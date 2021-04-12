Bunny (BUNNY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Bunny (BUNNY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Bunny (BUNNY) informācija

PancakeBunny is a decentralized finance (DeFi) yield aggregator and optimizer for the Binance Smart Chan and Ethereum (ETH), which is used for PancakeSwap (CAKE). The PancakeBunny protocol gives farmers the opportunity to multiply their tokens.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://pancakebunny.finance
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0xc9849e6fdb743d08faee3e34dd2d1bc69ea11a51

Bunny (BUNNY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Bunny (BUNNY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 25.09K
$ 25.09K$ 25.09K
Kopējais apjoms:
$ 910.79K
$ 910.79K$ 910.79K
Apjoms apgrozībā:
$ 510.23K
$ 510.23K$ 510.23K
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 49.18K
$ 49.18K$ 49.18K
Visu laiku augstākā cena:
$ 666
$ 666$ 666
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.04512060669859712
$ 0.04512060669859712$ 0.04512060669859712
Pašreizējā cena:
$ 0.04918
$ 0.04918$ 0.04918

Bunny (BUNNY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Bunny (BUNNY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BUNNY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BUNNY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BUNNY tokenomiku, uzzini BUNNY tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties BUNNY

Vēlies iekļaut Bunny (BUNNY) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas BUNNY iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Bunny (BUNNY) cenas vēsture

BUNNY cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

BUNNY cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BUNNY? Mūsu BUNNY cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.