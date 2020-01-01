Bitcoin Bam (BTCBAM) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Bitcoin Bam (BTCBAM), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Bitcoin Bam (BTCBAM) informācija

Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.btcbam.com/
Tehniskais dokuments:
https://btcbam.com/whitepaper.pdf
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0xcf0990170a60da34ffcffa14ead4a3de27d0f4ce

Bitcoin Bam (BTCBAM) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Bitcoin Bam (BTCBAM) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 471.09K
Kopējais apjoms:
$ 21.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 10.28M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 962.64K
Visu laiku augstākā cena:
$ 22
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.020059523206536256
Pašreizējā cena:
$ 0.04584
Bitcoin Bam (BTCBAM) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Bitcoin Bam (BTCBAM) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BTCBAM tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BTCBAM tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BTCBAM tokenomiku, uzzini BTCBAM tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties BTCBAM

Vēlies iekļaut Bitcoin Bam (BTCBAM) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas BTCBAM iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Bitcoin Bam (BTCBAM) cenas vēsture

BTCBAM cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

BTCBAM cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BTCBAM? Mūsu BTCBAM cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.