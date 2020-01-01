Broccoli (BROCCOLIF3B) tokenomika

Broccoli (BROCCOLIF3B) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Broccoli (BROCCOLIF3B), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Broccoli (BROCCOLIF3B) informācija

The first Broccoli（CZ’s dog） on Four.meme

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://firstbroccoli.com/
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0x12B4356C65340Fb02cdff01293F95FEBb1512F3b

Broccoli (BROCCOLIF3B) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Broccoli (BROCCOLIF3B) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 11.72M
$ 11.72M
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 11.72M
$ 11.72M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.120571
$ 0.120571
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.002153616438246692
$ 0.002153616438246692
Pašreizējā cena:
$ 0.011715
$ 0.011715

Broccoli (BROCCOLIF3B) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Broccoli (BROCCOLIF3B) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BROCCOLIF3B tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BROCCOLIF3B tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BROCCOLIF3B tokenomiku, uzzini BROCCOLIF3B tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties BROCCOLIF3B

Vēlies iekļaut Broccoli (BROCCOLIF3B) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas BROCCOLIF3B iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Broccoli (BROCCOLIF3B) cenas vēsture

BROCCOLIF3B cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

BROCCOLIF3B cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BROCCOLIF3B? Mūsu BROCCOLIF3B cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.