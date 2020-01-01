BOOK OF ETHEREUM (BOOE) tokenomika

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par BOOK OF ETHEREUM (BOOE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) informācija

In a space often swayed by short-term gains and fleeting projects, BOOE has emerged as a vision-driven ecosystem built on professionalism, ethics, and community. With its steadfast team, ethical whale, and cult-like following, BOOE stands as a beacon of long-term belief.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://bookofeth.xyz/
Tehniskais dokuments:
https://bookofeth.xyz/#book
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x289ff00235d2b98b0145ff5d4435d3e92f9540a6

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos BOOK OF ETHEREUM (BOOE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 27.01M
$ 27.01M
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 96.19M
$ 96.19M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 28.08M
$ 28.08M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.747
$ 0.747
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.008879381003767716
$ 0.008879381003767716
Pašreizējā cena:
$ 0.28078
$ 0.28078

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BOOE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BOOE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BOOE tokenomiku, uzzini BOOE tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties BOOE

Vēlies iekļaut BOOK OF ETHEREUM (BOOE) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas BOOE iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) cenas vēsture

BOOE cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

BOOE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BOOE? Mūsu BOOE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.