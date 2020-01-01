Spookyswap (BOO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Spookyswap (BOO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Spookyswap (BOO) informācija

SpookySwap is an automated market-making (AMM) decentralized exchange (DEX) for the Fantom Opera network. Different from other DEXs, we're invested in building a strong foundation with our BOO token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, built in limit orders and user-centered service.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://spooky.fi
Tehniskais dokuments:
https://docs.spookyswap.finance/
Bloku pārlūks:
https://sonicscan.org/token/0x7a0c53f7eb34c5bc8b01691723669ada9d6cb384

Spookyswap (BOO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Spookyswap (BOO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.56M
Kopējais apjoms:
$ 9.39M
Apjoms apgrozībā:
$ 9.39M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.27M
Visu laiku augstākā cena:
$ 40.18
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.250611104420171
Pašreizējā cena:
$ 0.16605
Spookyswap (BOO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Spookyswap (BOO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BOO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BOO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BOO tokenomiku, uzzini BOO tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties BOO

Vēlies iekļaut Spookyswap (BOO) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas BOO iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Spookyswap (BOO) cenas vēsture

BOO cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

BOO cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BOO? Mūsu BOO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.