Reāllaika Baby Shark Universe cena šodien ir 0.22168 USD. Seko līdzi reāllaika BSU uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BSU cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BSU

BSU Cenas informācija

Kas ir BSU

BSU Tehniskais dokuments

BSU Oficiālā tīmekļa vietne

BSU Tokenomika

BSU Cenas prognoze

BSU Vēsture

BSU iegādes rokasgrāmata

BSU uz bezseguma valūtu konvertētājs

BSU Tūlītējie darījumi

BSU USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Baby Shark Universe logotips

Baby Shark Universe kurss(BSU)

1 BSU uz USD reāllaika cena:

$0.22172
$0.22172$0.22172
-1.75%1D
USD
Baby Shark Universe (BSU) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:27:56 (UTC+8)

Baby Shark Universe (BSU) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.22053
$ 0.22053$ 0.22053
24h zemākā
$ 0.24355
$ 0.24355$ 0.24355
24h augstākā

$ 0.22053
$ 0.22053$ 0.22053

$ 0.24355
$ 0.24355$ 0.24355

$ 0.37631193723515616
$ 0.37631193723515616$ 0.37631193723515616

$ 0.05070113905338495
$ 0.05070113905338495$ 0.05070113905338495

-0.83%

-1.75%

+0.24%

+0.24%

Baby Shark Universe (BSU) reāllaika cena ir $ 0.22168. Pēdējo 24 stundu laikā BSU tika tirgots robežās no zemākās $ 0.22053 līdz augstākajai $ 0.24355, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BSU visu laiku augstākā cena ir $ 0.37631193723515616, savukārt zemākā - $ 0.05070113905338495.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BSU ir mainījies par -0.83% pēdējā stundā, par -1.75% pēdējo 24 stundu laikā un par +0.24% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Baby Shark Universe (BSU) tirgus informācija

No.555

$ 37.24M
$ 37.24M$ 37.24M

$ 60.46K
$ 60.46K$ 60.46K

$ 188.43M
$ 188.43M$ 188.43M

168.00M
168.00M 168.00M

850,000,000
850,000,000 850,000,000

850,000,000
850,000,000 850,000,000

19.76%

BSC

Pašreizējais Baby Shark Universe tirgus maksimums ir $ 37.24M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 60.46K. BSU apjoms apgrozībā ir 168.00M ar kopējo apjomu 850000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 188.43M.

Baby Shark Universe (BSU) cenas vēsture USD

Seko Baby Shark Universe cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0039492-1.75%
30 dienas$ -0.02769-11.11%
60 dienas$ +0.11956+117.07%
90 dienas$ +0.21168+2,116.80%
Baby Shark Universe Cenas izmaiņas šodien

Šodien BSU cena mainījās par $ -0.0039492 (-1.75%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Baby Shark Universe 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.02769 (-11.11%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Baby Shark Universe 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, BSU piedzīvoja izmaiņas $ +0.11956 (+117.07%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Baby Shark Universe 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.21168 (+2,116.80%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Baby Shark Universe (BSU) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Baby Shark Universe cenas vēstures lapu.

Kas ir Baby Shark Universe (BSU)?

Baby Shark Universe (BSU) is a hybrid entertainment and digital asset platform that leverages the globally recognized Baby Shark intellectual property (IP) to bridge Web2 users and the Web3 ecosystem. The project aims to naturally onboard its vast existing fan base into the Web3 space, building a sustainable economic model through diverse digital experiences, including games, NFTs, and the metaverse.

Baby Shark Universe ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Baby Shark Universe ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt BSU steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Baby Shark Universe mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Baby Shark Universe pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Baby Shark Universe cenas prognoze (USD)

Kāda būs Baby Shark Universe (BSU) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Baby Shark Universe (BSU) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Baby Shark Universe prognozes.

Apskati Baby Shark Universe cenas prognozi!

Baby Shark Universe (BSU) tokenomika

Baby Shark Universe (BSU) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BSU tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Baby Shark Universe (BSU)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Baby Shark Universe? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Baby Shark Universe MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

BSU uz vietējām valūtām

1 Baby Shark Universe(BSU) uz VND
5,833.5092
1 Baby Shark Universe(BSU) uz AUD
A$0.3413872
1 Baby Shark Universe(BSU) uz GBP
0.1684768
1 Baby Shark Universe(BSU) uz EUR
0.1928616
1 Baby Shark Universe(BSU) uz USD
$0.22168
1 Baby Shark Universe(BSU) uz MYR
RM0.9288392
1 Baby Shark Universe(BSU) uz TRY
9.3305112
1 Baby Shark Universe(BSU) uz JPY
¥33.91704
1 Baby Shark Universe(BSU) uz ARS
ARS$323.1473696
1 Baby Shark Universe(BSU) uz RUB
17.9538632
1 Baby Shark Universe(BSU) uz INR
19.6696664
1 Baby Shark Universe(BSU) uz IDR
Rp3,694.6651888
1 Baby Shark Universe(BSU) uz PHP
12.9993152
1 Baby Shark Universe(BSU) uz EGP
￡E.10.4876808
1 Baby Shark Universe(BSU) uz BRL
R$1.197072
1 Baby Shark Universe(BSU) uz CAD
C$0.3125688
1 Baby Shark Universe(BSU) uz BDT
27.022792
1 Baby Shark Universe(BSU) uz NGN
318.5053904
1 Baby Shark Universe(BSU) uz COP
$855.90648
1 Baby Shark Universe(BSU) uz ZAR
R.3.8882672
1 Baby Shark Universe(BSU) uz UAH
9.3282944
1 Baby Shark Universe(BSU) uz TZS
T.Sh.546.008924
1 Baby Shark Universe(BSU) uz VES
Bs49.43464
1 Baby Shark Universe(BSU) uz CLP
$209.70928
1 Baby Shark Universe(BSU) uz PKR
Rs62.6733696
1 Baby Shark Universe(BSU) uz KZT
116.182488
1 Baby Shark Universe(BSU) uz THB
฿7.2289848
1 Baby Shark Universe(BSU) uz TWD
NT$6.8543456
1 Baby Shark Universe(BSU) uz AED
د.إ0.8135656
1 Baby Shark Universe(BSU) uz CHF
Fr0.1795608
1 Baby Shark Universe(BSU) uz HKD
HK$1.7224536
1 Baby Shark Universe(BSU) uz AMD
֏84.803684
1 Baby Shark Universe(BSU) uz MAD
.د.م2.0638408
1 Baby Shark Universe(BSU) uz MXN
$4.1365488
1 Baby Shark Universe(BSU) uz SAR
ريال0.8313
1 Baby Shark Universe(BSU) uz ETB
Br33.9525088
1 Baby Shark Universe(BSU) uz KES
KSh28.6499232
1 Baby Shark Universe(BSU) uz JOD
د.أ0.15717112
1 Baby Shark Universe(BSU) uz PLN
0.8224328
1 Baby Shark Universe(BSU) uz RON
лв0.9820424
1 Baby Shark Universe(BSU) uz SEK
kr2.1259112
1 Baby Shark Universe(BSU) uz BGN
лв0.376856
1 Baby Shark Universe(BSU) uz HUF
Ft74.9921272
1 Baby Shark Universe(BSU) uz CZK
4.7107
1 Baby Shark Universe(BSU) uz KWD
د.ك0.06805576
1 Baby Shark Universe(BSU) uz ILS
0.7226768
1 Baby Shark Universe(BSU) uz BOB
Bs1.5318088
1 Baby Shark Universe(BSU) uz AZN
0.376856
1 Baby Shark Universe(BSU) uz TJS
SM2.0438896
1 Baby Shark Universe(BSU) uz GEL
0.6029696
1 Baby Shark Universe(BSU) uz AOA
Kz202.260832
1 Baby Shark Universe(BSU) uz BHD
.د.ب0.08357336
1 Baby Shark Universe(BSU) uz BMD
$0.22168
1 Baby Shark Universe(BSU) uz DKK
kr1.44092
1 Baby Shark Universe(BSU) uz HNL
L5.8346176
1 Baby Shark Universe(BSU) uz MUR
10.175112
1 Baby Shark Universe(BSU) uz NAD
$3.868316
1 Baby Shark Universe(BSU) uz NOK
kr2.2655696
1 Baby Shark Universe(BSU) uz NZD
$0.3923736
1 Baby Shark Universe(BSU) uz PAB
B/.0.22168
1 Baby Shark Universe(BSU) uz PGK
K0.9332728
1 Baby Shark Universe(BSU) uz QAR
ر.ق0.8069152
1 Baby Shark Universe(BSU) uz RSD
дин.22.6357448
1 Baby Shark Universe(BSU) uz UZS
soʻm2,639.0471968
1 Baby Shark Universe(BSU) uz ALL
L18.6455048
1 Baby Shark Universe(BSU) uz ANG
ƒ0.3968072
1 Baby Shark Universe(BSU) uz AWG
ƒ0.3968072
1 Baby Shark Universe(BSU) uz BBD
$0.44336
1 Baby Shark Universe(BSU) uz BAM
KM0.376856
1 Baby Shark Universe(BSU) uz BIF
Fr653.73432
1 Baby Shark Universe(BSU) uz BND
$0.288184
1 Baby Shark Universe(BSU) uz BSD
$0.22168
1 Baby Shark Universe(BSU) uz JMD
$35.5862904
1 Baby Shark Universe(BSU) uz KHR
890.2801808
1 Baby Shark Universe(BSU) uz KMF
Fr94.43568
1 Baby Shark Universe(BSU) uz LAK
4,819.1303384
1 Baby Shark Universe(BSU) uz LKR
රු67.5636304
1 Baby Shark Universe(BSU) uz MDL
L3.7552592
1 Baby Shark Universe(BSU) uz MGA
Ar1,003.0753984
1 Baby Shark Universe(BSU) uz MOP
P1.77344
1 Baby Shark Universe(BSU) uz MVR
3.413872
1 Baby Shark Universe(BSU) uz MWK
MK384.193608
1 Baby Shark Universe(BSU) uz MZN
MT14.176436
1 Baby Shark Universe(BSU) uz NPR
रु31.4475248
1 Baby Shark Universe(BSU) uz PYG
1,572.15456
1 Baby Shark Universe(BSU) uz RWF
Fr322.10104
1 Baby Shark Universe(BSU) uz SBD
$1.8244264
1 Baby Shark Universe(BSU) uz SCR
3.1412056
1 Baby Shark Universe(BSU) uz SRD
$8.53468
1 Baby Shark Universe(BSU) uz SVC
$1.9397
1 Baby Shark Universe(BSU) uz SZL
L3.8705328
1 Baby Shark Universe(BSU) uz TMT
m0.7780968
1 Baby Shark Universe(BSU) uz TND
د.ت0.65595112
1 Baby Shark Universe(BSU) uz TTD
$1.5029904
1 Baby Shark Universe(BSU) uz UGX
Sh772.33312
1 Baby Shark Universe(BSU) uz XAF
Fr126.57928
1 Baby Shark Universe(BSU) uz XCD
$0.598536
1 Baby Shark Universe(BSU) uz XOF
Fr126.57928
1 Baby Shark Universe(BSU) uz XPF
Fr22.83304
1 Baby Shark Universe(BSU) uz BWP
P2.99268
1 Baby Shark Universe(BSU) uz BZD
$0.4455768
1 Baby Shark Universe(BSU) uz CVE
$21.2746296
1 Baby Shark Universe(BSU) uz DJF
Fr39.23736
1 Baby Shark Universe(BSU) uz DOP
$14.2628912
1 Baby Shark Universe(BSU) uz DZD
د.ج28.9536248
1 Baby Shark Universe(BSU) uz FJD
$0.5054304
1 Baby Shark Universe(BSU) uz GNF
Fr1,927.5076
1 Baby Shark Universe(BSU) uz GTQ
Q1.6980688
1 Baby Shark Universe(BSU) uz GYD
$46.375456
1 Baby Shark Universe(BSU) uz ISK
kr28.15336

Baby Shark Universe resurss

Dziļākai izpratnei par Baby Shark Universe, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Baby Shark Universe vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Baby Shark Universe

Kāda ir Baby Shark Universe (BSU) vērtība šodien?
Reāllaika BSU cena USD ir 0.22168 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BSU uz USD cena?
Pašreizējā BSU uz USD cena ir $ 0.22168. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Baby Shark Universe tirgus maksimums?
BSU tirgus maksimums ir $ 37.24M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BSU apjoms apgrozībā?
BSU apjoms apgrozībā ir 168.00M USD.
Kāda bija BSU vēsturiski augstākā cena?
BSU sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.37631193723515616 USD apmērā.
Kāda bija BSU vēsturiski zemākā cena?
BSU sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.05070113905338495 USD.
Kāds ir BSU tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BSU tirdzniecības apjoms ir $ 60.46K USD.
Vai BSU šogad kāps augstāk?
BSU cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BSU cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:27:56 (UTC+8)

Baby Shark Universe (BSU) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

BSU uz USD kalkulators

Summa

BSU
BSU
USD
USD

1 BSU = 0.22168 USD

Tirgot BSU

BSU/USDT
$0.22172
$0.22172$0.22172
-1.77%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

