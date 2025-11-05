BiržaDEX+
Reāllaika Openverse Network cena šodien ir 7.765 USD. Seko līdzi reāllaika BTG uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BTG cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BTG

BTG Cenas informācija

Kas ir BTG

BTG Tehniskais dokuments

BTG Oficiālā tīmekļa vietne

BTG Tokenomika

BTG Cenas prognoze

BTG Vēsture

BTG iegādes rokasgrāmata

BTG uz bezseguma valūtu konvertētājs

BTG Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Openverse Network logotips

Openverse Network kurss(BTG)

1 BTG uz USD reāllaika cena:

$7.765
$7.765$7.765
-3.25%1D
USD
Openverse Network (BTG) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:28:05 (UTC+8)

Openverse Network (BTG) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 7.316
$ 7.316$ 7.316
24h zemākā
$ 8.995
$ 8.995$ 8.995
24h augstākā

$ 7.316
$ 7.316$ 7.316

$ 8.995
$ 8.995$ 8.995

$ 18.80127296990911
$ 18.80127296990911$ 18.80127296990911

$ 3.477213386513058
$ 3.477213386513058$ 3.477213386513058

-0.92%

-3.25%

-49.35%

-49.35%

Openverse Network (BTG) reāllaika cena ir $ 7.765. Pēdējo 24 stundu laikā BTG tika tirgots robežās no zemākās $ 7.316 līdz augstākajai $ 8.995, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BTG visu laiku augstākā cena ir $ 18.80127296990911, savukārt zemākā - $ 3.477213386513058.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BTG ir mainījies par -0.92% pēdējā stundā, par -3.25% pēdējo 24 stundu laikā un par -49.35% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Openverse Network (BTG) tirgus informācija

No.888

$ 14.75M
$ 14.75M$ 14.75M

$ 90.26K
$ 90.26K$ 90.26K

$ 155.30M
$ 155.30M$ 155.30M

1.90M
1.90M 1.90M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

9.50%

BSC

Pašreizējais Openverse Network tirgus maksimums ir $ 14.75M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 90.26K. BTG apjoms apgrozībā ir 1.90M ar kopējo apjomu 20000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 155.30M.

Openverse Network (BTG) cenas vēsture USD

Seko Openverse Network cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.26084-3.25%
30 dienas$ +1.395+21.89%
60 dienas$ +6.265+417.66%
90 dienas$ +6.265+417.66%
Openverse Network Cenas izmaiņas šodien

Šodien BTG cena mainījās par $ -0.26084 (-3.25%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Openverse Network 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +1.395 (+21.89%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Openverse Network 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, BTG piedzīvoja izmaiņas $ +6.265 (+417.66%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Openverse Network 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +6.265 (+417.66%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Openverse Network (BTG) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Openverse Network cenas vēstures lapu.

Kas ir Openverse Network (BTG)?

Openverse Network is a Layer 0 hub network based on blockchain technology. Building upon existing blockchain frameworks, it introduces the concept of a “fully open protocol-based cross-chain” system. It aims to “make the transfer of value (tokens/NFTs/messages) between different blockchains and the traditional Internet as simple as sending an email. ”

Openverse Network ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Openverse Network ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt BTG steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Openverse Network mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Openverse Network pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Openverse Network cenas prognoze (USD)

Kāda būs Openverse Network (BTG) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Openverse Network (BTG) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Openverse Network prognozes.

Apskati Openverse Network cenas prognozi!

Openverse Network (BTG) tokenomika

Openverse Network (BTG) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BTG tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Openverse Network (BTG)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Openverse Network? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Openverse Network MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

BTG uz vietējām valūtām

1 Openverse Network(BTG) uz VND
204,335.975
1 Openverse Network(BTG) uz AUD
A$11.9581
1 Openverse Network(BTG) uz GBP
5.9014
1 Openverse Network(BTG) uz EUR
6.75555
1 Openverse Network(BTG) uz USD
$7.765
1 Openverse Network(BTG) uz MYR
RM32.53535
1 Openverse Network(BTG) uz TRY
326.82885
1 Openverse Network(BTG) uz JPY
¥1,188.045
1 Openverse Network(BTG) uz ARS
ARS$11,319.1958
1 Openverse Network(BTG) uz RUB
628.88735
1 Openverse Network(BTG) uz INR
688.98845
1 Openverse Network(BTG) uz IDR
Rp129,416.6149
1 Openverse Network(BTG) uz PHP
455.3396
1 Openverse Network(BTG) uz EGP
￡E.367.36215
1 Openverse Network(BTG) uz BRL
R$41.931
1 Openverse Network(BTG) uz CAD
C$10.94865
1 Openverse Network(BTG) uz BDT
946.5535
1 Openverse Network(BTG) uz NGN
11,156.5967
1 Openverse Network(BTG) uz COP
$29,980.665
1 Openverse Network(BTG) uz ZAR
R.136.1981
1 Openverse Network(BTG) uz UAH
326.7512
1 Openverse Network(BTG) uz TZS
T.Sh.19,125.58325
1 Openverse Network(BTG) uz VES
Bs1,731.595
1 Openverse Network(BTG) uz CLP
$7,345.69
1 Openverse Network(BTG) uz PKR
Rs2,195.3208
1 Openverse Network(BTG) uz KZT
4,069.6365
1 Openverse Network(BTG) uz THB
฿253.21665
1 Openverse Network(BTG) uz TWD
NT$240.0938
1 Openverse Network(BTG) uz AED
د.إ28.49755
1 Openverse Network(BTG) uz CHF
Fr6.28965
1 Openverse Network(BTG) uz HKD
HK$60.33405
1 Openverse Network(BTG) uz AMD
֏2,970.50075
1 Openverse Network(BTG) uz MAD
.د.م72.29215
1 Openverse Network(BTG) uz MXN
$144.8949
1 Openverse Network(BTG) uz SAR
ريال29.11875
1 Openverse Network(BTG) uz ETB
Br1,189.2874
1 Openverse Network(BTG) uz KES
KSh1,003.5486
1 Openverse Network(BTG) uz JOD
د.أ5.505385
1 Openverse Network(BTG) uz PLN
28.80815
1 Openverse Network(BTG) uz RON
лв34.39895
1 Openverse Network(BTG) uz SEK
kr74.46635
1 Openverse Network(BTG) uz BGN
лв13.2005
1 Openverse Network(BTG) uz HUF
Ft2,626.82185
1 Openverse Network(BTG) uz CZK
165.00625
1 Openverse Network(BTG) uz KWD
د.ك2.383855
1 Openverse Network(BTG) uz ILS
25.3139
1 Openverse Network(BTG) uz BOB
Bs53.65615
1 Openverse Network(BTG) uz AZN
13.2005
1 Openverse Network(BTG) uz TJS
SM71.5933
1 Openverse Network(BTG) uz GEL
21.1208
1 Openverse Network(BTG) uz AOA
Kz7,084.786
1 Openverse Network(BTG) uz BHD
.د.ب2.927405
1 Openverse Network(BTG) uz BMD
$7.765
1 Openverse Network(BTG) uz DKK
kr50.4725
1 Openverse Network(BTG) uz HNL
L204.3748
1 Openverse Network(BTG) uz MUR
356.4135
1 Openverse Network(BTG) uz NAD
$135.49925
1 Openverse Network(BTG) uz NOK
kr79.3583
1 Openverse Network(BTG) uz NZD
$13.74405
1 Openverse Network(BTG) uz PAB
B/.7.765
1 Openverse Network(BTG) uz PGK
K32.69065
1 Openverse Network(BTG) uz QAR
ر.ق28.2646
1 Openverse Network(BTG) uz RSD
дин.792.88415
1 Openverse Network(BTG) uz UZS
soʻm92,440.4614
1 Openverse Network(BTG) uz ALL
L653.11415
1 Openverse Network(BTG) uz ANG
ƒ13.89935
1 Openverse Network(BTG) uz AWG
ƒ13.89935
1 Openverse Network(BTG) uz BBD
$15.53
1 Openverse Network(BTG) uz BAM
KM13.2005
1 Openverse Network(BTG) uz BIF
Fr22,898.985
1 Openverse Network(BTG) uz BND
$10.0945
1 Openverse Network(BTG) uz BSD
$7.765
1 Openverse Network(BTG) uz JMD
$1,246.51545
1 Openverse Network(BTG) uz KHR
31,184.7059
1 Openverse Network(BTG) uz KMF
Fr3,307.89
1 Openverse Network(BTG) uz LAK
168,804.34445
1 Openverse Network(BTG) uz LKR
රු2,366.6167
1 Openverse Network(BTG) uz MDL
L131.5391
1 Openverse Network(BTG) uz MGA
Ar35,135.6932
1 Openverse Network(BTG) uz MOP
P62.12
1 Openverse Network(BTG) uz MVR
119.581
1 Openverse Network(BTG) uz MWK
MK13,457.5215
1 Openverse Network(BTG) uz MZN
MT496.57175
1 Openverse Network(BTG) uz NPR
रु1,101.5429
1 Openverse Network(BTG) uz PYG
55,069.38
1 Openverse Network(BTG) uz RWF
Fr11,282.545
1 Openverse Network(BTG) uz SBD
$63.90595
1 Openverse Network(BTG) uz SCR
110.03005
1 Openverse Network(BTG) uz SRD
$298.9525
1 Openverse Network(BTG) uz SVC
$67.94375
1 Openverse Network(BTG) uz SZL
L135.5769
1 Openverse Network(BTG) uz TMT
m27.25515
1 Openverse Network(BTG) uz TND
د.ت22.976635
1 Openverse Network(BTG) uz TTD
$52.6467
1 Openverse Network(BTG) uz UGX
Sh27,053.26
1 Openverse Network(BTG) uz XAF
Fr4,433.815
1 Openverse Network(BTG) uz XCD
$20.9655
1 Openverse Network(BTG) uz XOF
Fr4,433.815
1 Openverse Network(BTG) uz XPF
Fr799.795
1 Openverse Network(BTG) uz BWP
P104.8275
1 Openverse Network(BTG) uz BZD
$15.60765
1 Openverse Network(BTG) uz CVE
$745.20705
1 Openverse Network(BTG) uz DJF
Fr1,374.405
1 Openverse Network(BTG) uz DOP
$499.6001
1 Openverse Network(BTG) uz DZD
د.ج1,014.18665
1 Openverse Network(BTG) uz FJD
$17.7042
1 Openverse Network(BTG) uz GNF
Fr67,516.675
1 Openverse Network(BTG) uz GTQ
Q59.4799
1 Openverse Network(BTG) uz GYD
$1,624.438
1 Openverse Network(BTG) uz ISK
kr986.155

Openverse Network resurss

Dziļākai izpratnei par Openverse Network, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Openverse Network vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Openverse Network

Kāda ir Openverse Network (BTG) vērtība šodien?
Reāllaika BTG cena USD ir 7.765 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BTG uz USD cena?
Pašreizējā BTG uz USD cena ir $ 7.765. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Openverse Network tirgus maksimums?
BTG tirgus maksimums ir $ 14.75M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BTG apjoms apgrozībā?
BTG apjoms apgrozībā ir 1.90M USD.
Kāda bija BTG vēsturiski augstākā cena?
BTG sasniedza vēsturiski augstāko cenu 18.80127296990911 USD apmērā.
Kāda bija BTG vēsturiski zemākā cena?
BTG sasniedza vēsturiski zemāko cenu 3.477213386513058 USD.
Kāds ir BTG tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BTG tirdzniecības apjoms ir $ 90.26K USD.
Vai BTG šogad kāps augstāk?
BTG cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BTG cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:28:05 (UTC+8)

Openverse Network (BTG) svarīgi nozares atjauninājumi

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

BTG uz USD kalkulators

Summa

BTG
BTG
USD
USD

1 BTG = 7.765 USD

Tirgot BTG

BTG/USDT
$7.765
$7.765$7.765
-3.21%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

