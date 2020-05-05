Centric Swap (CNS) tokenomika

Centric Swap (CNS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Centric Swap (CNS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Centric Swap (CNS) informācija

CNS is a Binance Smart Chain-based token that serves as the Centric Network’s on- and off-ramp. Centric Network itself is a dual-cryptocurrency payment network.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.centric.com
Tehniskais dokuments:
https://www.centric.com/whitepaper/
Bloku pārlūks:
https://explorer.centric.com

Centric Swap (CNS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Centric Swap (CNS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 22.64K
$ 22.64K$ 22.64K
Kopējais apjoms:
$ 99.20B
$ 99.20B$ 99.20B
Apjoms apgrozībā:
$ 99.20B
$ 99.20B$ 99.20B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 22.64K
$ 22.64K$ 22.64K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0043768
$ 0.0043768$ 0.0043768
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000000154111253168
$ 0.000000154111253168$ 0.000000154111253168
Pašreizējā cena:
$ 0.0000002282
$ 0.0000002282$ 0.0000002282

Centric Swap (CNS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Centric Swap (CNS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CNS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CNS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CNS tokenomiku, uzzini CNS tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties CNS

Vēlies iekļaut Centric Swap (CNS) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas CNS iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Centric Swap (CNS) cenas vēsture

CNS cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

CNS cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CNS? Mūsu CNS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.