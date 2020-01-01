Bubb (BUBB) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Bubb (BUBB), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Bubb (BUBB) informācija

$BUBB is an artistic frog-themed meme coin on the BSC chain, showcasing its unique character through hand-drawn designs.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.bubbnb.xyz/
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0xd5369a3CaC0f4448A9A96bb98AF9c887c92fC37B

Bubb (BUBB) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Bubb (BUBB) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 2.41M

Kopējais apjoms:
$ 1.00B

Apjoms apgrozībā:
$ 1.00B

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.41M

Visu laiku augstākā cena:
$ 0.042679

Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000175048316618067

Pašreizējā cena:
$ 0.002407


Bubb (BUBB) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Bubb (BUBB) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BUBB tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BUBB tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BUBB tokenomiku, uzzini BUBB tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties BUBB

Vēlies iekļaut Bubb (BUBB) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas BUBB iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Bubb (BUBB) cenas vēsture

BUBB cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

BUBB cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BUBB? Mūsu BUBB cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.