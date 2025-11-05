BiržaDEX+
Reāllaika Coinbase cena šodien ir 308.5 USD. Seko līdzi reāllaika COINON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati COINON cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par COINON

COINON Cenas informācija

Kas ir COINON

COINON Oficiālā tīmekļa vietne

COINON Tokenomika

COINON Cenas prognoze

COINON Vēsture

COINON iegādes rokasgrāmata

COINON uz bezseguma valūtu konvertētājs

COINON Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Coinbase logotips

Coinbase kurss(COINON)

1 COINON uz USD reāllaika cena:

$308.51
-2.97%1D
USD
Coinbase (COINON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:30:49 (UTC+8)

Coinbase (COINON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 307.28
24h zemākā
$ 333.69
24h augstākā

$ 307.28
$ 333.69
$ 398.53963644307055
$ 293.6694422926958
-0.44%

-2.97%

-12.66%

-12.66%

Coinbase (COINON) reāllaika cena ir $ 308.5. Pēdējo 24 stundu laikā COINON tika tirgots robežās no zemākās $ 307.28 līdz augstākajai $ 333.69, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. COINON visu laiku augstākā cena ir $ 398.53963644307055, savukārt zemākā - $ 293.6694422926958.

Īstermiņa veiktspējas ziņā COINON ir mainījies par -0.44% pēdējā stundā, par -2.97% pēdējo 24 stundu laikā un par -12.66% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Coinbase (COINON) tirgus informācija

No.2468

$ 494.94K
$ 59.18K
$ 494.94K
1.60K
1,604.34495995
ETH

Pašreizējais Coinbase tirgus maksimums ir $ 494.94K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 59.18K. COINON apjoms apgrozībā ir 1.60K ar kopējo apjomu 1604.34495995. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 494.94K.

Coinbase (COINON) cenas vēsture USD

Seko Coinbase cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -9.4432-2.97%
30 dienas$ -70.24-18.55%
60 dienas$ +7.86+2.61%
90 dienas$ +58.5+23.40%
Coinbase Cenas izmaiņas šodien

Šodien COINON cena mainījās par $ -9.4432 (-2.97%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Coinbase 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -70.24 (-18.55%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Coinbase 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, COINON piedzīvoja izmaiņas $ +7.86 (+2.61%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Coinbase 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +58.5 (+23.40%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Coinbase (COINON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Coinbase cenas vēstures lapu.

Kas ir Coinbase (COINON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Coinbase ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Coinbase ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt COINON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Coinbase mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Coinbase pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Coinbase cenas prognoze (USD)

Kāda būs Coinbase (COINON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Coinbase (COINON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Coinbase prognozes.

Apskati Coinbase cenas prognozi!

Coinbase (COINON) tokenomika

Coinbase (COINON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par COINON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Coinbase (COINON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Coinbase? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Coinbase MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

COINON uz vietējām valūtām

1 Coinbase(COINON) uz VND
8,118,177.5
1 Coinbase(COINON) uz AUD
A$475.09
1 Coinbase(COINON) uz GBP
234.46
1 Coinbase(COINON) uz EUR
268.395
1 Coinbase(COINON) uz USD
$308.5
1 Coinbase(COINON) uz MYR
RM1,292.615
1 Coinbase(COINON) uz TRY
12,984.765
1 Coinbase(COINON) uz JPY
¥47,200.5
1 Coinbase(COINON) uz ARS
ARS$449,706.62
1 Coinbase(COINON) uz RUB
24,985.415
1 Coinbase(COINON) uz INR
27,373.205
1 Coinbase(COINON) uz IDR
Rp5,141,664.61
1 Coinbase(COINON) uz PHP
18,090.44
1 Coinbase(COINON) uz EGP
￡E.14,595.135
1 Coinbase(COINON) uz BRL
R$1,665.9
1 Coinbase(COINON) uz CAD
C$434.985
1 Coinbase(COINON) uz BDT
37,606.15
1 Coinbase(COINON) uz NGN
443,246.63
1 Coinbase(COINON) uz COP
$1,191,118.5
1 Coinbase(COINON) uz ZAR
R.5,411.09
1 Coinbase(COINON) uz UAH
12,981.68
1 Coinbase(COINON) uz TZS
T.Sh.759,850.925
1 Coinbase(COINON) uz VES
Bs68,795.5
1 Coinbase(COINON) uz CLP
$291,841
1 Coinbase(COINON) uz PKR
Rs87,219.12
1 Coinbase(COINON) uz KZT
161,684.85
1 Coinbase(COINON) uz THB
฿10,060.185
1 Coinbase(COINON) uz TWD
NT$9,538.82
1 Coinbase(COINON) uz AED
د.إ1,132.195
1 Coinbase(COINON) uz CHF
Fr249.885
1 Coinbase(COINON) uz HKD
HK$2,397.045
1 Coinbase(COINON) uz AMD
֏118,016.675
1 Coinbase(COINON) uz MAD
.د.م2,872.135
1 Coinbase(COINON) uz MXN
$5,756.61
1 Coinbase(COINON) uz SAR
ريال1,156.875
1 Coinbase(COINON) uz ETB
Br47,249.86
1 Coinbase(COINON) uz KES
KSh39,870.54
1 Coinbase(COINON) uz JOD
د.أ218.7265
1 Coinbase(COINON) uz PLN
1,144.535
1 Coinbase(COINON) uz RON
лв1,366.655
1 Coinbase(COINON) uz SEK
kr2,958.515
1 Coinbase(COINON) uz BGN
лв524.45
1 Coinbase(COINON) uz HUF
Ft104,362.465
1 Coinbase(COINON) uz CZK
6,555.625
1 Coinbase(COINON) uz KWD
د.ك94.7095
1 Coinbase(COINON) uz ILS
1,005.71
1 Coinbase(COINON) uz BOB
Bs2,131.735
1 Coinbase(COINON) uz AZN
524.45
1 Coinbase(COINON) uz TJS
SM2,844.37
1 Coinbase(COINON) uz GEL
839.12
1 Coinbase(COINON) uz AOA
Kz281,475.4
1 Coinbase(COINON) uz BHD
.د.ب116.3045
1 Coinbase(COINON) uz BMD
$308.5
1 Coinbase(COINON) uz DKK
kr2,005.25
1 Coinbase(COINON) uz HNL
L8,119.72
1 Coinbase(COINON) uz MUR
14,160.15
1 Coinbase(COINON) uz NAD
$5,383.325
1 Coinbase(COINON) uz NOK
kr3,152.87
1 Coinbase(COINON) uz NZD
$546.045
1 Coinbase(COINON) uz PAB
B/.308.5
1 Coinbase(COINON) uz PGK
K1,298.785
1 Coinbase(COINON) uz QAR
ر.ق1,122.94
1 Coinbase(COINON) uz RSD
дин.31,500.935
1 Coinbase(COINON) uz UZS
soʻm3,672,618.46
1 Coinbase(COINON) uz ALL
L25,947.935
1 Coinbase(COINON) uz ANG
ƒ552.215
1 Coinbase(COINON) uz AWG
ƒ552.215
1 Coinbase(COINON) uz BBD
$617
1 Coinbase(COINON) uz BAM
KM524.45
1 Coinbase(COINON) uz BIF
Fr909,766.5
1 Coinbase(COINON) uz BND
$401.05
1 Coinbase(COINON) uz BSD
$308.5
1 Coinbase(COINON) uz JMD
$49,523.505
1 Coinbase(COINON) uz KHR
1,238,954.51
1 Coinbase(COINON) uz KMF
Fr131,421
1 Coinbase(COINON) uz LAK
6,706,521.605
1 Coinbase(COINON) uz LKR
රු94,024.63
1 Coinbase(COINON) uz MDL
L5,225.99
1 Coinbase(COINON) uz MGA
Ar1,395,925.48
1 Coinbase(COINON) uz MOP
P2,468
1 Coinbase(COINON) uz MVR
4,750.9
1 Coinbase(COINON) uz MWK
MK534,661.35
1 Coinbase(COINON) uz MZN
MT19,728.575
1 Coinbase(COINON) uz NPR
रु43,763.81
1 Coinbase(COINON) uz PYG
2,187,882
1 Coinbase(COINON) uz RWF
Fr448,250.5
1 Coinbase(COINON) uz SBD
$2,538.955
1 Coinbase(COINON) uz SCR
4,371.445
1 Coinbase(COINON) uz SRD
$11,877.25
1 Coinbase(COINON) uz SVC
$2,699.375
1 Coinbase(COINON) uz SZL
L5,386.41
1 Coinbase(COINON) uz TMT
m1,082.835
1 Coinbase(COINON) uz TND
د.ت912.8515
1 Coinbase(COINON) uz TTD
$2,091.63
1 Coinbase(COINON) uz UGX
Sh1,074,814
1 Coinbase(COINON) uz XAF
Fr176,153.5
1 Coinbase(COINON) uz XCD
$832.95
1 Coinbase(COINON) uz XOF
Fr176,153.5
1 Coinbase(COINON) uz XPF
Fr31,775.5
1 Coinbase(COINON) uz BWP
P4,164.75
1 Coinbase(COINON) uz BZD
$620.085
1 Coinbase(COINON) uz CVE
$29,606.745
1 Coinbase(COINON) uz DJF
Fr54,604.5
1 Coinbase(COINON) uz DOP
$19,848.89
1 Coinbase(COINON) uz DZD
د.ج40,293.185
1 Coinbase(COINON) uz FJD
$703.38
1 Coinbase(COINON) uz GNF
Fr2,682,407.5
1 Coinbase(COINON) uz GTQ
Q2,363.11
1 Coinbase(COINON) uz GYD
$64,538.2
1 Coinbase(COINON) uz ISK
kr39,179.5

Coinbase resurss

Dziļākai izpratnei par Coinbase, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Coinbase vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Coinbase

Kāda ir Coinbase (COINON) vērtība šodien?
Reāllaika COINON cena USD ir 308.5 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā COINON uz USD cena?
Pašreizējā COINON uz USD cena ir $ 308.5. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Coinbase tirgus maksimums?
COINON tirgus maksimums ir $ 494.94K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir COINON apjoms apgrozībā?
COINON apjoms apgrozībā ir 1.60K USD.
Kāda bija COINON vēsturiski augstākā cena?
COINON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 398.53963644307055 USD apmērā.
Kāda bija COINON vēsturiski zemākā cena?
COINON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 293.6694422926958 USD.
Kāds ir COINON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu COINON tirdzniecības apjoms ir $ 59.18K USD.
Vai COINON šogad kāps augstāk?
COINON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati COINON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:30:49 (UTC+8)

Coinbase (COINON) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

