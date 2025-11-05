BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Cointel cena šodien ir 0.023 USD. Seko līdzi reāllaika COLS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati COLS cenas tendenci MEXC.Reāllaika Cointel cena šodien ir 0.023 USD. Seko līdzi reāllaika COLS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati COLS cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par COLS

COLS Cenas informācija

Kas ir COLS

COLS Oficiālā tīmekļa vietne

COLS Tokenomika

COLS Cenas prognoze

COLS Vēsture

COLS iegādes rokasgrāmata

COLS uz bezseguma valūtu konvertētājs

COLS Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Cointel logotips

Cointel kurss(COLS)

1 COLS uz USD reāllaika cena:

$0.023
$0.023$0.023
-1.66%1D
USD
Cointel (COLS) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:31:05 (UTC+8)

Cointel (COLS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.02292
$ 0.02292$ 0.02292
24h zemākā
$ 0.02353
$ 0.02353$ 0.02353
24h augstākā

$ 0.02292
$ 0.02292$ 0.02292

$ 0.02353
$ 0.02353$ 0.02353

$ 0.041637001905749906
$ 0.041637001905749906$ 0.041637001905749906

$ 0.022986635885281572
$ 0.022986635885281572$ 0.022986635885281572

-0.44%

-1.66%

-8.77%

-8.77%

Cointel (COLS) reāllaika cena ir $ 0.023. Pēdējo 24 stundu laikā COLS tika tirgots robežās no zemākās $ 0.02292 līdz augstākajai $ 0.02353, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. COLS visu laiku augstākā cena ir $ 0.041637001905749906, savukārt zemākā - $ 0.022986635885281572.

Īstermiņa veiktspējas ziņā COLS ir mainījies par -0.44% pēdējā stundā, par -1.66% pēdējo 24 stundu laikā un par -8.77% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Cointel (COLS) tirgus informācija

No.985

$ 13.03M
$ 13.03M$ 13.03M

$ 470.20K
$ 470.20K$ 470.20K

$ 230.00M
$ 230.00M$ 230.00M

566.35M
566.35M 566.35M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

5.66%

AVAX_CCHAIN

Pašreizējais Cointel tirgus maksimums ir $ 13.03M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 470.20K. COLS apjoms apgrozībā ir 566.35M ar kopējo apjomu 10000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 230.00M.

Cointel (COLS) cenas vēsture USD

Seko Cointel cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0003882-1.66%
30 dienas$ -0.00348-13.15%
60 dienas$ +0.01+76.92%
90 dienas$ +0.01+76.92%
Cointel Cenas izmaiņas šodien

Šodien COLS cena mainījās par $ -0.0003882 (-1.66%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Cointel 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.00348 (-13.15%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Cointel 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, COLS piedzīvoja izmaiņas $ +0.01 (+76.92%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Cointel 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.01 (+76.92%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Cointel (COLS) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Cointel cenas vēstures lapu.

Kas ir Cointel (COLS)?

COINTEL is an AI-native crypto intelligence and education platform built to simplify Web3. With predictive insights, real-time news, scam detection, and gamified learning, COINTEL helps users cut through noise, stay protected, and master crypto.

Cointel ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Cointel ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt COLS steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Cointel mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Cointel pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Cointel cenas prognoze (USD)

Kāda būs Cointel (COLS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Cointel (COLS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Cointel prognozes.

Apskati Cointel cenas prognozi!

Cointel (COLS) tokenomika

Cointel (COLS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par COLS tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Cointel (COLS)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Cointel? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Cointel MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

COLS uz vietējām valūtām

1 Cointel(COLS) uz VND
605.245
1 Cointel(COLS) uz AUD
A$0.03542
1 Cointel(COLS) uz GBP
0.01748
1 Cointel(COLS) uz EUR
0.02001
1 Cointel(COLS) uz USD
$0.023
1 Cointel(COLS) uz MYR
RM0.09637
1 Cointel(COLS) uz TRY
0.96807
1 Cointel(COLS) uz JPY
¥3.519
1 Cointel(COLS) uz ARS
ARS$33.52756
1 Cointel(COLS) uz RUB
1.86277
1 Cointel(COLS) uz INR
2.04079
1 Cointel(COLS) uz IDR
Rp383.33318
1 Cointel(COLS) uz PHP
1.34872
1 Cointel(COLS) uz EGP
￡E.1.08813
1 Cointel(COLS) uz BRL
R$0.1242
1 Cointel(COLS) uz CAD
C$0.03243
1 Cointel(COLS) uz BDT
2.8037
1 Cointel(COLS) uz NGN
33.04594
1 Cointel(COLS) uz COP
$88.803
1 Cointel(COLS) uz ZAR
R.0.40342
1 Cointel(COLS) uz UAH
0.96784
1 Cointel(COLS) uz TZS
T.Sh.56.65015
1 Cointel(COLS) uz VES
Bs5.129
1 Cointel(COLS) uz CLP
$21.758
1 Cointel(COLS) uz PKR
Rs6.50256
1 Cointel(COLS) uz KZT
12.0543
1 Cointel(COLS) uz THB
฿0.75003
1 Cointel(COLS) uz TWD
NT$0.71116
1 Cointel(COLS) uz AED
د.إ0.08441
1 Cointel(COLS) uz CHF
Fr0.01863
1 Cointel(COLS) uz HKD
HK$0.17871
1 Cointel(COLS) uz AMD
֏8.79865
1 Cointel(COLS) uz MAD
.د.م0.21413
1 Cointel(COLS) uz MXN
$0.42918
1 Cointel(COLS) uz SAR
ريال0.08625
1 Cointel(COLS) uz ETB
Br3.52268
1 Cointel(COLS) uz KES
KSh2.97252
1 Cointel(COLS) uz JOD
د.أ0.016307
1 Cointel(COLS) uz PLN
0.08533
1 Cointel(COLS) uz RON
лв0.10189
1 Cointel(COLS) uz SEK
kr0.22057
1 Cointel(COLS) uz BGN
лв0.0391
1 Cointel(COLS) uz HUF
Ft7.78067
1 Cointel(COLS) uz CZK
0.48875
1 Cointel(COLS) uz KWD
د.ك0.007061
1 Cointel(COLS) uz ILS
0.07498
1 Cointel(COLS) uz BOB
Bs0.15893
1 Cointel(COLS) uz AZN
0.0391
1 Cointel(COLS) uz TJS
SM0.21206
1 Cointel(COLS) uz GEL
0.06256
1 Cointel(COLS) uz AOA
Kz20.9852
1 Cointel(COLS) uz BHD
.د.ب0.008671
1 Cointel(COLS) uz BMD
$0.023
1 Cointel(COLS) uz DKK
kr0.1495
1 Cointel(COLS) uz HNL
L0.60536
1 Cointel(COLS) uz MUR
1.0557
1 Cointel(COLS) uz NAD
$0.40135
1 Cointel(COLS) uz NOK
kr0.23506
1 Cointel(COLS) uz NZD
$0.04071
1 Cointel(COLS) uz PAB
B/.0.023
1 Cointel(COLS) uz PGK
K0.09683
1 Cointel(COLS) uz QAR
ر.ق0.08372
1 Cointel(COLS) uz RSD
дин.2.34853
1 Cointel(COLS) uz UZS
soʻm273.80948
1 Cointel(COLS) uz ALL
L1.93453
1 Cointel(COLS) uz ANG
ƒ0.04117
1 Cointel(COLS) uz AWG
ƒ0.04117
1 Cointel(COLS) uz BBD
$0.046
1 Cointel(COLS) uz BAM
KM0.0391
1 Cointel(COLS) uz BIF
Fr67.827
1 Cointel(COLS) uz BND
$0.0299
1 Cointel(COLS) uz BSD
$0.023
1 Cointel(COLS) uz JMD
$3.69219
1 Cointel(COLS) uz KHR
92.36938
1 Cointel(COLS) uz KMF
Fr9.798
1 Cointel(COLS) uz LAK
499.99999
1 Cointel(COLS) uz LKR
රු7.00994
1 Cointel(COLS) uz MDL
L0.38962
1 Cointel(COLS) uz MGA
Ar104.07224
1 Cointel(COLS) uz MOP
P0.184
1 Cointel(COLS) uz MVR
0.3542
1 Cointel(COLS) uz MWK
MK39.8613
1 Cointel(COLS) uz MZN
MT1.47085
1 Cointel(COLS) uz NPR
रु3.26278
1 Cointel(COLS) uz PYG
163.116
1 Cointel(COLS) uz RWF
Fr33.419
1 Cointel(COLS) uz SBD
$0.18929
1 Cointel(COLS) uz SCR
0.32591
1 Cointel(COLS) uz SRD
$0.8855
1 Cointel(COLS) uz SVC
$0.20125
1 Cointel(COLS) uz SZL
L0.40158
1 Cointel(COLS) uz TMT
m0.08073
1 Cointel(COLS) uz TND
د.ت0.068057
1 Cointel(COLS) uz TTD
$0.15594
1 Cointel(COLS) uz UGX
Sh80.132
1 Cointel(COLS) uz XAF
Fr13.133
1 Cointel(COLS) uz XCD
$0.0621
1 Cointel(COLS) uz XOF
Fr13.133
1 Cointel(COLS) uz XPF
Fr2.369
1 Cointel(COLS) uz BWP
P0.3105
1 Cointel(COLS) uz BZD
$0.04623
1 Cointel(COLS) uz CVE
$2.20731
1 Cointel(COLS) uz DJF
Fr4.071
1 Cointel(COLS) uz DOP
$1.47982
1 Cointel(COLS) uz DZD
د.ج3.00403
1 Cointel(COLS) uz FJD
$0.05244
1 Cointel(COLS) uz GNF
Fr199.985
1 Cointel(COLS) uz GTQ
Q0.17618
1 Cointel(COLS) uz GYD
$4.8116
1 Cointel(COLS) uz ISK
kr2.921

Cointel resurss

Dziļākai izpratnei par Cointel, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Cointel vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Cointel

Kāda ir Cointel (COLS) vērtība šodien?
Reāllaika COLS cena USD ir 0.023 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā COLS uz USD cena?
Pašreizējā COLS uz USD cena ir $ 0.023. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Cointel tirgus maksimums?
COLS tirgus maksimums ir $ 13.03M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir COLS apjoms apgrozībā?
COLS apjoms apgrozībā ir 566.35M USD.
Kāda bija COLS vēsturiski augstākā cena?
COLS sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.041637001905749906 USD apmērā.
Kāda bija COLS vēsturiski zemākā cena?
COLS sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.022986635885281572 USD.
Kāds ir COLS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu COLS tirdzniecības apjoms ir $ 470.20K USD.
Vai COLS šogad kāps augstāk?
COLS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati COLS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:31:05 (UTC+8)

Cointel (COLS) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

COLS uz USD kalkulators

Summa

COLS
COLS
USD
USD

1 COLS = 0.023 USD

Tirgot COLS

COLS/USDT
$0.023
$0.023$0.023
-1.66%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,552.36
$100,552.36$100,552.36

-2.54%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,187.37
$3,187.37$3,187.37

-9.12%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.90
$152.90$152.90

-5.31%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

+0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1542
$2.1542$2.1542

-5.60%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,552.36
$100,552.36$100,552.36

-2.54%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,187.37
$3,187.37$3,187.37

-9.12%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.90
$152.90$152.90

-5.31%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1542
$2.1542$2.1542

-5.60%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15724
$0.15724$0.15724

-4.08%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.4651
$1.4651$1.4651

+876.73%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.12079
$0.12079$0.12079

+687.41%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000299
$0.0000000000000000000000000299$0.0000000000000000000000000299

+333.33%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000239
$0.000000000239$0.000000000239

+177.90%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000812
$0.0000812$0.0000812

+98.04%