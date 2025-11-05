BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Bucky cena šodien ir 0.01304 USD. Seko līdzi reāllaika BUCKY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BUCKY cenas tendenci MEXC.Reāllaika Bucky cena šodien ir 0.01304 USD. Seko līdzi reāllaika BUCKY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BUCKY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BUCKY

BUCKY Cenas informācija

Kas ir BUCKY

BUCKY Tokenomika

BUCKY Cenas prognoze

BUCKY Vēsture

BUCKY iegādes rokasgrāmata

BUCKY uz bezseguma valūtu konvertētājs

BUCKY Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Bucky logotips

Bucky kurss(BUCKY)

1 BUCKY uz USD reāllaika cena:

$0.01308
$0.01308$0.01308
-18.25%1D
USD
Bucky (BUCKY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:28:34 (UTC+8)

Bucky (BUCKY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.013
$ 0.013$ 0.013
24h zemākā
$ 0.01906
$ 0.01906$ 0.01906
24h augstākā

$ 0.013
$ 0.013$ 0.013

$ 0.01906
$ 0.01906$ 0.01906

--
----

--
----

-14.38%

-18.25%

-31.84%

-31.84%

Bucky (BUCKY) reāllaika cena ir $ 0.01304. Pēdējo 24 stundu laikā BUCKY tika tirgots robežās no zemākās $ 0.013 līdz augstākajai $ 0.01906, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BUCKY visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BUCKY ir mainījies par -14.38% pēdējā stundā, par -18.25% pēdējo 24 stundu laikā un par -31.84% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Bucky (BUCKY) tirgus informācija

--
----

$ 66.41K
$ 66.41K$ 66.41K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Pašreizējais Bucky tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 66.41K. BUCKY apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu --. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir --.

Bucky (BUCKY) cenas vēsture USD

Seko Bucky cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00292-18.25%
30 dienas$ -0.0069-34.61%
60 dienas$ -0.00781-37.46%
90 dienas$ -0.01045-44.49%
Bucky Cenas izmaiņas šodien

Šodien BUCKY cena mainījās par $ -0.00292 (-18.25%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Bucky 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.0069 (-34.61%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Bucky 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, BUCKY piedzīvoja izmaiņas $ -0.00781 (-37.46%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Bucky 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.01045 (-44.49%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Bucky (BUCKY) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Bucky cenas vēstures lapu.

Kas ir Bucky (BUCKY)?

Originating from the green, crudely drawn character “Bucky” that appeared on 4chan’s /v/ board in March 2019—an MS Paint-style variant of Pepe—Bucky has since evolved into a memecoin within the Solana ecosystem.

Bucky ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Bucky ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt BUCKY steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Bucky mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Bucky pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Bucky cenas prognoze (USD)

Kāda būs Bucky (BUCKY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Bucky (BUCKY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Bucky prognozes.

Apskati Bucky cenas prognozi!

Bucky (BUCKY) tokenomika

Bucky (BUCKY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BUCKY tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Bucky (BUCKY)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Bucky? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Bucky MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

BUCKY uz vietējām valūtām

1 Bucky(BUCKY) uz VND
343.1476
1 Bucky(BUCKY) uz AUD
A$0.0200816
1 Bucky(BUCKY) uz GBP
0.0099104
1 Bucky(BUCKY) uz EUR
0.0113448
1 Bucky(BUCKY) uz USD
$0.01304
1 Bucky(BUCKY) uz MYR
RM0.0546376
1 Bucky(BUCKY) uz TRY
0.5488536
1 Bucky(BUCKY) uz JPY
¥1.99512
1 Bucky(BUCKY) uz ARS
ARS$19.0086688
1 Bucky(BUCKY) uz RUB
1.0561096
1 Bucky(BUCKY) uz INR
1.1570392
1 Bucky(BUCKY) uz IDR
Rp217.3332464
1 Bucky(BUCKY) uz PHP
0.7646656
1 Bucky(BUCKY) uz EGP
￡E.0.6169224
1 Bucky(BUCKY) uz BRL
R$0.070416
1 Bucky(BUCKY) uz CAD
C$0.0183864
1 Bucky(BUCKY) uz BDT
1.589576
1 Bucky(BUCKY) uz NGN
18.7356112
1 Bucky(BUCKY) uz COP
$50.34744
1 Bucky(BUCKY) uz ZAR
R.0.2287216
1 Bucky(BUCKY) uz UAH
0.5487232
1 Bucky(BUCKY) uz TZS
T.Sh.32.118172
1 Bucky(BUCKY) uz VES
Bs2.90792
1 Bucky(BUCKY) uz CLP
$12.33584
1 Bucky(BUCKY) uz PKR
Rs3.6866688
1 Bucky(BUCKY) uz KZT
6.834264
1 Bucky(BUCKY) uz THB
฿0.4252344
1 Bucky(BUCKY) uz TWD
NT$0.4031968
1 Bucky(BUCKY) uz AED
د.إ0.0478568
1 Bucky(BUCKY) uz CHF
Fr0.0105624
1 Bucky(BUCKY) uz HKD
HK$0.1013208
1 Bucky(BUCKY) uz AMD
֏4.988452
1 Bucky(BUCKY) uz MAD
.د.م0.1214024
1 Bucky(BUCKY) uz MXN
$0.2433264
1 Bucky(BUCKY) uz SAR
ريال0.0489
1 Bucky(BUCKY) uz ETB
Br1.9972064
1 Bucky(BUCKY) uz KES
KSh1.6852896
1 Bucky(BUCKY) uz JOD
د.أ0.00924536
1 Bucky(BUCKY) uz PLN
0.0483784
1 Bucky(BUCKY) uz RON
лв0.0577672
1 Bucky(BUCKY) uz SEK
kr0.1250536
1 Bucky(BUCKY) uz BGN
лв0.022168
1 Bucky(BUCKY) uz HUF
Ft4.4113016
1 Bucky(BUCKY) uz CZK
0.2771
1 Bucky(BUCKY) uz KWD
د.ك0.00400328
1 Bucky(BUCKY) uz ILS
0.0425104
1 Bucky(BUCKY) uz BOB
Bs0.0901064
1 Bucky(BUCKY) uz AZN
0.022168
1 Bucky(BUCKY) uz TJS
SM0.1202288
1 Bucky(BUCKY) uz GEL
0.0354688
1 Bucky(BUCKY) uz AOA
Kz11.897696
1 Bucky(BUCKY) uz BHD
.د.ب0.00491608
1 Bucky(BUCKY) uz BMD
$0.01304
1 Bucky(BUCKY) uz DKK
kr0.08476
1 Bucky(BUCKY) uz HNL
L0.3432128
1 Bucky(BUCKY) uz MUR
0.598536
1 Bucky(BUCKY) uz NAD
$0.227548
1 Bucky(BUCKY) uz NOK
kr0.1332688
1 Bucky(BUCKY) uz NZD
$0.0230808
1 Bucky(BUCKY) uz PAB
B/.0.01304
1 Bucky(BUCKY) uz PGK
K0.0548984
1 Bucky(BUCKY) uz QAR
ر.ق0.0474656
1 Bucky(BUCKY) uz RSD
дин.1.3315144
1 Bucky(BUCKY) uz UZS
soʻm155.2380704
1 Bucky(BUCKY) uz ALL
L1.0967944
1 Bucky(BUCKY) uz ANG
ƒ0.0233416
1 Bucky(BUCKY) uz AWG
ƒ0.0233416
1 Bucky(BUCKY) uz BBD
$0.02608
1 Bucky(BUCKY) uz BAM
KM0.022168
1 Bucky(BUCKY) uz BIF
Fr38.45496
1 Bucky(BUCKY) uz BND
$0.016952
1 Bucky(BUCKY) uz BSD
$0.01304
1 Bucky(BUCKY) uz JMD
$2.0933112
1 Bucky(BUCKY) uz KHR
52.3694224
1 Bucky(BUCKY) uz KMF
Fr5.55504
1 Bucky(BUCKY) uz LAK
283.4782552
1 Bucky(BUCKY) uz LKR
රු3.9743312
1 Bucky(BUCKY) uz MDL
L0.2208976
1 Bucky(BUCKY) uz MGA
Ar59.0044352
1 Bucky(BUCKY) uz MOP
P0.10432
1 Bucky(BUCKY) uz MVR
0.200816
1 Bucky(BUCKY) uz MWK
MK22.599624
1 Bucky(BUCKY) uz MZN
MT0.833908
1 Bucky(BUCKY) uz NPR
रु1.8498544
1 Bucky(BUCKY) uz PYG
92.47968
1 Bucky(BUCKY) uz RWF
Fr18.94712
1 Bucky(BUCKY) uz SBD
$0.1073192
1 Bucky(BUCKY) uz SCR
0.1847768
1 Bucky(BUCKY) uz SRD
$0.50204
1 Bucky(BUCKY) uz SVC
$0.1141
1 Bucky(BUCKY) uz SZL
L0.2276784
1 Bucky(BUCKY) uz TMT
m0.0457704
1 Bucky(BUCKY) uz TND
د.ت0.03858536
1 Bucky(BUCKY) uz TTD
$0.0884112
1 Bucky(BUCKY) uz UGX
Sh45.43136
1 Bucky(BUCKY) uz XAF
Fr7.44584
1 Bucky(BUCKY) uz XCD
$0.035208
1 Bucky(BUCKY) uz XOF
Fr7.44584
1 Bucky(BUCKY) uz XPF
Fr1.34312
1 Bucky(BUCKY) uz BWP
P0.17604
1 Bucky(BUCKY) uz BZD
$0.0262104
1 Bucky(BUCKY) uz CVE
$1.2514488
1 Bucky(BUCKY) uz DJF
Fr2.30808
1 Bucky(BUCKY) uz DOP
$0.8389936
1 Bucky(BUCKY) uz DZD
د.ج1.7031544
1 Bucky(BUCKY) uz FJD
$0.0297312
1 Bucky(BUCKY) uz GNF
Fr113.3828
1 Bucky(BUCKY) uz GTQ
Q0.0998864
1 Bucky(BUCKY) uz GYD
$2.727968
1 Bucky(BUCKY) uz ISK
kr1.65608

Bucky resurss

Dziļākai izpratnei par Bucky, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Bucky

Kāda ir Bucky (BUCKY) vērtība šodien?
Reāllaika BUCKY cena USD ir 0.01304 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BUCKY uz USD cena?
Pašreizējā BUCKY uz USD cena ir $ 0.01304. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Bucky tirgus maksimums?
BUCKY tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BUCKY apjoms apgrozībā?
BUCKY apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija BUCKY vēsturiski augstākā cena?
BUCKY sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija BUCKY vēsturiski zemākā cena?
BUCKY sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir BUCKY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BUCKY tirdzniecības apjoms ir $ 66.41K USD.
Vai BUCKY šogad kāps augstāk?
BUCKY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BUCKY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:28:34 (UTC+8)

Bucky (BUCKY) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

BUCKY uz USD kalkulators

Summa

BUCKY
BUCKY
USD
USD

1 BUCKY = 0.01304 USD

Tirgot BUCKY

BUCKY/USDT
$0.01308
$0.01308$0.01308
-18.14%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,497.22
$100,497.22$100,497.22

-2.60%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,189.50
$3,189.50$3,189.50

-9.05%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.39
$152.39$152.39

-5.62%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

+0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1469
$2.1469$2.1469

-5.92%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,497.22
$100,497.22$100,497.22

-2.60%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,189.50
$3,189.50$3,189.50

-9.05%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.39
$152.39$152.39

-5.62%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1469
$2.1469$2.1469

-5.92%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15597
$0.15597$0.15597

-4.85%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.5027
$1.5027$1.5027

+901.80%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.12100
$0.12100$0.12100

+688.78%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000251
$0.0000000000000000000000000251$0.0000000000000000000000000251

+263.76%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000236
$0.000000000236$0.000000000236

+174.41%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000812
$0.0000812$0.0000812

+98.04%