Nervos Network (CKB) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Nervos Network (CKB), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Nervos Network (CKB) informācija

The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte.

Oficiālā tīmekļa vietne:
http://nervos.org/
Tehniskais dokuments:
https://github.com/nervosnetwork/rfcs/blob/master/rfcs/0002-ckb/0002-ckb.md
Bloku pārlūks:
https://explorer.nervos.org/

Nervos Network (CKB) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Nervos Network (CKB) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 243.45M
$ 243.45M$ 243.45M
Kopējais apjoms:
$ 48.01B
$ 48.01B$ 48.01B
Apjoms apgrozībā:
$ 47.26B
$ 47.26B$ 47.26B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 247.30M
$ 247.30M$ 247.30M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.05398
$ 0.05398$ 0.05398
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.002083401220247072
$ 0.002083401220247072$ 0.002083401220247072
Pašreizējā cena:
$ 0.005151
$ 0.005151$ 0.005151

Nervos Network (CKB) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Nervos Network (CKB) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CKB tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CKB tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CKB tokenomiku, uzzini CKB tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.