Alliance Games logotips

Alliance Games kurss(COA)

1 COA uz USD reāllaika cena:

$0.00283
-5.98%1D
USD
Alliance Games (COA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:30:34 (UTC+8)

Alliance Games (COA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00283
24h zemākā
$ 0.00374
24h augstākā

$ 0.00283
$ 0.00374
$ 0.03474769210606202
$ 0.003178908669986785
-3.09%

-5.97%

-43.40%

-43.40%

Alliance Games (COA) reāllaika cena ir $ 0.00283. Pēdējo 24 stundu laikā COA tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00283 līdz augstākajai $ 0.00374, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. COA visu laiku augstākā cena ir $ 0.03474769210606202, savukārt zemākā - $ 0.003178908669986785.

Īstermiņa veiktspējas ziņā COA ir mainījies par -3.09% pēdējā stundā, par -5.97% pēdējo 24 stundu laikā un par -43.40% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Alliance Games (COA) tirgus informācija

No.1966

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

$ 6.07K
$ 6.07K$ 6.07K

$ 5.66M
$ 5.66M$ 5.66M

414.42M
414.42M 414.42M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

20.72%

BSC

Pašreizējais Alliance Games tirgus maksimums ir $ 1.17M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 6.07K. COA apjoms apgrozībā ir 414.42M ar kopējo apjomu 2000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 5.66M.

Alliance Games (COA) cenas vēsture USD

Seko Alliance Games cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00018-5.97%
30 dienas$ -0.00527-65.07%
60 dienas$ -0.00158-35.83%
90 dienas$ -0.00669-70.28%
Alliance Games Cenas izmaiņas šodien

Šodien COA cena mainījās par $ -0.00018 (-5.97%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Alliance Games 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.00527 (-65.07%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Alliance Games 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, COA piedzīvoja izmaiņas $ -0.00158 (-35.83%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Alliance Games 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.00669 (-70.28%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Alliance Games (COA) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Alliance Games cenas vēstures lapu.

Kas ir Alliance Games (COA)?

Alliance Games is a decentralized network that combines AI-powered game creation, a blockchain-integrated multiplayer network, and a distributed worker node system to redefine how games are built, hosted, and monetized. The native token, $COA, powers the entire ecosystem—used by developers to access infrastructure, by node operators to earn rewards, and by users to stake, govern, and unlock premium features.

Alliance Games ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Alliance Games ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt COA steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Alliance Games mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Alliance Games pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Alliance Games cenas prognoze (USD)

Kāda būs Alliance Games (COA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Alliance Games (COA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Alliance Games prognozes.

Apskati Alliance Games cenas prognozi!

Alliance Games (COA) tokenomika

Alliance Games (COA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par COA tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Alliance Games (COA)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Alliance Games? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Alliance Games MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

COA uz vietējām valūtām

Alliance Games resurss

Dziļākai izpratnei par Alliance Games, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Alliance Games vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Alliance Games

Kāda ir Alliance Games (COA) vērtība šodien?
Reāllaika COA cena USD ir 0.00283 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā COA uz USD cena?
Pašreizējā COA uz USD cena ir $ 0.00283. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Alliance Games tirgus maksimums?
COA tirgus maksimums ir $ 1.17M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir COA apjoms apgrozībā?
COA apjoms apgrozībā ir 414.42M USD.
Kāda bija COA vēsturiski augstākā cena?
COA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.03474769210606202 USD apmērā.
Kāda bija COA vēsturiski zemākā cena?
COA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.003178908669986785 USD.
Kāds ir COA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu COA tirdzniecības apjoms ir $ 6.07K USD.
Vai COA šogad kāps augstāk?
COA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati COA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:30:34 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

