.002145
Cryptify AI (CRAI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Cryptify AI (CRAI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CRAI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CRAI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CRAI tokenomiku, uzzini CRAI tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties CRAI

Vēlies iekļaut Cryptify AI (CRAI) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas CRAI iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Cryptify AI (CRAI) cenas vēsture

CRAI cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

CRAI cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CRAI? Mūsu CRAI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.