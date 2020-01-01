BSX Protocol (BSX) tokenomika

BSX Protocol (BSX) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par BSX Protocol (BSX), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

BSX Protocol (BSX) informācija

"BSX is developing the fastest, simplest, and most secure perpetuals DEX on the market. BSX runs on the Base L2, a custom Ethereum rollup built using the Optimism stack. It integrates an off-chain central limit order book for efficient trade matching with on-chain settlement via smart contracts on Ethereum L2. This design delivers a high-performance, low-latency trading experience akin to centralized exchanges while preserving the security and transparency of decentralized systems. BSX is backed by Coinbase Ventures, Blockchain Capital, and other prominent crypto VC investors and builders, with Arthur Hayes is BSX advisor from day 1. BSX is built by ex-Coinbase, Kraken, and FalconX team."

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.bsx.exchange/
Tehniskais dokuments:
https://api-docs.bsx.exchange/reference/general-information
Bloku pārlūks:
https://basescan.org/address/0xD47F3E45B23b7594F5d5e1CcFde63237c60BE49e

BSX Protocol (BSX) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos BSX Protocol (BSX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 6.52M
$ 6.52M$ 6.52M
Kopējais apjoms:
$ 998.00M
$ 998.00M$ 998.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 189.48M
$ 189.48M$ 189.48M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 34.35M
$ 34.35M$ 34.35M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.44982
$ 0.44982$ 0.44982
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.006060071215687439
$ 0.006060071215687439$ 0.006060071215687439
Pašreizējā cena:
$ 0.03442
$ 0.03442$ 0.03442

BSX Protocol (BSX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

BSX Protocol (BSX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BSX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BSX tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BSX tokenomiku, uzzini BSX tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties BSX

Vēlies iekļaut BSX Protocol (BSX) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas BSX iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

BSX Protocol (BSX) cenas vēsture

BSX cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

BSX cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BSX? Mūsu BSX cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

