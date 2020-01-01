Imaginary Ones (BUBBLE) tokenomika

Imaginary Ones (BUBBLE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Imaginary Ones (BUBBLE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Imaginary Ones (BUBBLE) informācija

Imaginary Ones is known for our colorful and fun bubble characters. We create stories and content that are family-friendly and positive, aiming to bring joy to people worldwide.Our goal is to spark imagination without limits. We use Web3 technology to blend gaming, merchandise, and entertaining content, creating the Imaginary World.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://imaginaryones.com/
Tehniskais dokuments:
https://bubble.imaginaryones.com/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0xe9689028ede16c2fdfe3d11855d28f8e3fc452a3

Imaginary Ones (BUBBLE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Imaginary Ones (BUBBLE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 869.31K
$ 869.31K$ 869.31K
Kopējais apjoms:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 2.83B
$ 2.83B$ 2.83B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 3.07M
$ 3.07M$ 3.07M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.06
$ 0.06$ 0.06
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000290019533727725
$ 0.000290019533727725$ 0.000290019533727725
Pašreizējā cena:
$ 0.000307
$ 0.000307$ 0.000307

Imaginary Ones (BUBBLE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Imaginary Ones (BUBBLE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BUBBLE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BUBBLE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BUBBLE tokenomiku, uzzini BUBBLE tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties BUBBLE

Vēlies iekļaut Imaginary Ones (BUBBLE) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas BUBBLE iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Imaginary Ones (BUBBLE) cenas vēsture

BUBBLE cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

BUBBLE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BUBBLE? Mūsu BUBBLE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.