Broak on Base (BROAK) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Broak on Base (BROAK), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Broak on Base (BROAK) informācija

Meet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.broakonbase.fyi/
Tehniskais dokuments:
https://drive.google.com/file/d/182LQSD-z0OaW4_XBv3gue303ler3UWXr/view
Bloku pārlūks:
https://basescan.org/token/0x02537463e57a44f861Ee861Ba4F590C413f984a6

Broak on Base (BROAK) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Broak on Base (BROAK) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.13M
Kopējais apjoms:
$ 690.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 618.54M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.26M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.01515
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00037184903730048
Pašreizējā cena:
$ 0.001831
Broak on Base (BROAK) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Broak on Base (BROAK) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BROAK tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BROAK tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BROAK tokenomiku, uzzini BROAK tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties BROAK

Vēlies iekļaut Broak on Base (BROAK) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas BROAK iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Broak on Base (BROAK) cenas vēsture

BROAK cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

BROAK cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BROAK? Mūsu BROAK cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.