Uzzini svarīgākos ieskatus par Coupon Assets (CA1), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Coupon Assets (CA1) informācija

Coupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source!

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://radarlab.us/
Tehniskais dokuments:
http://img.bjyyb.net/sites/81500/81783/20231020104746486.pdf
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x9ee8c380E1926730aD89e91665FF27063b13c90A

Coupon Assets (CA1) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Coupon Assets (CA1) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 4.47M
$ 4.47M$ 4.47M
Kopējais apjoms:
$ 270.00M
$ 270.00M$ 270.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 9.67M
$ 9.67M$ 9.67M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 124.90M
$ 124.90M$ 124.90M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.735
$ 1.735$ 1.735
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.1615430304068605
$ 0.1615430304068605$ 0.1615430304068605
Pašreizējā cena:
$ 0.4626
$ 0.4626$ 0.4626

Coupon Assets (CA1) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Coupon Assets (CA1) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CA1 tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CA1 tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CA1 tokenomiku, uzzini CA1 tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties CA1

Vēlies iekļaut Coupon Assets (CA1) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas CA1 iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Coupon Assets (CA1) cenas vēsture

CA1 cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

CA1 cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CA1? Mūsu CA1 cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.