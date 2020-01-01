Tranchess (CHESS) tokenomika

Tranchess (CHESS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Tranchess (CHESS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Tranchess (CHESS) informācija

Tranchess is a tokenized asset management and derivatives trading protocol. Tranchess provides a different risk/return matrix out of a single main fund that tracks a specific underlying asset. $CHESS is the governance token of the Tranchess community.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://tranchess.com/
Tehniskais dokuments:
https://docs.tranchess.com/whitepaper
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0x20de22029ab63cf9A7Cf5fEB2b737Ca1eE4c82A6

Tranchess (CHESS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Tranchess (CHESS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 15.79M
$ 15.79M$ 15.79M
Kopējais apjoms:
$ 300.00M
$ 300.00M$ 300.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 204.87M
$ 204.87M$ 204.87M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 23.12M
$ 23.12M$ 23.12M
Visu laiku augstākā cena:
$ 8
$ 8$ 8
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.044805179770472464
$ 0.044805179770472464$ 0.044805179770472464
Pašreizējā cena:
$ 0.07708
$ 0.07708$ 0.07708

Tranchess (CHESS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Tranchess (CHESS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CHESS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CHESS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CHESS tokenomiku, uzzini CHESS tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties CHESS

Vēlies iekļaut Tranchess (CHESS) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas CHESS iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Tranchess (CHESS) cenas vēsture

CHESS cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

CHESS cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CHESS? Mūsu CHESS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

