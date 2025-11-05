BiržaDEX+
Reāllaika Boom cena šodien ir 0.0193 USD. Seko līdzi reāllaika BOOM uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BOOM cenas tendenci MEXC.

Boom (BOOM) Tiešsaistes cenu diagramma
Boom (BOOM) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.018478
$ 0.018478$ 0.018478
24h zemākā
$ 0.021107
$ 0.021107$ 0.021107
24h augstākā

$ 0.018478
$ 0.018478$ 0.018478

$ 0.021107
$ 0.021107$ 0.021107

$ 0.10212728909564246
$ 0.10212728909564246$ 0.10212728909564246

$ 0.006827737632749464
$ 0.006827737632749464$ 0.006827737632749464

+1.73%

+3.07%

-19.37%

-19.37%

Boom (BOOM) reāllaika cena ir $ 0.0193. Pēdējo 24 stundu laikā BOOM tika tirgots robežās no zemākās $ 0.018478 līdz augstākajai $ 0.021107, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BOOM visu laiku augstākā cena ir $ 0.10212728909564246, savukārt zemākā - $ 0.006827737632749464.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BOOM ir mainījies par +1.73% pēdējā stundā, par +3.07% pēdējo 24 stundu laikā un par -19.37% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Boom (BOOM) tirgus informācija

No.1387

$ 4.74M
$ 4.74M$ 4.74M

$ 554.34K
$ 554.34K$ 554.34K

$ 19.30M
$ 19.30M$ 19.30M

245.72M
245.72M 245.72M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,991,074.861864
999,991,074.861864 999,991,074.861864

24.57%

BSC

Pašreizējais Boom tirgus maksimums ir $ 4.74M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 554.34K. BOOM apjoms apgrozībā ir 245.72M ar kopējo apjomu 999991074.861864. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 19.30M.

Boom (BOOM) cenas vēsture USD

Seko Boom cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00057486+3.07%
30 dienas$ +0.011084+134.90%
60 dienas$ +0.01037+116.12%
90 dienas$ +0.00545+39.35%
Boom Cenas izmaiņas šodien

Šodien BOOM cena mainījās par $ +0.00057486 (+3.07%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Boom 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.011084 (+134.90%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Boom 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, BOOM piedzīvoja izmaiņas $ +0.01037 (+116.12%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Boom 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.00545 (+39.35%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Boom (BOOM) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Boom cenas vēstures lapu.

Kas ir Boom (BOOM)?

Boom is the pioneer AI-powered data incentive layer designed to bridge the gap between off-chain activity and on-chain economies. Evolving from GamerBoom, the platform now supports not just gaming, but also social networks, real-world assets (RWA), and internet-scale capital markets through intelligent, decentralized data infrastructure.

Boom ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Boom ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt BOOM steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Boom mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Boom pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Boom cenas prognoze (USD)

Kāda būs Boom (BOOM) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Boom (BOOM) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Boom prognozes.

Apskati Boom cenas prognozi!

Boom (BOOM) tokenomika

Boom (BOOM) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BOOM tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Boom (BOOM)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Boom? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Boom MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

BOOM uz vietējām valūtām

1 Boom(BOOM) uz VND
507.8795
1 Boom(BOOM) uz AUD
A$0.029722
1 Boom(BOOM) uz GBP
0.014668
1 Boom(BOOM) uz EUR
0.016791
1 Boom(BOOM) uz USD
$0.0193
1 Boom(BOOM) uz MYR
RM0.080867
1 Boom(BOOM) uz TRY
0.812337
1 Boom(BOOM) uz JPY
¥2.9529
1 Boom(BOOM) uz ARS
ARS$28.133996
1 Boom(BOOM) uz RUB
1.563107
1 Boom(BOOM) uz INR
1.712489
1 Boom(BOOM) uz IDR
Rp321.666538
1 Boom(BOOM) uz PHP
1.131752
1 Boom(BOOM) uz EGP
￡E.0.913083
1 Boom(BOOM) uz BRL
R$0.10422
1 Boom(BOOM) uz CAD
C$0.027213
1 Boom(BOOM) uz BDT
2.35267
1 Boom(BOOM) uz NGN
27.729854
1 Boom(BOOM) uz COP
$74.5173
1 Boom(BOOM) uz ZAR
R.0.338522
1 Boom(BOOM) uz UAH
0.812144
1 Boom(BOOM) uz TZS
T.Sh.47.536865
1 Boom(BOOM) uz VES
Bs4.3039
1 Boom(BOOM) uz CLP
$18.2578
1 Boom(BOOM) uz PKR
Rs5.456496
1 Boom(BOOM) uz KZT
10.11513
1 Boom(BOOM) uz THB
฿0.629373
1 Boom(BOOM) uz TWD
NT$0.596756
1 Boom(BOOM) uz AED
د.إ0.070831
1 Boom(BOOM) uz CHF
Fr0.015633
1 Boom(BOOM) uz HKD
HK$0.149961
1 Boom(BOOM) uz AMD
֏7.383215
1 Boom(BOOM) uz MAD
.د.م0.179683
1 Boom(BOOM) uz MXN
$0.360138
1 Boom(BOOM) uz SAR
ريال0.072375
1 Boom(BOOM) uz ETB
Br2.955988
1 Boom(BOOM) uz KES
KSh2.494332
1 Boom(BOOM) uz JOD
د.أ0.0136837
1 Boom(BOOM) uz PLN
0.071603
1 Boom(BOOM) uz RON
лв0.085499
1 Boom(BOOM) uz SEK
kr0.185087
1 Boom(BOOM) uz BGN
лв0.03281
1 Boom(BOOM) uz HUF
Ft6.528997
1 Boom(BOOM) uz CZK
0.410125
1 Boom(BOOM) uz KWD
د.ك0.0059251
1 Boom(BOOM) uz ILS
0.062918
1 Boom(BOOM) uz BOB
Bs0.133363
1 Boom(BOOM) uz AZN
0.03281
1 Boom(BOOM) uz TJS
SM0.177946
1 Boom(BOOM) uz GEL
0.052496
1 Boom(BOOM) uz AOA
Kz17.60932
1 Boom(BOOM) uz BHD
.د.ب0.0072761
1 Boom(BOOM) uz BMD
$0.0193
1 Boom(BOOM) uz DKK
kr0.12545
1 Boom(BOOM) uz HNL
L0.507976
1 Boom(BOOM) uz MUR
0.88587
1 Boom(BOOM) uz NAD
$0.336785
1 Boom(BOOM) uz NOK
kr0.197246
1 Boom(BOOM) uz NZD
$0.034161
1 Boom(BOOM) uz PAB
B/.0.0193
1 Boom(BOOM) uz PGK
K0.081253
1 Boom(BOOM) uz QAR
ر.ق0.070252
1 Boom(BOOM) uz RSD
дин.1.970723
1 Boom(BOOM) uz UZS
soʻm229.761868
1 Boom(BOOM) uz ALL
L1.623323
1 Boom(BOOM) uz ANG
ƒ0.034547
1 Boom(BOOM) uz AWG
ƒ0.034547
1 Boom(BOOM) uz BBD
$0.0386
1 Boom(BOOM) uz BAM
KM0.03281
1 Boom(BOOM) uz BIF
Fr56.9157
1 Boom(BOOM) uz BND
$0.02509
1 Boom(BOOM) uz BSD
$0.0193
1 Boom(BOOM) uz JMD
$3.098229
1 Boom(BOOM) uz KHR
77.509958
1 Boom(BOOM) uz KMF
Fr8.2218
1 Boom(BOOM) uz LAK
419.565209
1 Boom(BOOM) uz LKR
රු5.882254
1 Boom(BOOM) uz MDL
L0.326942
1 Boom(BOOM) uz MGA
Ar87.330184
1 Boom(BOOM) uz MOP
P0.1544
1 Boom(BOOM) uz MVR
0.29722
1 Boom(BOOM) uz MWK
MK33.44883
1 Boom(BOOM) uz MZN
MT1.234235
1 Boom(BOOM) uz NPR
रु2.737898
1 Boom(BOOM) uz PYG
136.8756
1 Boom(BOOM) uz RWF
Fr28.0429
1 Boom(BOOM) uz SBD
$0.158839
1 Boom(BOOM) uz SCR
0.273481
1 Boom(BOOM) uz SRD
$0.74305
1 Boom(BOOM) uz SVC
$0.168875
1 Boom(BOOM) uz SZL
L0.336978
1 Boom(BOOM) uz TMT
m0.067743
1 Boom(BOOM) uz TND
د.ت0.0571087
1 Boom(BOOM) uz TTD
$0.130854
1 Boom(BOOM) uz UGX
Sh67.2412
1 Boom(BOOM) uz XAF
Fr11.0203
1 Boom(BOOM) uz XCD
$0.05211
1 Boom(BOOM) uz XOF
Fr11.0203
1 Boom(BOOM) uz XPF
Fr1.9879
1 Boom(BOOM) uz BWP
P0.26055
1 Boom(BOOM) uz BZD
$0.038793
1 Boom(BOOM) uz CVE
$1.852221
1 Boom(BOOM) uz DJF
Fr3.4161
1 Boom(BOOM) uz DOP
$1.241762
1 Boom(BOOM) uz DZD
د.ج2.520773
1 Boom(BOOM) uz FJD
$0.044004
1 Boom(BOOM) uz GNF
Fr167.8135
1 Boom(BOOM) uz GTQ
Q0.147838
1 Boom(BOOM) uz GYD
$4.03756
1 Boom(BOOM) uz ISK
kr2.4511

Boom resurss

Dziļākai izpratnei par Boom, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Boom vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Boom

Kāda ir Boom (BOOM) vērtība šodien?
Reāllaika BOOM cena USD ir 0.0193 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BOOM uz USD cena?
Pašreizējā BOOM uz USD cena ir $ 0.0193. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Boom tirgus maksimums?
BOOM tirgus maksimums ir $ 4.74M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BOOM apjoms apgrozībā?
BOOM apjoms apgrozībā ir 245.72M USD.
Kāda bija BOOM vēsturiski augstākā cena?
BOOM sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.10212728909564246 USD apmērā.
Kāda bija BOOM vēsturiski zemākā cena?
BOOM sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.006827737632749464 USD.
Kāds ir BOOM tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BOOM tirdzniecības apjoms ir $ 554.34K USD.
Vai BOOM šogad kāps augstāk?
BOOM cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BOOM cenas prognozi dziļākai analīzei.
Boom (BOOM) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

BOOM uz USD kalkulators

Summa

BOOM
BOOM
USD
USD

1 BOOM = 0.0193 USD

Tirgot BOOM

BOOM/USDC
$0.0193
$0.0193$0.0193
+2.93%
BOOM/USDT
$0.0193
$0.0193$0.0193
+3.08%

