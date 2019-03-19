Celer Network (CELR) tokenomika

Celer Network (CELR) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Celer Network (CELR), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Celer Network (CELR) informācija

Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.celer.network/#
Tehniskais dokuments:
https://im-docs.celer.network/developer/celer-im-overview
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x4f9254c83eb525f9fcf346490bbb3ed28a81c667

Celer Network (CELR) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Celer Network (CELR) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 62.89M
$ 62.89M$ 62.89M
Kopējais apjoms:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 7.80B
$ 7.80B$ 7.80B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 80.59M
$ 80.59M$ 80.59M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.1985
$ 0.1985$ 0.1985
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00101410762651
$ 0.00101410762651$ 0.00101410762651
Pašreizējā cena:
$ 0.008059
$ 0.008059$ 0.008059

Celer Network (CELR) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Celer Network (CELR) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CELR tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CELR tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CELR tokenomiku, uzzini CELR tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties CELR

Vēlies iekļaut Celer Network (CELR) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas CELR iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Celer Network (CELR) cenas vēsture

CELR cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

CELR cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CELR? Mūsu CELR cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.