Cosplay Token (COT) reāllaika cena ir $ 0.001956. Pēdējo 24 stundu laikā COT tika tirgots robežās no zemākās $ 0.001956 līdz augstākajai $ 0.002005, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. COT visu laiku augstākā cena ir $ 0.20071997640034067, savukārt zemākā - $ 0.001063216445440777.
Īstermiņa veiktspējas ziņā COT ir mainījies par 0.00% pēdējā stundā, par -1.21% pēdējo 24 stundu laikā un par +5.21% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais Cosplay Token tirgus maksimums ir $ 771.37K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 6.53K. COT apjoms apgrozībā ir 394.36M ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.96M.
Seko Cosplay Token cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:
Šodien COT cena mainījās par $ -0.00002396 (-1.21%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.
Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.000264 (-11.90%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.
Izvēršot skatu uz 60 dienām, COT piedzīvoja izmaiņas $ -0.000126 (-6.06%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.
Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.000026 (-1.32%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.
A Japan-originated project aiming to connect the global cosplay community via the $COT token. It has evolved from the 'WorldCosplay' platform (1.2M+ users) and bridges real-world events with digital engagement to create a new economic sphere for the cosplay culture.
Cosplay Token ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā.
Papildus tam tu vari:
- Apskatīt COT steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Cosplay Token mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.
Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Cosplay Token pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.
Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.
