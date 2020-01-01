Cockfight Network (CFN) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Cockfight Network (CFN), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Cockfight Network (CFN) informācija

The Cockfight Network platform's game and betting system is designed to solve the problems of existing cockfighting and provide a transparent and safe game and betting environment. This system secures the transparency of betting through blockchain technology, and users receive rewards based on the betting results.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.cf-n.io/en
Tehniskais dokuments:
https://drive.google.com/file/d/1_ppYj6WGvUK-jBKNqIJqMXBEnfsfhTbZ/view?usp=sharing
Bloku pārlūks:
https://scan.gmmtchain.io/address/0x734BF3a059eE840A910E02e477049EF9C1a644aB

Cockfight Network (CFN) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Cockfight Network (CFN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 974.82K
$ 974.82K$ 974.82K
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 95.50M
$ 95.50M$ 95.50M
Visu laiku augstākā cena:
$ 2.7
$ 2.7$ 2.7
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.034678441686705266
$ 0.034678441686705266$ 0.034678441686705266
Pašreizējā cena:
$ 0.0955
$ 0.0955$ 0.0955

Cockfight Network (CFN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Cockfight Network (CFN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CFN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CFN tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CFN tokenomiku, uzzini CFN tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.