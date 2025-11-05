BiržaDEX+
Reāllaika Coinbase xStock cena šodien ir 308.29 USD. Seko līdzi reāllaika COINX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati COINX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par COINX

COINX Cenas informācija

Kas ir COINX

COINX Oficiālā tīmekļa vietne

COINX Tokenomika

COINX Cenas prognoze

COINX Vēsture

COINX iegādes rokasgrāmata

COINX uz bezseguma valūtu konvertētājs

COINX Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Coinbase xStock logotips

Coinbase xStock kurss(COINX)

1 COINX uz USD reāllaika cena:

$308.27
$308.27$308.27
-3.08%1D
USD
Coinbase xStock (COINX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:30:58 (UTC+8)

Coinbase xStock (COINX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 308.17
$ 308.17$ 308.17
24h zemākā
$ 335.67
$ 335.67$ 335.67
24h augstākā

$ 308.17
$ 308.17$ 308.17

$ 335.67
$ 335.67$ 335.67

$ 444.5539034948311
$ 444.5539034948311$ 444.5539034948311

$ 292.4649785882087
$ 292.4649785882087$ 292.4649785882087

-0.78%

-3.08%

-12.59%

-12.59%

Coinbase xStock (COINX) reāllaika cena ir $ 308.29. Pēdējo 24 stundu laikā COINX tika tirgots robežās no zemākās $ 308.17 līdz augstākajai $ 335.67, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. COINX visu laiku augstākā cena ir $ 444.5539034948311, savukārt zemākā - $ 292.4649785882087.

Īstermiņa veiktspējas ziņā COINX ir mainījies par -0.78% pēdējā stundā, par -3.08% pēdējo 24 stundu laikā un par -12.59% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Coinbase xStock (COINX) tirgus informācija

No.1162

$ 8.32M
$ 8.32M$ 8.32M

$ 61.04K
$ 61.04K$ 61.04K

$ 8.32M
$ 8.32M$ 8.32M

27.00K
27.00K 27.00K

--
----

26,999.9965318
26,999.9965318 26,999.9965318

SOL

Pašreizējais Coinbase xStock tirgus maksimums ir $ 8.32M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 61.04K. COINX apjoms apgrozībā ir 27.00K ar kopējo apjomu 26999.9965318. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 8.32M.

Coinbase xStock (COINX) cenas vēsture USD

Seko Coinbase xStock cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -9.7964-3.08%
30 dienas$ -71.88-18.91%
60 dienas$ +8.9+2.97%
90 dienas$ +5+1.64%
Coinbase xStock Cenas izmaiņas šodien

Šodien COINX cena mainījās par $ -9.7964 (-3.08%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Coinbase xStock 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -71.88 (-18.91%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Coinbase xStock 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, COINX piedzīvoja izmaiņas $ +8.9 (+2.97%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Coinbase xStock 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +5 (+1.64%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Coinbase xStock (COINX) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Coinbase xStock cenas vēstures lapu.

Kas ir Coinbase xStock (COINX)?

Coinbase xStock (COINx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. COINx tracks the price of Coinbase Global, Inc. (the underlying). COINx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Coinbase Global, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Coinbase xStock ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Coinbase xStock ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt COINX steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Coinbase xStock mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Coinbase xStock pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Coinbase xStock cenas prognoze (USD)

Kāda būs Coinbase xStock (COINX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Coinbase xStock (COINX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Coinbase xStock prognozes.

Apskati Coinbase xStock cenas prognozi!

Coinbase xStock (COINX) tokenomika

Coinbase xStock (COINX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par COINX tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Coinbase xStock (COINX)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Coinbase xStock? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Coinbase xStock MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

COINX uz vietējām valūtām

1 Coinbase xStock(COINX) uz VND
8,112,651.35
1 Coinbase xStock(COINX) uz AUD
A$474.7666
1 Coinbase xStock(COINX) uz GBP
234.3004
1 Coinbase xStock(COINX) uz EUR
268.2123
1 Coinbase xStock(COINX) uz USD
$308.29
1 Coinbase xStock(COINX) uz MYR
RM1,291.7351
1 Coinbase xStock(COINX) uz TRY
12,975.9261
1 Coinbase xStock(COINX) uz JPY
¥47,168.37
1 Coinbase xStock(COINX) uz ARS
ARS$449,400.4988
1 Coinbase xStock(COINX) uz RUB
24,968.4071
1 Coinbase xStock(COINX) uz INR
27,354.5717
1 Coinbase xStock(COINX) uz IDR
Rp5,138,164.6114
1 Coinbase xStock(COINX) uz PHP
18,078.1256
1 Coinbase xStock(COINX) uz EGP
￡E.14,585.1999
1 Coinbase xStock(COINX) uz BRL
R$1,664.766
1 Coinbase xStock(COINX) uz CAD
C$434.6889
1 Coinbase xStock(COINX) uz BDT
37,580.551
1 Coinbase xStock(COINX) uz NGN
442,944.9062
1 Coinbase xStock(COINX) uz COP
$1,190,307.69
1 Coinbase xStock(COINX) uz ZAR
R.5,407.4066
1 Coinbase xStock(COINX) uz UAH
12,972.8432
1 Coinbase xStock(COINX) uz TZS
T.Sh.759,333.6845
1 Coinbase xStock(COINX) uz VES
Bs68,748.67
1 Coinbase xStock(COINX) uz CLP
$291,642.34
1 Coinbase xStock(COINX) uz PKR
Rs87,159.7488
1 Coinbase xStock(COINX) uz KZT
161,574.789
1 Coinbase xStock(COINX) uz THB
฿10,053.3369
1 Coinbase xStock(COINX) uz TWD
NT$9,532.3268
1 Coinbase xStock(COINX) uz AED
د.إ1,131.4243
1 Coinbase xStock(COINX) uz CHF
Fr249.7149
1 Coinbase xStock(COINX) uz HKD
HK$2,395.4133
1 Coinbase xStock(COINX) uz AMD
֏117,936.3395
1 Coinbase xStock(COINX) uz MAD
.د.م2,870.1799
1 Coinbase xStock(COINX) uz MXN
$5,752.6914
1 Coinbase xStock(COINX) uz SAR
ريال1,156.0875
1 Coinbase xStock(COINX) uz ETB
Br47,217.6964
1 Coinbase xStock(COINX) uz KES
KSh39,843.3996
1 Coinbase xStock(COINX) uz JOD
د.أ218.57761
1 Coinbase xStock(COINX) uz PLN
1,143.7559
1 Coinbase xStock(COINX) uz RON
лв1,365.7247
1 Coinbase xStock(COINX) uz SEK
kr2,956.5011
1 Coinbase xStock(COINX) uz BGN
лв524.093
1 Coinbase xStock(COINX) uz HUF
Ft104,291.4241
1 Coinbase xStock(COINX) uz CZK
6,551.1625
1 Coinbase xStock(COINX) uz KWD
د.ك94.64503
1 Coinbase xStock(COINX) uz ILS
1,005.0254
1 Coinbase xStock(COINX) uz BOB
Bs2,130.2839
1 Coinbase xStock(COINX) uz AZN
524.093
1 Coinbase xStock(COINX) uz TJS
SM2,842.4338
1 Coinbase xStock(COINX) uz GEL
838.5488
1 Coinbase xStock(COINX) uz AOA
Kz281,283.796
1 Coinbase xStock(COINX) uz BHD
.د.ب116.22533
1 Coinbase xStock(COINX) uz BMD
$308.29
1 Coinbase xStock(COINX) uz DKK
kr2,003.885
1 Coinbase xStock(COINX) uz HNL
L8,114.1928
1 Coinbase xStock(COINX) uz MUR
14,150.511
1 Coinbase xStock(COINX) uz NAD
$5,379.6605
1 Coinbase xStock(COINX) uz NOK
kr3,150.7238
1 Coinbase xStock(COINX) uz NZD
$545.6733
1 Coinbase xStock(COINX) uz PAB
B/.308.29
1 Coinbase xStock(COINX) uz PGK
K1,297.9009
1 Coinbase xStock(COINX) uz QAR
ر.ق1,122.1756
1 Coinbase xStock(COINX) uz RSD
дин.31,479.4919
1 Coinbase xStock(COINX) uz UZS
soʻm3,670,118.4604
1 Coinbase xStock(COINX) uz ALL
L25,930.2719
1 Coinbase xStock(COINX) uz ANG
ƒ551.8391
1 Coinbase xStock(COINX) uz AWG
ƒ551.8391
1 Coinbase xStock(COINX) uz BBD
$616.58
1 Coinbase xStock(COINX) uz BAM
KM524.093
1 Coinbase xStock(COINX) uz BIF
Fr909,147.21
1 Coinbase xStock(COINX) uz BND
$400.777
1 Coinbase xStock(COINX) uz BSD
$308.29
1 Coinbase xStock(COINX) uz JMD
$49,489.7937
1 Coinbase xStock(COINX) uz KHR
1,238,111.1374
1 Coinbase xStock(COINX) uz KMF
Fr131,331.54
1 Coinbase xStock(COINX) uz LAK
6,701,956.3877
1 Coinbase xStock(COINX) uz LKR
රු93,960.6262
1 Coinbase xStock(COINX) uz MDL
L5,222.4326
1 Coinbase xStock(COINX) uz MGA
Ar1,394,975.2552
1 Coinbase xStock(COINX) uz MOP
P2,466.32
1 Coinbase xStock(COINX) uz MVR
4,747.666
1 Coinbase xStock(COINX) uz MWK
MK534,297.399
1 Coinbase xStock(COINX) uz MZN
MT19,715.1455
1 Coinbase xStock(COINX) uz NPR
रु43,734.0194
1 Coinbase xStock(COINX) uz PYG
2,186,392.68
1 Coinbase xStock(COINX) uz RWF
Fr447,945.37
1 Coinbase xStock(COINX) uz SBD
$2,537.2267
1 Coinbase xStock(COINX) uz SCR
4,368.4693
1 Coinbase xStock(COINX) uz SRD
$11,869.165
1 Coinbase xStock(COINX) uz SVC
$2,697.5375
1 Coinbase xStock(COINX) uz SZL
L5,382.7434
1 Coinbase xStock(COINX) uz TMT
m1,082.0979
1 Coinbase xStock(COINX) uz TND
د.ت912.23011
1 Coinbase xStock(COINX) uz TTD
$2,090.2062
1 Coinbase xStock(COINX) uz UGX
Sh1,074,082.36
1 Coinbase xStock(COINX) uz XAF
Fr176,033.59
1 Coinbase xStock(COINX) uz XCD
$832.383
1 Coinbase xStock(COINX) uz XOF
Fr176,033.59
1 Coinbase xStock(COINX) uz XPF
Fr31,753.87
1 Coinbase xStock(COINX) uz BWP
P4,161.915
1 Coinbase xStock(COINX) uz BZD
$619.6629
1 Coinbase xStock(COINX) uz CVE
$29,586.5913
1 Coinbase xStock(COINX) uz DJF
Fr54,567.33
1 Coinbase xStock(COINX) uz DOP
$19,835.3786
1 Coinbase xStock(COINX) uz DZD
د.ج40,265.7569
1 Coinbase xStock(COINX) uz FJD
$702.9012
1 Coinbase xStock(COINX) uz GNF
Fr2,680,581.55
1 Coinbase xStock(COINX) uz GTQ
Q2,361.5014
1 Coinbase xStock(COINX) uz GYD
$64,494.268
1 Coinbase xStock(COINX) uz ISK
kr39,152.83

Coinbase xStock resurss

Dziļākai izpratnei par Coinbase xStock, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Coinbase xStock vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Coinbase xStock

Kāda ir Coinbase xStock (COINX) vērtība šodien?
Reāllaika COINX cena USD ir 308.29 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā COINX uz USD cena?
Pašreizējā COINX uz USD cena ir $ 308.29. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Coinbase xStock tirgus maksimums?
COINX tirgus maksimums ir $ 8.32M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir COINX apjoms apgrozībā?
COINX apjoms apgrozībā ir 27.00K USD.
Kāda bija COINX vēsturiski augstākā cena?
COINX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 444.5539034948311 USD apmērā.
Kāda bija COINX vēsturiski zemākā cena?
COINX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 292.4649785882087 USD.
Kāds ir COINX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu COINX tirdzniecības apjoms ir $ 61.04K USD.
Vai COINX šogad kāps augstāk?
COINX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati COINX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:30:58 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

COINX uz USD kalkulators

Summa

COINX
COINX
USD
USD

1 COINX = 308.29 USD

Tirgot COINX

COINX/USDT
$308.27
$308.27$308.27
-3.10%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

