Cypherium (CPH) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Cypherium (CPH), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Cypherium (CPH) informācija

CPH is the native utility token for the Cypherium blockchain and plays an integral role in fueling the platform. CPH can be used to send transactions or execute smart contracts. Thanks to Cypherium’s hybrid consensus mechanism, which incorporates HotStuff BFT and Proof-of-Work, the Cypherium blockchain processes tens of thousands of CPH transactions and the mining prevents unauthorized new CPH from being generated.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.cypherium.io/
Tehniskais dokuments:
https://www.cypherium.io/whitepaper/cypherium-whitepaper-2-0/
Bloku pārlūks:
https://cypherium.tryethernal.com/

Cypherium (CPH) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Cypherium (CPH) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 2.10M
$ 2.10M$ 2.10M
Kopējais apjoms:
$ 6.83B
$ 6.83B$ 6.83B
Apjoms apgrozībā:
$ 382.95M
$ 382.95M$ 382.95M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 46.19M
$ 46.19M$ 46.19M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.085
$ 0.085$ 0.085
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.002529181439634382
$ 0.002529181439634382$ 0.002529181439634382
Pašreizējā cena:
$ 0.00548
$ 0.00548$ 0.00548

Cypherium (CPH) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Cypherium (CPH) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CPH tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CPH tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CPH tokenomiku, uzzini CPH tokena reāllaika cenu!

