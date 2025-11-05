BiržaDEX+
Reāllaika Collector Crypt cena šodien ir 0.04908 USD. Seko līdzi reāllaika CARDS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CARDS cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par CARDS

CARDS Cenas informācija

Kas ir CARDS

CARDS Tokenomika

CARDS Cenas prognoze

CARDS Vēsture

CARDS iegādes rokasgrāmata

CARDS uz bezseguma valūtu konvertētājs

CARDS Tūlītējie darījumi

CARDS USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Collector Crypt logotips

Collector Crypt kurss(CARDS)

1 CARDS uz USD reāllaika cena:

$0.04908
$0.04908$0.04908
-8.08%1D
USD
Collector Crypt (CARDS) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:28:58 (UTC+8)

Collector Crypt (CARDS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.04526
$ 0.04526$ 0.04526
24h zemākā
$ 0.06878
$ 0.06878$ 0.06878
24h augstākā

$ 0.04526
$ 0.04526$ 0.04526

$ 0.06878
$ 0.06878$ 0.06878

--
----

--
----

-5.89%

-8.08%

-51.31%

-51.31%

Collector Crypt (CARDS) reāllaika cena ir $ 0.04908. Pēdējo 24 stundu laikā CARDS tika tirgots robežās no zemākās $ 0.04526 līdz augstākajai $ 0.06878, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CARDS visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CARDS ir mainījies par -5.89% pēdējā stundā, par -8.08% pēdējo 24 stundu laikā un par -51.31% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Collector Crypt (CARDS) tirgus informācija

--
----

$ 78.07K
$ 78.07K$ 78.07K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Pašreizējais Collector Crypt tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 78.07K. CARDS apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu --. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir --.

Collector Crypt (CARDS) cenas vēsture USD

Seko Collector Crypt cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0043143-8.08%
30 dienas$ -0.19072-79.54%
60 dienas$ -0.21992-81.76%
90 dienas$ -0.00092-1.84%
Collector Crypt Cenas izmaiņas šodien

Šodien CARDS cena mainījās par $ -0.0043143 (-8.08%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Collector Crypt 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.19072 (-79.54%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Collector Crypt 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, CARDS piedzīvoja izmaiņas $ -0.21992 (-81.76%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Collector Crypt 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.00092 (-1.84%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Collector Crypt (CARDS) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Collector Crypt cenas vēstures lapu.

Kas ir Collector Crypt (CARDS)?

RWA Pokemon cards on Solana

Collector Crypt ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Collector Crypt ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt CARDS steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Collector Crypt mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Collector Crypt pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Collector Crypt cenas prognoze (USD)

Kāda būs Collector Crypt (CARDS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Collector Crypt (CARDS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Collector Crypt prognozes.

Apskati Collector Crypt cenas prognozi!

Collector Crypt (CARDS) tokenomika

Collector Crypt (CARDS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CARDS tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Collector Crypt (CARDS)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Collector Crypt? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Collector Crypt MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

Collector Crypt resurss

Dziļākai izpratnei par Collector Crypt, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Collector Crypt

Kāda ir Collector Crypt (CARDS) vērtība šodien?
Reāllaika CARDS cena USD ir 0.04908 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CARDS uz USD cena?
Pašreizējā CARDS uz USD cena ir $ 0.04908. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Collector Crypt tirgus maksimums?
CARDS tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CARDS apjoms apgrozībā?
CARDS apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija CARDS vēsturiski augstākā cena?
CARDS sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija CARDS vēsturiski zemākā cena?
CARDS sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir CARDS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CARDS tirdzniecības apjoms ir $ 78.07K USD.
Vai CARDS šogad kāps augstāk?
CARDS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CARDS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:28:58 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

CARDS uz USD kalkulators

Summa

CARDS
CARDS
USD
USD

1 CARDS = 0.04908 USD

Tirgot CARDS

CARDS/USDT
$0.04908
$0.04908$0.04908
-8.48%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

