Cobak Token (CBK) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Cobak Token (CBK), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Cobak Token (CBK) informācija

Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://cobak.co.kr/
Tehniskais dokuments:
https://storage.cobak.co/custom_upload/1599808473023280_729b6827ea.pdf
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0xD85a6Ae55a7f33B0ee113C234d2EE308EdeAF7fD

Cobak Token (CBK) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Cobak Token (CBK) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 53.67M
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 96.75M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 55.47M
Visu laiku augstākā cena:
$ 6.872
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.3886256781622459
Pašreizējā cena:
$ 0.5547
Cobak Token (CBK) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Cobak Token (CBK) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CBK tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CBK tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CBK tokenomiku, uzzini CBK tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties CBK

Vēlies iekļaut Cobak Token (CBK) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas CBK iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Cobak Token (CBK) cenas vēsture

CBK cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

CBK cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CBK? Mūsu CBK cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

