Cashaa (CAS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Cashaa (CAS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Cashaa (CAS) informācija

Cashaa is the largest crypto-friendly neo-bank based in the UK banking hundreds of crypto businesses. It is started in 2016, as a P2P cash transfer service from the UK to Asia and Africa (CashAA), using Bitcoin. In late 2017 Cashaa decided to solve the banking issue for the entire crypto industry. Now they are ready with a crypto-friendly banking platform for old and new money.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.cashaa.com/
Tehniskais dokuments:
https://cashaa.com/Cashaa%20Whitepaper.pdf
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0x780207b8c0fdc32cf60e957415bfa1f2d4d9718c

Cashaa (CAS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Cashaa (CAS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.40M
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.00B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.40M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.248
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000986640148312823
Pašreizējā cena:
$ 0.001396
Cashaa (CAS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Cashaa (CAS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CAS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CAS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CAS tokenomiku, uzzini CAS tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties CAS

Vēlies iekļaut Cashaa (CAS) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas CAS iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Cashaa (CAS) cenas vēsture

CAS cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

CAS cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CAS? Mūsu CAS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.