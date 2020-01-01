BRC20.COM (COM) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par BRC20.COM (COM), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
BRC20.COM (COM) informācija

BRC20.com was formed to bring critical infrastructure to the BRC20 ecosystem. The team have already launched a dashboard platform as well as discovery tools tailored for the growing BRC20 ecosystem, as well as the .COM token - the first DeFi protocol on Bitcoin.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://brc20.com/
Tehniskais dokuments:
https://brc20.com/wiki/com-project-overview
Bloku pārlūks:
https://ordinalswallet.com/inscription/5b097c9ea9ba59dfa2ce549729a6b896519c3b7a06be942a577b5838bfc05174i0

BRC20.COM (COM) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos BRC20.COM (COM) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
Kopējais apjoms:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
Apjoms apgrozībā:
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 369.41K
$ 369.41K$ 369.41K
Visu laiku augstākā cena:
$ 7.2
$ 7.2$ 7.2
Visu laiku zemākā cena:
Pašreizējā cena:
$ 0.017591
$ 0.017591$ 0.017591

BRC20.COM (COM) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

BRC20.COM (COM) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais COM tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu COM tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti COM tokenomiku, uzzini COM tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.