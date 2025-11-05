BiržaDEX+
Camp Network logotips

Camp Network kurss(CAMP)

1 CAMP uz USD reāllaika cena:

$0.01077
-3.32%1D
USD
Camp Network (CAMP) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:28:50 (UTC+8)

Camp Network (CAMP) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.01058
24h zemākā
$ 0.0117
24h augstākā

$ 0.01058
$ 0.0117
--
--
-5.70%

-3.32%

-18.84%

-18.84%

Camp Network (CAMP) reāllaika cena ir $ 0.01077. Pēdējo 24 stundu laikā CAMP tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01058 līdz augstākajai $ 0.0117, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CAMP visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CAMP ir mainījies par -5.70% pēdējā stundā, par -3.32% pēdējo 24 stundu laikā un par -18.84% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Camp Network (CAMP) tirgus informācija

$ 179.44K
$ 179.44K$ 179.44K

$ 107.70M
$ 107.70M$ 107.70M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

Pašreizējais Camp Network tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 179.44K. CAMP apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 10000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 107.70M.

Camp Network (CAMP) cenas vēsture USD

Seko Camp Network cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0003698-3.32%
30 dienas$ -0.02224-67.38%
60 dienas$ -0.0606-84.91%
90 dienas$ +0.00077+7.70%
Camp Network Cenas izmaiņas šodien

Šodien CAMP cena mainījās par $ -0.0003698 (-3.32%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Camp Network 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.02224 (-67.38%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Camp Network 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, CAMP piedzīvoja izmaiņas $ -0.0606 (-84.91%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Camp Network 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.00077 (+7.70%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Camp Network (CAMP) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Camp Network cenas vēstures lapu.

Kas ir Camp Network (CAMP)?

Camp Network is the Autonomous IP Layer — the first purpose-built Layer 1 blockchain built to natively support provenance, programmable licensing, and agent monetization at the protocol level. As generative AI transforms creativity, Camp provides the infrastructure to register, license, and monetize intellectual property onchain across PvP and AI-native consumption. Camp makes content programmable, enforceable, and monetizable by default — solving the infrastructure gap at the intersection of AI and IP.

Camp Network ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Camp Network ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt CAMP steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Camp Network mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Camp Network pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Camp Network cenas prognoze (USD)

Kāda būs Camp Network (CAMP) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Camp Network (CAMP) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Camp Network prognozes.

Apskati Camp Network cenas prognozi!

Camp Network (CAMP) tokenomika

Camp Network (CAMP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CAMP tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Camp Network (CAMP)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Camp Network? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Camp Network MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

CAMP uz vietējām valūtām

1 Camp Network(CAMP) uz VND
283.41255
1 Camp Network(CAMP) uz AUD
A$0.0165858
1 Camp Network(CAMP) uz GBP
0.0081852
1 Camp Network(CAMP) uz EUR
0.0093699
1 Camp Network(CAMP) uz USD
$0.01077
1 Camp Network(CAMP) uz MYR
RM0.0451263
1 Camp Network(CAMP) uz TRY
0.4533093
1 Camp Network(CAMP) uz JPY
¥1.64781
1 Camp Network(CAMP) uz ARS
ARS$15.6996444
1 Camp Network(CAMP) uz RUB
0.8722623
1 Camp Network(CAMP) uz INR
0.9556221
1 Camp Network(CAMP) uz IDR
Rp179.4999282
1 Camp Network(CAMP) uz PHP
0.6315528
1 Camp Network(CAMP) uz EGP
￡E.0.5095287
1 Camp Network(CAMP) uz BRL
R$0.058158
1 Camp Network(CAMP) uz CAD
C$0.0151857
1 Camp Network(CAMP) uz BDT
1.312863
1 Camp Network(CAMP) uz NGN
15.4741206
1 Camp Network(CAMP) uz COP
$41.58297
1 Camp Network(CAMP) uz ZAR
R.0.1889058
1 Camp Network(CAMP) uz UAH
0.4532016
1 Camp Network(CAMP) uz TZS
T.Sh.26.5270485
1 Camp Network(CAMP) uz VES
Bs2.40171
1 Camp Network(CAMP) uz CLP
$10.18842
1 Camp Network(CAMP) uz PKR
Rs3.0448944
1 Camp Network(CAMP) uz KZT
5.644557
1 Camp Network(CAMP) uz THB
฿0.3512097
1 Camp Network(CAMP) uz TWD
NT$0.3330084
1 Camp Network(CAMP) uz AED
د.إ0.0395259
1 Camp Network(CAMP) uz CHF
Fr0.0087237
1 Camp Network(CAMP) uz HKD
HK$0.0836829
1 Camp Network(CAMP) uz AMD
֏4.1200635
1 Camp Network(CAMP) uz MAD
.د.م0.1002687
1 Camp Network(CAMP) uz MXN
$0.2009682
1 Camp Network(CAMP) uz SAR
ريال0.0403875
1 Camp Network(CAMP) uz ETB
Br1.6495332
1 Camp Network(CAMP) uz KES
KSh1.3919148
1 Camp Network(CAMP) uz JOD
د.أ0.00763593
1 Camp Network(CAMP) uz PLN
0.0399567
1 Camp Network(CAMP) uz RON
лв0.0477111
1 Camp Network(CAMP) uz SEK
kr0.1032843
1 Camp Network(CAMP) uz BGN
лв0.018309
1 Camp Network(CAMP) uz HUF
Ft3.6433833
1 Camp Network(CAMP) uz CZK
0.2288625
1 Camp Network(CAMP) uz KWD
د.ك0.00330639
1 Camp Network(CAMP) uz ILS
0.0351102
1 Camp Network(CAMP) uz BOB
Bs0.0744207
1 Camp Network(CAMP) uz AZN
0.018309
1 Camp Network(CAMP) uz TJS
SM0.0992994
1 Camp Network(CAMP) uz GEL
0.0292944
1 Camp Network(CAMP) uz AOA
Kz9.826548
1 Camp Network(CAMP) uz BHD
.د.ب0.00406029
1 Camp Network(CAMP) uz BMD
$0.01077
1 Camp Network(CAMP) uz DKK
kr0.070005
1 Camp Network(CAMP) uz HNL
L0.2834664
1 Camp Network(CAMP) uz MUR
0.494343
1 Camp Network(CAMP) uz NAD
$0.1879365
1 Camp Network(CAMP) uz NOK
kr0.1100694
1 Camp Network(CAMP) uz NZD
$0.0190629
1 Camp Network(CAMP) uz PAB
B/.0.01077
1 Camp Network(CAMP) uz PGK
K0.0453417
1 Camp Network(CAMP) uz QAR
ر.ق0.0392028
1 Camp Network(CAMP) uz RSD
дин.1.0997247
1 Camp Network(CAMP) uz UZS
soʻm128.2142652
1 Camp Network(CAMP) uz ALL
L0.9058647
1 Camp Network(CAMP) uz ANG
ƒ0.0192783
1 Camp Network(CAMP) uz AWG
ƒ0.0192783
1 Camp Network(CAMP) uz BBD
$0.02154
1 Camp Network(CAMP) uz BAM
KM0.018309
1 Camp Network(CAMP) uz BIF
Fr31.76073
1 Camp Network(CAMP) uz BND
$0.014001
1 Camp Network(CAMP) uz BSD
$0.01077
1 Camp Network(CAMP) uz JMD
$1.7289081
1 Camp Network(CAMP) uz KHR
43.2529662
1 Camp Network(CAMP) uz KMF
Fr4.58802
1 Camp Network(CAMP) uz LAK
234.1304301
1 Camp Network(CAMP) uz LKR
රු3.2824806
1 Camp Network(CAMP) uz MDL
L0.1824438
1 Camp Network(CAMP) uz MGA
Ar48.7329576
1 Camp Network(CAMP) uz MOP
P0.08616
1 Camp Network(CAMP) uz MVR
0.165858
1 Camp Network(CAMP) uz MWK
MK18.665487
1 Camp Network(CAMP) uz MZN
MT0.6887415
1 Camp Network(CAMP) uz NPR
रु1.5278322
1 Camp Network(CAMP) uz PYG
76.38084
1 Camp Network(CAMP) uz RWF
Fr15.64881
1 Camp Network(CAMP) uz SBD
$0.0886371
1 Camp Network(CAMP) uz SCR
0.1526109
1 Camp Network(CAMP) uz SRD
$0.414645
1 Camp Network(CAMP) uz SVC
$0.0942375
1 Camp Network(CAMP) uz SZL
L0.1880442
1 Camp Network(CAMP) uz TMT
m0.0378027
1 Camp Network(CAMP) uz TND
د.ت0.03186843
1 Camp Network(CAMP) uz TTD
$0.0730206
1 Camp Network(CAMP) uz UGX
Sh37.52268
1 Camp Network(CAMP) uz XAF
Fr6.14967
1 Camp Network(CAMP) uz XCD
$0.029079
1 Camp Network(CAMP) uz XOF
Fr6.14967
1 Camp Network(CAMP) uz XPF
Fr1.10931
1 Camp Network(CAMP) uz BWP
P0.145395
1 Camp Network(CAMP) uz BZD
$0.0216477
1 Camp Network(CAMP) uz CVE
$1.0335969
1 Camp Network(CAMP) uz DJF
Fr1.90629
1 Camp Network(CAMP) uz DOP
$0.6929418
1 Camp Network(CAMP) uz DZD
د.ج1.4066697
1 Camp Network(CAMP) uz FJD
$0.0245556
1 Camp Network(CAMP) uz GNF
Fr93.64515
1 Camp Network(CAMP) uz GTQ
Q0.0824982
1 Camp Network(CAMP) uz GYD
$2.253084
1 Camp Network(CAMP) uz ISK
kr1.36779

Camp Network resurss

Dziļākai izpratnei par Camp Network, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Camp Network vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Camp Network

Kāda ir Camp Network (CAMP) vērtība šodien?
Reāllaika CAMP cena USD ir 0.01077 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CAMP uz USD cena?
Pašreizējā CAMP uz USD cena ir $ 0.01077. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Camp Network tirgus maksimums?
CAMP tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CAMP apjoms apgrozībā?
CAMP apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija CAMP vēsturiski augstākā cena?
CAMP sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija CAMP vēsturiski zemākā cena?
CAMP sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir CAMP tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CAMP tirdzniecības apjoms ir $ 179.44K USD.
Vai CAMP šogad kāps augstāk?
CAMP cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CAMP cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:28:50 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

