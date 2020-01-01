Clearpool (CPOOL) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Clearpool (CPOOL), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Clearpool (CPOOL) informācija

Clearpool is a Decentralized Capital Markets Ecosystem, where institutional borrowers can access unsecured loans directly from the DeFi ecosystem. Clearpool introduces a dynamic interest model driven by market supply and demand forces.

Clearpool (CPOOL) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Clearpool (CPOOL) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 130.92M
$ 130.92M
$ 130.92M$ 130.92M
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 816.95M
$ 816.95M$ 816.95M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 160.26M
$ 160.26M
$ 160.26M$ 160.26M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.5921
$ 0.5921
$ 0.5921$ 0.5921
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.16026
$ 0.16026$ 0.16026

Clearpool (CPOOL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Clearpool (CPOOL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CPOOL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CPOOL tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CPOOL tokenomiku, uzzini CPOOL tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.