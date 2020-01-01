BRETT (BRETTETH) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par BRETT (BRETTETH), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
BRETT (BRETTETH) informācija

Brett (BRETT) is a deflationary memecoin launched on the Ethereum blockchain in July 2023. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the iconic Pepe the Frog and his friends, Brett aims to capitalize on the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://brettcoineth.vip/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x240d6faf8c3b1a7394e371792a3bf9d28dd65515

BRETT (BRETTETH) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos BRETT (BRETTETH) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 5.58M
Kopējais apjoms:
$ 69.42M
Apjoms apgrozībā:
$ 69.42M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 5.58M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.6189
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.02321213882810643
Pašreizējā cena:
$ 0.0804
BRETT (BRETTETH) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

BRETT (BRETTETH) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BRETTETH tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BRETTETH tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BRETTETH tokenomiku, uzzini BRETTETH tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties BRETTETH

Vēlies iekļaut BRETT (BRETTETH) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas BRETTETH iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

BRETT (BRETTETH) cenas vēsture

BRETTETH cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

BRETTETH cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BRETTETH? Mūsu BRETTETH cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.