Reāllaika Creditlink cena šodien ir 0.06303 USD. Seko līdzi reāllaika CDL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CDL cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par CDL

CDL Cenas informācija

Kas ir CDL

CDL Tehniskais dokuments

CDL Oficiālā tīmekļa vietne

CDL Tokenomika

CDL Cenas prognoze

CDL Vēsture

CDL iegādes rokasgrāmata

CDL uz bezseguma valūtu konvertētājs

CDL Tūlītējie darījumi

CDL USDT-M Futures

Creditlink logotips

Creditlink kurss(CDL)

1 CDL uz USD reāllaika cena:

$0.06302
$0.06302$0.06302
-11.81%1D
USD
Creditlink (CDL) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:29:29 (UTC+8)

Creditlink (CDL) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.06224
$ 0.06224$ 0.06224
24h zemākā
$ 0.07689
$ 0.07689$ 0.07689
24h augstākā

$ 0.06224
$ 0.06224$ 0.06224

$ 0.07689
$ 0.07689$ 0.07689

--
----

--
----

-2.33%

-11.81%

-11.52%

-11.52%

Creditlink (CDL) reāllaika cena ir $ 0.06303. Pēdējo 24 stundu laikā CDL tika tirgots robežās no zemākās $ 0.06224 līdz augstākajai $ 0.07689, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CDL visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CDL ir mainījies par -2.33% pēdējā stundā, par -11.81% pēdējo 24 stundu laikā un par -11.52% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Creditlink (CDL) tirgus informācija

--
----

$ 62.87K
$ 62.87K$ 62.87K

$ 63.03M
$ 63.03M$ 63.03M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Pašreizējais Creditlink tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 62.87K. CDL apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 63.03M.

Creditlink (CDL) cenas vēsture USD

Seko Creditlink cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0084393-11.81%
30 dienas$ -0.04233-40.18%
60 dienas$ +0.03198+102.99%
90 dienas$ +0.04303+215.15%
Creditlink Cenas izmaiņas šodien

Šodien CDL cena mainījās par $ -0.0084393 (-11.81%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Creditlink 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.04233 (-40.18%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Creditlink 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, CDL piedzīvoja izmaiņas $ +0.03198 (+102.99%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Creditlink 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.04303 (+215.15%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Creditlink (CDL) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Creditlink cenas vēstures lapu.

Kas ir Creditlink (CDL)?

Creditlink aims to build an AI-driven on-chain identity verification and credit scoring system, advancing the transformation of Web3 financial services toward collateral-free and inclusive access.

Creditlink ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Creditlink ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt CDL steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Creditlink mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Creditlink pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Creditlink cenas prognoze (USD)

Kāda būs Creditlink (CDL) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Creditlink (CDL) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Creditlink prognozes.

Apskati Creditlink cenas prognozi!

Creditlink (CDL) tokenomika

Creditlink (CDL) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CDL tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Creditlink (CDL)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Creditlink? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Creditlink MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

CDL uz vietējām valūtām

1 Creditlink(CDL) uz VND
1,658.63445
1 Creditlink(CDL) uz AUD
A$0.0970662
1 Creditlink(CDL) uz GBP
0.0479028
1 Creditlink(CDL) uz EUR
0.0548361
1 Creditlink(CDL) uz USD
$0.06303
1 Creditlink(CDL) uz MYR
RM0.2640957
1 Creditlink(CDL) uz TRY
2.6529327
1 Creditlink(CDL) uz JPY
¥9.64359
1 Creditlink(CDL) uz ARS
ARS$91.8800916
1 Creditlink(CDL) uz RUB
5.1047997
1 Creditlink(CDL) uz INR
5.5926519
1 Creditlink(CDL) uz IDR
Rp1,050.4995798
1 Creditlink(CDL) uz PHP
3.6960792
1 Creditlink(CDL) uz EGP
￡E.2.9819493
1 Creditlink(CDL) uz BRL
R$0.340362
1 Creditlink(CDL) uz CAD
C$0.0888723
1 Creditlink(CDL) uz BDT
7.683357
1 Creditlink(CDL) uz NGN
90.5602434
1 Creditlink(CDL) uz COP
$243.35883
1 Creditlink(CDL) uz ZAR
R.1.1055462
1 Creditlink(CDL) uz UAH
2.6523024
1 Creditlink(CDL) uz TZS
T.Sh.155.2460415
1 Creditlink(CDL) uz VES
Bs14.05569
1 Creditlink(CDL) uz CLP
$59.62638
1 Creditlink(CDL) uz PKR
Rs17.8198416
1 Creditlink(CDL) uz KZT
33.034023
1 Creditlink(CDL) uz THB
฿2.0554083
1 Creditlink(CDL) uz TWD
NT$1.9488876
1 Creditlink(CDL) uz AED
د.إ0.2313201
1 Creditlink(CDL) uz CHF
Fr0.0510543
1 Creditlink(CDL) uz HKD
HK$0.4897431
1 Creditlink(CDL) uz AMD
֏24.1121265
1 Creditlink(CDL) uz MAD
.د.م0.5868093
1 Creditlink(CDL) uz MXN
$1.1761398
1 Creditlink(CDL) uz SAR
ريال0.2363625
1 Creditlink(CDL) uz ETB
Br9.6536748
1 Creditlink(CDL) uz KES
KSh8.1459972
1 Creditlink(CDL) uz JOD
د.أ0.04468827
1 Creditlink(CDL) uz PLN
0.2338413
1 Creditlink(CDL) uz RON
лв0.2792229
1 Creditlink(CDL) uz SEK
kr0.6044577
1 Creditlink(CDL) uz BGN
лв0.107151
1 Creditlink(CDL) uz HUF
Ft21.3224187
1 Creditlink(CDL) uz CZK
1.3393875
1 Creditlink(CDL) uz KWD
د.ك0.01935021
1 Creditlink(CDL) uz ILS
0.2054778
1 Creditlink(CDL) uz BOB
Bs0.4355373
1 Creditlink(CDL) uz AZN
0.107151
1 Creditlink(CDL) uz TJS
SM0.5811366
1 Creditlink(CDL) uz GEL
0.1714416
1 Creditlink(CDL) uz AOA
Kz57.508572
1 Creditlink(CDL) uz BHD
.د.ب0.02376231
1 Creditlink(CDL) uz BMD
$0.06303
1 Creditlink(CDL) uz DKK
kr0.409695
1 Creditlink(CDL) uz HNL
L1.6589496
1 Creditlink(CDL) uz MUR
2.893077
1 Creditlink(CDL) uz NAD
$1.0998735
1 Creditlink(CDL) uz NOK
kr0.6441666
1 Creditlink(CDL) uz NZD
$0.1115631
1 Creditlink(CDL) uz PAB
B/.0.06303
1 Creditlink(CDL) uz PGK
K0.2653563
1 Creditlink(CDL) uz QAR
ر.ق0.2294292
1 Creditlink(CDL) uz RSD
дин.6.4359933
1 Creditlink(CDL) uz UZS
soʻm750.3570228
1 Creditlink(CDL) uz ALL
L5.3014533
1 Creditlink(CDL) uz ANG
ƒ0.1128237
1 Creditlink(CDL) uz AWG
ƒ0.1128237
1 Creditlink(CDL) uz BBD
$0.12606
1 Creditlink(CDL) uz BAM
KM0.107151
1 Creditlink(CDL) uz BIF
Fr185.87547
1 Creditlink(CDL) uz BND
$0.081939
1 Creditlink(CDL) uz BSD
$0.06303
1 Creditlink(CDL) uz JMD
$10.1182059
1 Creditlink(CDL) uz KHR
253.1322618
1 Creditlink(CDL) uz KMF
Fr26.85078
1 Creditlink(CDL) uz LAK
1,370.2173639
1 Creditlink(CDL) uz LKR
රු19.2102834
1 Creditlink(CDL) uz MDL
L1.0677282
1 Creditlink(CDL) uz MGA
Ar285.2031864
1 Creditlink(CDL) uz MOP
P0.50424
1 Creditlink(CDL) uz MVR
0.970662
1 Creditlink(CDL) uz MWK
MK109.237293
1 Creditlink(CDL) uz MZN
MT4.0307685
1 Creditlink(CDL) uz NPR
रु8.9414358
1 Creditlink(CDL) uz PYG
447.00876
1 Creditlink(CDL) uz RWF
Fr91.58259
1 Creditlink(CDL) uz SBD
$0.5187369
1 Creditlink(CDL) uz SCR
0.8931351
1 Creditlink(CDL) uz SRD
$2.426655
1 Creditlink(CDL) uz SVC
$0.5515125
1 Creditlink(CDL) uz SZL
L1.1005038
1 Creditlink(CDL) uz TMT
m0.2212353
1 Creditlink(CDL) uz TND
د.ت0.18650577
1 Creditlink(CDL) uz TTD
$0.4273434
1 Creditlink(CDL) uz UGX
Sh219.59652
1 Creditlink(CDL) uz XAF
Fr35.99013
1 Creditlink(CDL) uz XCD
$0.170181
1 Creditlink(CDL) uz XOF
Fr35.99013
1 Creditlink(CDL) uz XPF
Fr6.49209
1 Creditlink(CDL) uz BWP
P0.850905
1 Creditlink(CDL) uz BZD
$0.1266903
1 Creditlink(CDL) uz CVE
$6.0489891
1 Creditlink(CDL) uz DJF
Fr11.15631
1 Creditlink(CDL) uz DOP
$4.0553502
1 Creditlink(CDL) uz DZD
د.ج8.2323483
1 Creditlink(CDL) uz FJD
$0.1437084
1 Creditlink(CDL) uz GNF
Fr548.04585
1 Creditlink(CDL) uz GTQ
Q0.4828098
1 Creditlink(CDL) uz GYD
$13.185876
1 Creditlink(CDL) uz ISK
kr8.00481

Creditlink resurss

Dziļākai izpratnei par Creditlink, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Creditlink vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Creditlink

Kāda ir Creditlink (CDL) vērtība šodien?
Reāllaika CDL cena USD ir 0.06303 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CDL uz USD cena?
Pašreizējā CDL uz USD cena ir $ 0.06303. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Creditlink tirgus maksimums?
CDL tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CDL apjoms apgrozībā?
CDL apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija CDL vēsturiski augstākā cena?
CDL sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija CDL vēsturiski zemākā cena?
CDL sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir CDL tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CDL tirdzniecības apjoms ir $ 62.87K USD.
Vai CDL šogad kāps augstāk?
CDL cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CDL cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:29:29 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

