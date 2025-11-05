BiržaDEX+
Reāllaika CarFi cena šodien ir 0.7625 USD. Seko līdzi reāllaika CARFI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CARFI cenas tendenci MEXC.

CarFi kurss(CARFI)

1 CARFI uz USD reāllaika cena:

$0.7625
+0.34%1D
USD
CarFi (CARFI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:29:05 (UTC+8)

CarFi (CARFI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.6774
24h zemākā
$ 0.8
24h augstākā

$ 0.6774
$ 0.8
--
--
0.00%

+0.34%

+63.10%

+63.10%

CarFi (CARFI) reāllaika cena ir $ 0.7625. Pēdējo 24 stundu laikā CARFI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.6774 līdz augstākajai $ 0.8, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CARFI visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CARFI ir mainījies par 0.00% pēdējā stundā, par +0.34% pēdējo 24 stundu laikā un par +63.10% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

CarFi (CARFI) tirgus informācija

--
$ 201.88K
$ 201.88K$ 201.88K

$ 76.25M
$ 76.25M$ 76.25M

----

100,000,000
ETH

Pašreizējais CarFi tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 201.88K. CARFI apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 100000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 76.25M.

CarFi (CARFI) cenas vēsture USD

Seko CarFi cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.002584+0.34%
30 dienas$ +0.5797+317.12%
60 dienas$ +0.6125+408.33%
90 dienas$ +0.6125+408.33%
CarFi Cenas izmaiņas šodien

Šodien CARFI cena mainījās par $ +0.002584 (+0.34%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

CarFi 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.5797 (+317.12%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

CarFi 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, CARFI piedzīvoja izmaiņas $ +0.6125 (+408.33%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

CarFi 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.6125 (+408.33%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu CarFi (CARFI) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati CarFi cenas vēstures lapu.

Kas ir CarFi (CARFI)?

CarFi is an infrastructure platform designed for the issuance and trading of Real World Assets (RWA), enabling on-chain representation, verification, and circulation of various legally enforceable real-world assets.

CarFi ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu CarFi ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt CARFI steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par CarFi mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu CarFi pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

CarFi cenas prognoze (USD)

Kāda būs CarFi (CARFI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu CarFi (CARFI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa CarFi prognozes.

Apskati CarFi cenas prognozi!

CarFi (CARFI) tokenomika

CarFi (CARFI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CARFI tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties CarFi (CARFI)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties CarFi? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties CarFi MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

CARFI uz vietējām valūtām

1 CarFi(CARFI) uz VND
20,065.1875
A$1.17425
0.5795
0.663375
$0.7625
RM3.194875
32.093625
¥116.6625
ARS$1,111.5115
61.754875
67.656625
Rp12,708.32825
44.713
￡E.36.073875
R$4.1175
C$1.075125
92.94875
1,095.54475
$2,944.0125
R.13.37425
32.086
T.Sh.1,878.075625
Bs170.0375
$721.325
Rs215.574
399.62625
฿24.865125
NT$23.5765
د.إ2.798375
Fr0.617625
HK$5.924625
֏291.694375
.د.م7.098875
$14.22825
ريال2.859375
Br116.7845
KSh98.5455
د.أ0.5406125
2.828875
лв3.377875
kr7.312375
лв1.29625
Ft257.946125
16.203125
د.ك0.2340875
2.48575
Bs5.268875
1.29625
SM7.03025
2.074
Kz695.705
.د.ب0.2874625
$0.7625
kr4.95625
L20.069
34.99875
$13.305625
kr7.79275
$1.349625
B/.0.7625
K3.210125
ر.ق2.7755
дин.77.858875
soʻm9,077.3795
L64.133875
ƒ1.364875
ƒ1.364875
$1.525
KM1.29625
Fr2,248.6125
$0.99125
$0.7625
$122.404125
3,062.24575
Fr324.825
16,576.086625
රු232.39475
L12.91675
Ar3,450.221
P6.1
11.7425
MK1,321.48875
MT48.761875
रु108.16825
5,407.65
Fr1,107.9125
$6.275375
10.804625
$29.35625
$6.671875
L13.31325
m2.676375
د.ت2.2562375
$5.16975
Sh2,656.55
Fr435.3875
$2.05875
Fr435.3875
Fr78.5375
P10.29375
$1.532625
$73.177125
Fr134.9625
$49.05925
د.ج99.590125
$1.7385
Fr6,629.9375
Q5.84075
$159.515
kr96.8375

CarFi resurss

Dziļākai izpratnei par CarFi, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā CarFi vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par CarFi

Kāda ir CarFi (CARFI) vērtība šodien?
Reāllaika CARFI cena USD ir 0.7625 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CARFI uz USD cena?
Pašreizējā CARFI uz USD cena ir $ 0.7625. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir CarFi tirgus maksimums?
CARFI tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CARFI apjoms apgrozībā?
CARFI apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija CARFI vēsturiski augstākā cena?
CARFI sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija CARFI vēsturiski zemākā cena?
CARFI sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir CARFI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CARFI tirdzniecības apjoms ir $ 201.88K USD.
Vai CARFI šogad kāps augstāk?
CARFI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CARFI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:29:05 (UTC+8)

CarFi (CARFI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

