CONFLUX (CFX) tokenomika

CONFLUX (CFX) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par CONFLUX (CFX), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

CONFLUX (CFX) informācija

Brief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://confluxnetwork.org/
Tehniskais dokuments:
https://confluxnetwork.org/files/Conflux_Economic_Paper_20201230.pdf
Bloku pārlūks:
https://www.confluxscan.io/

CONFLUX (CFX) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos CONFLUX (CFX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 912.95M
$ 912.95M$ 912.95M
Kopējais apjoms:
$ 5.14B
$ 5.14B$ 5.14B
Apjoms apgrozībā:
$ 5.14B
$ 5.14B$ 5.14B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 912.95M
$ 912.95M$ 912.95M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.71499
$ 1.71499$ 1.71499
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.021909136906575016
$ 0.021909136906575016$ 0.021909136906575016
Pašreizējā cena:
$ 0.17777
$ 0.17777$ 0.17777

CONFLUX (CFX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

CONFLUX (CFX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CFX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CFX tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CFX tokenomiku, uzzini CFX tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties CFX

Vēlies iekļaut CONFLUX (CFX) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas CFX iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

CONFLUX (CFX) cenas vēsture

CFX cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

CFX cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CFX? Mūsu CFX cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.