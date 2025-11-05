BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Boost cena šodien ir 0.1429 USD. Seko līdzi reāllaika BOOST uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BOOST cenas tendenci MEXC.Reāllaika Boost cena šodien ir 0.1429 USD. Seko līdzi reāllaika BOOST uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BOOST cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BOOST

BOOST Cenas informācija

Kas ir BOOST

BOOST Oficiālā tīmekļa vietne

BOOST Tokenomika

BOOST Cenas prognoze

BOOST Vēsture

BOOST iegādes rokasgrāmata

BOOST uz bezseguma valūtu konvertētājs

BOOST Tūlītējie darījumi

BOOST USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Boost logotips

Boost kurss(BOOST)

1 BOOST uz USD reāllaika cena:

$0.1429
$0.1429$0.1429
-4.10%1D
USD
Boost (BOOST) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:27:06 (UTC+8)

Boost (BOOST) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.14127
$ 0.14127$ 0.14127
24h zemākā
$ 0.15651
$ 0.15651$ 0.15651
24h augstākā

$ 0.14127
$ 0.14127$ 0.14127

$ 0.15651
$ 0.15651$ 0.15651

$ 0.19261759528476227
$ 0.19261759528476227$ 0.19261759528476227

$ 0.043332483940612676
$ 0.043332483940612676$ 0.043332483940612676

+0.06%

-4.10%

-18.89%

-18.89%

Boost (BOOST) reāllaika cena ir $ 0.1429. Pēdējo 24 stundu laikā BOOST tika tirgots robežās no zemākās $ 0.14127 līdz augstākajai $ 0.15651, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BOOST visu laiku augstākā cena ir $ 0.19261759528476227, savukārt zemākā - $ 0.043332483940612676.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BOOST ir mainījies par +0.06% pēdējā stundā, par -4.10% pēdējo 24 stundu laikā un par -18.89% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Boost (BOOST) tirgus informācija

No.720

$ 22.70M
$ 22.70M$ 22.70M

$ 56.81K
$ 56.81K$ 56.81K

$ 142.90M
$ 142.90M$ 142.90M

158.86M
158.86M 158.86M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000.0000001
1,000,000,000.0000001 1,000,000,000.0000001

15.88%

BSC

Pašreizējais Boost tirgus maksimums ir $ 22.70M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 56.81K. BOOST apjoms apgrozībā ir 158.86M ar kopējo apjomu 1000000000.0000001. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 142.90M.

Boost (BOOST) cenas vēsture USD

Seko Boost cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0061094-4.10%
30 dienas$ +0.04842+51.24%
60 dienas$ +0.08008+127.47%
90 dienas$ +0.1329+1,329.00%
Boost Cenas izmaiņas šodien

Šodien BOOST cena mainījās par $ -0.0061094 (-4.10%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Boost 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.04842 (+51.24%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Boost 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, BOOST piedzīvoja izmaiņas $ +0.08008 (+127.47%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Boost 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.1329 (+1,329.00%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Boost (BOOST) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Boost cenas vēstures lapu.

Kas ir Boost (BOOST)?

BOOST, the future of brand and creator engagement, builds on the foundation set by Alphabot and now expands globally. With the launch of Pulse, our InfoFi + Action Layer platform that turns attention into real user growth, we’re bridging authentic engagement with measurable adoption. Boost unites the world’s biggest brands, viral creators, and their communities in transformative ways. Alphabot already proved scale in Web3 with 7M+ registered users and $1.56B in rewards distributed. Now the Boost ecosystem, all powered by BOOST, takes it further, empowering billions of users, brands, and creators, and setting a new standard for social and on-chain engagement.

Boost ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Boost ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt BOOST steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Boost mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Boost pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Boost cenas prognoze (USD)

Kāda būs Boost (BOOST) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Boost (BOOST) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Boost prognozes.

Apskati Boost cenas prognozi!

Boost (BOOST) tokenomika

Boost (BOOST) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BOOST tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Boost (BOOST)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Boost? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Boost MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

BOOST uz vietējām valūtām

1 Boost(BOOST) uz VND
3,760.4135
1 Boost(BOOST) uz AUD
A$0.220066
1 Boost(BOOST) uz GBP
0.108604
1 Boost(BOOST) uz EUR
0.124323
1 Boost(BOOST) uz USD
$0.1429
1 Boost(BOOST) uz MYR
RM0.598751
1 Boost(BOOST) uz TRY
6.014661
1 Boost(BOOST) uz JPY
¥21.8637
1 Boost(BOOST) uz ARS
ARS$208.308188
1 Boost(BOOST) uz RUB
11.573471
1 Boost(BOOST) uz INR
12.679517
1 Boost(BOOST) uz IDR
Rp2,381.665714
1 Boost(BOOST) uz PHP
8.379656
1 Boost(BOOST) uz EGP
￡E.6.760599
1 Boost(BOOST) uz BRL
R$0.77166
1 Boost(BOOST) uz CAD
C$0.201489
1 Boost(BOOST) uz BDT
17.41951
1 Boost(BOOST) uz NGN
205.315862
1 Boost(BOOST) uz COP
$551.7369
1 Boost(BOOST) uz ZAR
R.2.506466
1 Boost(BOOST) uz UAH
6.013232
1 Boost(BOOST) uz TZS
T.Sh.351.969845
1 Boost(BOOST) uz VES
Bs31.8667
1 Boost(BOOST) uz CLP
$135.1834
1 Boost(BOOST) uz PKR
Rs40.400688
1 Boost(BOOST) uz KZT
74.89389
1 Boost(BOOST) uz THB
฿4.659969
1 Boost(BOOST) uz TWD
NT$4.418468
1 Boost(BOOST) uz AED
د.إ0.524443
1 Boost(BOOST) uz CHF
Fr0.115749
1 Boost(BOOST) uz HKD
HK$1.110333
1 Boost(BOOST) uz AMD
֏54.666395
1 Boost(BOOST) uz MAD
.د.م1.330399
1 Boost(BOOST) uz MXN
$2.666514
1 Boost(BOOST) uz SAR
ريال0.535875
1 Boost(BOOST) uz ETB
Br21.886564
1 Boost(BOOST) uz KES
KSh18.468396
1 Boost(BOOST) uz JOD
د.أ0.1013161
1 Boost(BOOST) uz PLN
0.530159
1 Boost(BOOST) uz RON
лв0.633047
1 Boost(BOOST) uz SEK
kr1.370411
1 Boost(BOOST) uz BGN
лв0.24293
1 Boost(BOOST) uz HUF
Ft48.341641
1 Boost(BOOST) uz CZK
3.036625
1 Boost(BOOST) uz KWD
د.ك0.0438703
1 Boost(BOOST) uz ILS
0.465854
1 Boost(BOOST) uz BOB
Bs0.987439
1 Boost(BOOST) uz AZN
0.24293
1 Boost(BOOST) uz TJS
SM1.317538
1 Boost(BOOST) uz GEL
0.388688
1 Boost(BOOST) uz AOA
Kz130.38196
1 Boost(BOOST) uz BHD
.د.ب0.0538733
1 Boost(BOOST) uz BMD
$0.1429
1 Boost(BOOST) uz DKK
kr0.92885
1 Boost(BOOST) uz HNL
L3.761128
1 Boost(BOOST) uz MUR
6.55911
1 Boost(BOOST) uz NAD
$2.493605
1 Boost(BOOST) uz NOK
kr1.460438
1 Boost(BOOST) uz NZD
$0.252933
1 Boost(BOOST) uz PAB
B/.0.1429
1 Boost(BOOST) uz PGK
K0.601609
1 Boost(BOOST) uz QAR
ر.ق0.520156
1 Boost(BOOST) uz RSD
дин.14.591519
1 Boost(BOOST) uz UZS
soʻm1,701.190204
1 Boost(BOOST) uz ALL
L12.019319
1 Boost(BOOST) uz ANG
ƒ0.255791
1 Boost(BOOST) uz AWG
ƒ0.255791
1 Boost(BOOST) uz BBD
$0.2858
1 Boost(BOOST) uz BAM
KM0.24293
1 Boost(BOOST) uz BIF
Fr421.4121
1 Boost(BOOST) uz BND
$0.18577
1 Boost(BOOST) uz BSD
$0.1429
1 Boost(BOOST) uz JMD
$22.939737
1 Boost(BOOST) uz KHR
573.894974
1 Boost(BOOST) uz KMF
Fr60.8754
1 Boost(BOOST) uz LAK
3,106.521677
1 Boost(BOOST) uz LKR
රු43.553062
1 Boost(BOOST) uz MDL
L2.420726
1 Boost(BOOST) uz MGA
Ar646.605352
1 Boost(BOOST) uz MOP
P1.1432
1 Boost(BOOST) uz MVR
2.20066
1 Boost(BOOST) uz MWK
MK247.65999
1 Boost(BOOST) uz MZN
MT9.138455
1 Boost(BOOST) uz NPR
रु20.271794
1 Boost(BOOST) uz PYG
1,013.4468
1 Boost(BOOST) uz RWF
Fr207.6337
1 Boost(BOOST) uz SBD
$1.176067
1 Boost(BOOST) uz SCR
2.024893
1 Boost(BOOST) uz SRD
$5.50165
1 Boost(BOOST) uz SVC
$1.250375
1 Boost(BOOST) uz SZL
L2.495034
1 Boost(BOOST) uz TMT
m0.501579
1 Boost(BOOST) uz TND
د.ت0.4228411
1 Boost(BOOST) uz TTD
$0.968862
1 Boost(BOOST) uz UGX
Sh497.8636
1 Boost(BOOST) uz XAF
Fr81.5959
1 Boost(BOOST) uz XCD
$0.38583
1 Boost(BOOST) uz XOF
Fr81.5959
1 Boost(BOOST) uz XPF
Fr14.7187
1 Boost(BOOST) uz BWP
P1.92915
1 Boost(BOOST) uz BZD
$0.287229
1 Boost(BOOST) uz CVE
$13.714113
1 Boost(BOOST) uz DJF
Fr25.2933
1 Boost(BOOST) uz DOP
$9.194186
1 Boost(BOOST) uz DZD
د.ج18.664169
1 Boost(BOOST) uz FJD
$0.325812
1 Boost(BOOST) uz GNF
Fr1,242.5155
1 Boost(BOOST) uz GTQ
Q1.094614
1 Boost(BOOST) uz GYD
$29.89468
1 Boost(BOOST) uz ISK
kr18.1483

Boost resurss

Dziļākai izpratnei par Boost, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Boost vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Boost

Kāda ir Boost (BOOST) vērtība šodien?
Reāllaika BOOST cena USD ir 0.1429 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BOOST uz USD cena?
Pašreizējā BOOST uz USD cena ir $ 0.1429. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Boost tirgus maksimums?
BOOST tirgus maksimums ir $ 22.70M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BOOST apjoms apgrozībā?
BOOST apjoms apgrozībā ir 158.86M USD.
Kāda bija BOOST vēsturiski augstākā cena?
BOOST sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.19261759528476227 USD apmērā.
Kāda bija BOOST vēsturiski zemākā cena?
BOOST sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.043332483940612676 USD.
Kāds ir BOOST tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BOOST tirdzniecības apjoms ir $ 56.81K USD.
Vai BOOST šogad kāps augstāk?
BOOST cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BOOST cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:27:06 (UTC+8)

Boost (BOOST) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

BOOST uz USD kalkulators

Summa

BOOST
BOOST
USD
USD

1 BOOST = 0.1429 USD

Tirgot BOOST

BOOST/USDT
$0.1429
$0.1429$0.1429
-3.76%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,210.71
$100,210.71$100,210.71

-2.87%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,175.11
$3,175.11$3,175.11

-9.46%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.43
$151.43$151.43

-6.22%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1277
$2.1277$2.1277

-6.76%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,210.71
$100,210.71$100,210.71

-2.87%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,175.11
$3,175.11$3,175.11

-9.46%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.43
$151.43$151.43

-6.22%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1277
$2.1277$2.1277

-6.76%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15450
$0.15450$0.15450

-5.75%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.5465
$1.5465$1.5465

+931.00%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.12049
$0.12049$0.12049

+685.46%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000249
$0.0000000000000000000000000249$0.0000000000000000000000000249

+260.86%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000221
$0.000000000221$0.000000000221

+156.97%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000812
$0.0000812$0.0000812

+98.04%