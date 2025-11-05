BiržaDEX+
Reāllaika Cosplay Token cena šodien ir 0.001956 USD. Seko līdzi reāllaika COT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati COT cenas tendenci MEXC.

Cosplay Token logotips

Cosplay Token kurss(COT)

1 COT uz USD reāllaika cena:

$0.001956
$0.001956$0.001956
-1.21%1D
USD
Cosplay Token (COT) Tiešsaistes cenu diagramma
Cosplay Token (COT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.001956
$ 0.001956$ 0.001956
24h zemākā
$ 0.002005
$ 0.002005$ 0.002005
24h augstākā

$ 0.001956
$ 0.001956$ 0.001956

$ 0.002005
$ 0.002005$ 0.002005

$ 0.20071997640034067
$ 0.20071997640034067$ 0.20071997640034067

$ 0.001063216445440777
$ 0.001063216445440777$ 0.001063216445440777

0.00%

-1.21%

+5.21%

+5.21%

Cosplay Token (COT) reāllaika cena ir $ 0.001956. Pēdējo 24 stundu laikā COT tika tirgots robežās no zemākās $ 0.001956 līdz augstākajai $ 0.002005, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. COT visu laiku augstākā cena ir $ 0.20071997640034067, savukārt zemākā - $ 0.001063216445440777.

Īstermiņa veiktspējas ziņā COT ir mainījies par 0.00% pēdējā stundā, par -1.21% pēdējo 24 stundu laikā un par +5.21% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Cosplay Token (COT) tirgus informācija

No.2256

$ 771.37K
$ 771.37K$ 771.37K

$ 6.53K
$ 6.53K$ 6.53K

$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M

394.36M
394.36M 394.36M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

39.43%

ETH

Pašreizējais Cosplay Token tirgus maksimums ir $ 771.37K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 6.53K. COT apjoms apgrozībā ir 394.36M ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.96M.

Cosplay Token (COT) cenas vēsture USD

Seko Cosplay Token cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00002396-1.21%
30 dienas$ -0.000264-11.90%
60 dienas$ -0.000126-6.06%
90 dienas$ -0.000026-1.32%
Cosplay Token Cenas izmaiņas šodien

Šodien COT cena mainījās par $ -0.00002396 (-1.21%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Cosplay Token 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.000264 (-11.90%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Cosplay Token 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, COT piedzīvoja izmaiņas $ -0.000126 (-6.06%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Cosplay Token 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.000026 (-1.32%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Cosplay Token (COT) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Cosplay Token cenas vēstures lapu.

Kas ir Cosplay Token (COT)?

A Japan-originated project aiming to connect the global cosplay community via the $COT token. It has evolved from the 'WorldCosplay' platform (1.2M+ users) and bridges real-world events with digital engagement to create a new economic sphere for the cosplay culture.

Cosplay Token ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Cosplay Token ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt COT steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Cosplay Token mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Cosplay Token pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Cosplay Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs Cosplay Token (COT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Cosplay Token (COT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Cosplay Token prognozes.

Apskati Cosplay Token cenas prognozi!

Cosplay Token (COT) tokenomika

Cosplay Token (COT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par COT tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Cosplay Token (COT)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Cosplay Token? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Cosplay Token MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

COT uz vietējām valūtām

1 Cosplay Token(COT) uz VND
51.47214
1 Cosplay Token(COT) uz AUD
A$0.00301224
1 Cosplay Token(COT) uz GBP
0.00148656
1 Cosplay Token(COT) uz EUR
0.00170172
1 Cosplay Token(COT) uz USD
$0.001956
1 Cosplay Token(COT) uz MYR
RM0.00819564
1 Cosplay Token(COT) uz TRY
0.08232804
1 Cosplay Token(COT) uz JPY
¥0.299268
1 Cosplay Token(COT) uz ARS
ARS$2.85130032
1 Cosplay Token(COT) uz RUB
0.15841644
1 Cosplay Token(COT) uz INR
0.17355588
1 Cosplay Token(COT) uz IDR
Rp32.59998696
1 Cosplay Token(COT) uz PHP
0.11469984
1 Cosplay Token(COT) uz EGP
￡E.0.09253836
1 Cosplay Token(COT) uz BRL
R$0.0105624
1 Cosplay Token(COT) uz CAD
C$0.00275796
1 Cosplay Token(COT) uz BDT
0.2384364
1 Cosplay Token(COT) uz NGN
2.81034168
1 Cosplay Token(COT) uz COP
$7.552116
1 Cosplay Token(COT) uz ZAR
R.0.03430824
1 Cosplay Token(COT) uz UAH
0.08230848
1 Cosplay Token(COT) uz TZS
T.Sh.4.8177258
1 Cosplay Token(COT) uz VES
Bs0.436188
1 Cosplay Token(COT) uz CLP
$1.850376
1 Cosplay Token(COT) uz PKR
Rs0.55300032
1 Cosplay Token(COT) uz KZT
1.0251396
1 Cosplay Token(COT) uz THB
฿0.06378516
1 Cosplay Token(COT) uz TWD
NT$0.06047952
1 Cosplay Token(COT) uz AED
د.إ0.00717852
1 Cosplay Token(COT) uz CHF
Fr0.00158436
1 Cosplay Token(COT) uz HKD
HK$0.01519812
1 Cosplay Token(COT) uz AMD
֏0.7482678
1 Cosplay Token(COT) uz MAD
.د.م0.01821036
1 Cosplay Token(COT) uz MXN
$0.03649896
1 Cosplay Token(COT) uz SAR
ريال0.007335
1 Cosplay Token(COT) uz ETB
Br0.29958096
1 Cosplay Token(COT) uz KES
KSh0.25279344
1 Cosplay Token(COT) uz JOD
د.أ0.001386804
1 Cosplay Token(COT) uz PLN
0.00725676
1 Cosplay Token(COT) uz RON
лв0.00866508
1 Cosplay Token(COT) uz SEK
kr0.01875804
1 Cosplay Token(COT) uz BGN
лв0.0033252
1 Cosplay Token(COT) uz HUF
Ft0.66169524
1 Cosplay Token(COT) uz CZK
0.041565
1 Cosplay Token(COT) uz KWD
د.ك0.000600492
1 Cosplay Token(COT) uz ILS
0.00637656
1 Cosplay Token(COT) uz BOB
Bs0.01351596
1 Cosplay Token(COT) uz AZN
0.0033252
1 Cosplay Token(COT) uz TJS
SM0.01803432
1 Cosplay Token(COT) uz GEL
0.00532032
1 Cosplay Token(COT) uz AOA
Kz1.7846544
1 Cosplay Token(COT) uz BHD
.د.ب0.000737412
1 Cosplay Token(COT) uz BMD
$0.001956
1 Cosplay Token(COT) uz DKK
kr0.012714
1 Cosplay Token(COT) uz HNL
L0.05148192
1 Cosplay Token(COT) uz MUR
0.0897804
1 Cosplay Token(COT) uz NAD
$0.0341322
1 Cosplay Token(COT) uz NOK
kr0.01999032
1 Cosplay Token(COT) uz NZD
$0.00346212
1 Cosplay Token(COT) uz PAB
B/.0.001956
1 Cosplay Token(COT) uz PGK
K0.00823476
1 Cosplay Token(COT) uz QAR
ر.ق0.00711984
1 Cosplay Token(COT) uz RSD
дин.0.19972716
1 Cosplay Token(COT) uz UZS
soʻm23.28571056
1 Cosplay Token(COT) uz ALL
L0.16451916
1 Cosplay Token(COT) uz ANG
ƒ0.00350124
1 Cosplay Token(COT) uz AWG
ƒ0.00350124
1 Cosplay Token(COT) uz BBD
$0.003912
1 Cosplay Token(COT) uz BAM
KM0.0033252
1 Cosplay Token(COT) uz BIF
Fr5.768244
1 Cosplay Token(COT) uz BND
$0.0025428
1 Cosplay Token(COT) uz BSD
$0.001956
1 Cosplay Token(COT) uz JMD
$0.31399668
1 Cosplay Token(COT) uz KHR
7.85541336
1 Cosplay Token(COT) uz KMF
Fr0.833256
1 Cosplay Token(COT) uz LAK
42.52173828
1 Cosplay Token(COT) uz LKR
රු0.59614968
1 Cosplay Token(COT) uz MDL
L0.03313464
1 Cosplay Token(COT) uz MGA
Ar8.85066528
1 Cosplay Token(COT) uz MOP
P0.015648
1 Cosplay Token(COT) uz MVR
0.0301224
1 Cosplay Token(COT) uz MWK
MK3.3899436
1 Cosplay Token(COT) uz MZN
MT0.1250862
1 Cosplay Token(COT) uz NPR
रु0.27747816
1 Cosplay Token(COT) uz PYG
13.871952
1 Cosplay Token(COT) uz RWF
Fr2.842068
1 Cosplay Token(COT) uz SBD
$0.01609788
1 Cosplay Token(COT) uz SCR
0.02771652
1 Cosplay Token(COT) uz SRD
$0.075306
1 Cosplay Token(COT) uz SVC
$0.017115
1 Cosplay Token(COT) uz SZL
L0.03415176
1 Cosplay Token(COT) uz TMT
m0.00686556
1 Cosplay Token(COT) uz TND
د.ت0.005787804
1 Cosplay Token(COT) uz TTD
$0.01326168
1 Cosplay Token(COT) uz UGX
Sh6.814704
1 Cosplay Token(COT) uz XAF
Fr1.116876
1 Cosplay Token(COT) uz XCD
$0.0052812
1 Cosplay Token(COT) uz XOF
Fr1.116876
1 Cosplay Token(COT) uz XPF
Fr0.201468
1 Cosplay Token(COT) uz BWP
P0.026406
1 Cosplay Token(COT) uz BZD
$0.00393156
1 Cosplay Token(COT) uz CVE
$0.18771732
1 Cosplay Token(COT) uz DJF
Fr0.346212
1 Cosplay Token(COT) uz DOP
$0.12584904
1 Cosplay Token(COT) uz DZD
د.ج0.25547316
1 Cosplay Token(COT) uz FJD
$0.00445968
1 Cosplay Token(COT) uz GNF
Fr17.00742
1 Cosplay Token(COT) uz GTQ
Q0.01498296
1 Cosplay Token(COT) uz GYD
$0.4091952
1 Cosplay Token(COT) uz ISK
kr0.248412

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Cosplay Token

Kāda ir Cosplay Token (COT) vērtība šodien?
Reāllaika COT cena USD ir 0.001956 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā COT uz USD cena?
Pašreizējā COT uz USD cena ir $ 0.001956. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Cosplay Token tirgus maksimums?
COT tirgus maksimums ir $ 771.37K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir COT apjoms apgrozībā?
COT apjoms apgrozībā ir 394.36M USD.
Kāda bija COT vēsturiski augstākā cena?
COT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.20071997640034067 USD apmērā.
Kāda bija COT vēsturiski zemākā cena?
COT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.001063216445440777 USD.
Kāds ir COT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu COT tirdzniecības apjoms ir $ 6.53K USD.
Vai COT šogad kāps augstāk?
COT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati COT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

