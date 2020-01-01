Crystal Palace FT (CPFC) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Crystal Palace FT (CPFC), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Crystal Palace FT (CPFC) informācija

The CPFC Fan Token allows Crystal Palace FC fans to have a tokenized share of influence on club decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions and in doing so, earn rewards and experiences that money can’t buy.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.chiliz.net/
Bloku pārlūks:
https://explorer.chiliz.com/tokens/0xa7B303a6e8bA03d6fA3d9E895F935065e4b19F1F/

Crystal Palace FT (CPFC) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Crystal Palace FT (CPFC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 356.10K
$ 356.10K$ 356.10K
Visu laiku augstākā cena:
$ 3,000
$ 3,000$ 3,000
Visu laiku zemākā cena:
--
----
Pašreizējā cena:
$ 0.03561
$ 0.03561$ 0.03561

Crystal Palace FT (CPFC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Crystal Palace FT (CPFC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CPFC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CPFC tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CPFC tokenomiku, uzzini CPFC tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.