Bitrock (BROCK) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Bitrock (BROCK), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Bitrock (BROCK) informācija

Bitrock is an Ethereum sidechain IBFT 2.0 Proof of Authority (PoA) blockchain with near-zero native gas fees. On top of having a scalable, secure, and high speed infrastructure, Bitrock will have a unique multichain (DEX) swap where cryptocurrencies can be traded directly on their native chains without the need to use DEX's native to those chains, hold native chain tokens, or pay gas fees in those native tokens.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://bit-rock.io/
Tehniskais dokuments:
https://docs.bit-rock.io/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0xde67d97b8770dc98c746a3fc0093c538666eb493

Bitrock (BROCK) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Bitrock (BROCK) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 94.95M
$ 94.95M$ 94.95M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.32575
$ 0.32575$ 0.32575
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000052978131291244
$ 0.000052978131291244$ 0.000052978131291244
Pašreizējā cena:
$ 0.01425
$ 0.01425$ 0.01425

Bitrock (BROCK) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Bitrock (BROCK) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BROCK tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BROCK tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BROCK tokenomiku, uzzini BROCK tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.