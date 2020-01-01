BoxBet (BXBT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par BoxBet (BXBT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
BoxBet (BXBT) informācija

BoxBet is an iGaming platform that connects directly with Telegram’s extensive network of millions of users. The platform features a well-designed, straightforward interface that allows users to start gaming within 60 seconds. The project was launched in 2024 and is fully licensed, backed by tier-one investors, and powered by BXBT. The platform is built for the 900 million Telegram users and offers easy Casino and Sports betting with a deflationary token and real rewards.

Oficiālā tīmekļa vietne:
http://www.boxbet.io/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x33f289d91286535c47270C8479f6776Fb3AdEB3e

BoxBet (BXBT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos BoxBet (BXBT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.09434
$ 0.09434$ 0.09434
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000147539917865889
$ 0.000147539917865889$ 0.000147539917865889
Pašreizējā cena:
$ 0.01907
$ 0.01907$ 0.01907

BoxBet (BXBT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

BoxBet (BXBT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BXBT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BXBT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BXBT tokenomiku, uzzini BXBT tokena reāllaika cenu!

