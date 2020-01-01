Clashub (CLASHUB) tokenomika

Clashub (CLASHUB) informācija

Clashub is an NFT card game that can offer a Play2Earn system in its token economy for all launched or upcoming NFT collections. The Clashub algorithm transforms NFTs owned by players into playing cards that can be used within the Clashub if NFTs belong to an approved collection. Players using these cards, fight their opponents and can earn CLASH Tokens.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://clashub.io/
Tehniskais dokuments:
https://clashub.gitbook.io/clashub-whitepaper
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0x8dc0f602696de3ff03b37e19a172e5080f049c15

Tirgus kapitalizācija:
$ 489.86K
Kopējais apjoms:
$ 900.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 453.16M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 972.90K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.025
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000536016054711468
Pašreizējā cena:
$ 0.001081
Clashub (CLASHUB) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Clashub (CLASHUB) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CLASHUB tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CLASHUB tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CLASHUB tokenomiku, uzzini CLASHUB tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties CLASHUB

Vēlies iekļaut Clashub (CLASHUB) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas CLASHUB iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Clashub (CLASHUB) cenas vēsture

CLASHUB cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

CLASHUB cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CLASHUB? Mūsu CLASHUB cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.